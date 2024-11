Der Wetterfrosch Gaudenz Flury ist in Davos aufgewachsen und seit 2012 bei SRF.

Der 42-jährige Bündner spricht in der Talksendung «Lässer» über die teils scharfe und gehässige Kritik, mit der frustrierte Zuschauer*innen die Meteorolog*innen konfrontieren.

Ausserdem erzählt der passionierter Langläufer, warum es für eine Profikarriere nicht gereicht hat und was er an seinem Beruf heute so liebt.