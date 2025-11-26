  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Zoomania 2» im Kino Gags, Verschwörungstheorien und eine schrullige Schlange

Adrian Kammer

26.11.2025

Zoomania 2 im Kino: Gags, Verschwörungstheorien und eine schrullige Schlange

Zoomania 2 im Kino: Gags, Verschwörungstheorien und eine schrullige Schlange

Neun Jahre nach Zoomania meldet sich der Animationsknüller mit einer Fortsetzung zurück. Das Tempo ist hoch, die Emotionen gehen tief und die Witze sind zahlreich.

26.11.2025

Neun Jahre nach «Zoomania» meldet sich der Animationsknüller mit einer Fortsetzung zurück. Das Tempo ist hoch, die Emotionen gehen tief und die Witze sind zahlreich.

Adrian Kammer

26.11.2025, 17:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mit «Zoomania 2» erscheint die Fortsetzung des erfolgreichen Animationsfilms von 2016.
  • Rasante Action, ein Feuerwerk an Gags und eine sozialkritische Botschaft – am Rezept von Zoomania hat sich nichts geändert.
  • Das Ermittlungsduo Judy Hopps und Nick Wild geraten in einen neuen verzwickten Fall, der das Schicksal der ganzen Stadt verändert.
  • Gelungene Neuzugänge wie eine Biberdame, die einen Podcast betreibt und die schrulligste Schlange, die das Kino je gesehen hat, ergänzen den tierischen Cast.
  • «Zoomania 2» läuft ab 26. November 2025 bei blue Cinema.
Mehr anzeigen

Es war eine Geduldsprobe für die Fans von Judy Hopps und Nick Wilde. Aber Animationsfilme dieser Grössenordnung sind unglaublich aufwendig. Das betrifft die Zeit, das Personal und die Kosten. 2016 beliefen sich die Produktionskosten von «Zoomania» auf 150 Millionen Dollar. Mit einem Einspielergebnis von über einer Milliarde Dollar weltweit, zählt er zu den erfolgreichsten Filmen seiner Art.

Die Erwartungen an den zweiten Teil sind dementsprechend hoch. Am Rezept haben die Macher nichts geändert. Aber sie haben überall noch eine Schippe draufgelegt. Die Welt ist bunt, die Action rasant und ein Witz jagt den nächsten.

«Zoomania 2» und weitere Filme jetzt bei blue Cinema

Kino finden

Dennoch bleibt genug Platz für Emotionen und eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Beziehung der Hauptcharaktere. Auch gesellschaftliche Themen werden wieder aufgegriffen. Und der Aufruf für mehr Toleranz und weniger Vorurteile ist klar, ohne aufdringlich zu sein.

Wieso «Zoomania 2» mehr als nur eine aufgepimpte Version des ersten Teils ist und ob das beliebte Faultier aus dem Original wieder einen Auftritt hat, erfährst du in unserem Video-Review.

«Zoomania 2» läuft ab 26. November 2025 bei blue Cinema.

Mehr Videos aus dem Ressort

Kitsch-Alarm im Kino: «Es braucht eine Böse, damit eine die Gute sein kann»

Kitsch-Alarm im Kino: «Es braucht eine Böse, damit eine die Gute sein kann»

Fans der Musical-Adaption mussten ein Jahr auf den zweiten Teil warten. blue News hat «Wicked: For Good» gesehen. Warum nicht alles gut oder schlecht bzw. pink oder grün ist, erfährst du im Video.

20.11.2025

Mehr zum Thema

«Paddington in Peru». Slapstick trifft auf Indiana-Jones-Vibes

«Paddington in Peru»Slapstick trifft auf Indiana-Jones-Vibes

Springsteen-Biografie im Kino. Ein tiefer Einblick in die dunkle Seele des Mega-Rockstars

Springsteen-Biografie im KinoEin tiefer Einblick in die dunkle Seele des Mega-Rockstars

«One Battle After Another» im Kino. Leonardo DiCaprio glänzt als bekiffter Revolutionär im besten Film des Jahres

«One Battle After Another» im KinoLeonardo DiCaprio glänzt als bekiffter Revolutionär im besten Film des Jahres

Meistgelesen

Kein höheres Rentenalter, aber du sollst freiwillig länger arbeiten
Bund stellt Gaza-Aktivist*innen Rechnung – Teilnehmende sprechen von «Schande»
Trumps Probleme in 7 Zahlen – und wie seine Partei jetzt zittert
In Washington boomt das «Mar-a-Lago Face»
Migros schliesst vier Outlets – diese Filialen sind betroffen