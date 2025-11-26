Zoomania 2 im Kino: Gags, Verschwörungstheorien und eine schrullige Schlange Neun Jahre nach Zoomania meldet sich der Animationsknüller mit einer Fortsetzung zurück. Das Tempo ist hoch, die Emotionen gehen tief und die Witze sind zahlreich. 26.11.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit «Zoomania 2» erscheint die Fortsetzung des erfolgreichen Animationsfilms von 2016.

Rasante Action, ein Feuerwerk an Gags und eine sozialkritische Botschaft – am Rezept von Zoomania hat sich nichts geändert.

Das Ermittlungsduo Judy Hopps und Nick Wild geraten in einen neuen verzwickten Fall, der das Schicksal der ganzen Stadt verändert.

Gelungene Neuzugänge wie eine Biberdame, die einen Podcast betreibt und die schrulligste Schlange, die das Kino je gesehen hat, ergänzen den tierischen Cast.

Zoomania 2 » läuft ab 26. November 2025

Es war eine Geduldsprobe für die Fans von Judy Hopps und Nick Wilde. Aber Animationsfilme dieser Grössenordnung sind unglaublich aufwendig. Das betrifft die Zeit, das Personal und die Kosten. 2016 beliefen sich die Produktionskosten von «Zoomania» auf 150 Millionen Dollar. Mit einem Einspielergebnis von über einer Milliarde Dollar weltweit, zählt er zu den erfolgreichsten Filmen seiner Art.

Die Erwartungen an den zweiten Teil sind dementsprechend hoch. Am Rezept haben die Macher nichts geändert. Aber sie haben überall noch eine Schippe draufgelegt. Die Welt ist bunt, die Action rasant und ein Witz jagt den nächsten.

Dennoch bleibt genug Platz für Emotionen und eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Beziehung der Hauptcharaktere. Auch gesellschaftliche Themen werden wieder aufgegriffen. Und der Aufruf für mehr Toleranz und weniger Vorurteile ist klar, ohne aufdringlich zu sein.

Wieso «Zoomania 2» mehr als nur eine aufgepimpte Version des ersten Teils ist und ob das beliebte Faultier aus dem Original wieder einen Auftritt hat, erfährst du in unserem Video-Review.

