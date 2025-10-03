  1. Privatkunden
«Ekelhaft, beschämend und krank» Sean «Diddy» Combs zu mehr als vier Jahren Gefängnis verurteilt

dpa

3.10.2025 - 23:04

Mehr als vier Jahre Gefängnisstrafe für US-Rapper Sean Combs - Gallery
Mehr als vier Jahre Gefängnisstrafe für US-Rapper Sean Combs - Gallery. Der US-Rapper muss länger ins Gefängnis. (Archivbild)

Der US-Rapper muss länger ins Gefängnis. (Archivbild)

Bild: dpa

Mehr als vier Jahre Gefängnisstrafe für US-Rapper Sean Combs - Gallery. Zahlreiche Familienmitglieder waren für die Strafmassverkündung anwesend.

Zahlreiche Familienmitglieder waren für die Strafmassverkündung anwesend.

Bild: dpa

Mehr als vier Jahre Gefängnisstrafe für US-Rapper Sean Combs - Gallery
Mehr als vier Jahre Gefängnisstrafe für US-Rapper Sean Combs - Gallery. Der US-Rapper muss länger ins Gefängnis. (Archivbild)

Der US-Rapper muss länger ins Gefängnis. (Archivbild)

Bild: dpa

Mehr als vier Jahre Gefängnisstrafe für US-Rapper Sean Combs - Gallery. Zahlreiche Familienmitglieder waren für die Strafmassverkündung anwesend.

Zahlreiche Familienmitglieder waren für die Strafmassverkündung anwesend.

Bild: dpa

Der US-Rapper Sean Combs ist in Zusammenhang mit Prostitution zu einer Gefängnisstrafe von 50 Monaten verurteilt worden. Das verkündete Richter Arun Subramanian in New York übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge.

DPA

03.10.2025, 23:04

03.10.2025, 23:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der US-Rapper Sean Combs ist in Zusammenhang mit Prostitution zu einer Gefängnisstrafe von 50 Monaten verurteilt worden.
  • Das verkündete Richter Arun Subramanian in New York übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge.
Mehr anzeigen

Der frühere Hip-Hop-Star Sean «Diddy» Combs ist zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zwei Monaten verurteilt worden. Nach einem teilweisen Schuldspruch gegen Combs im Juli gab der zuständige Richter am Freitag das Strafmass bekannt. Zuvor räumte Combs Fehlverhalten ein. Er habe sich «ekelhaft, beschämend und krank» verhalten, sagte der 55-Jährige und bat Menschen, die er körperlich und seelisch verletzt hat, um Verzeihung.

Die Geschworenen hatten Combs für schuldig befunden, gegen den sogenannten Mann Act verstossen zu haben, weil er Frauen und männliche Sexarbeiter für sexuelle Darbietungen über die Grenzen von Bundesstaaten einfliegen liess. Diese teils tagelangen und mit viel Drogenkonsum einhergehenden Sexpartys wurden als «Freak-offs» bekannt. Freigesprochen wurde Combs in diesem Zusammenhang aber wegen schwerwiegenderer Vorwürfe, die lebenslange Haft bedeuten hätten können, wie Sexhandel und Verschwörung zur organisierten Kriminalität.

Hunderte Mal zum Sex mit Fremden gezwungen

Für den Schuldspruch in zwei Anklagepunkten – Transport zum Zwecke der Prostitution – hatte die Staatsanwaltschaft dennoch mehr als elf Jahre Haft gefordert. Die Verteidiger von Combs hatten das zurückgewiesen und erklärt, ein solch hohes Strafmass sei völlig unangemessen.

Seit seiner Verhaftung vor gut einem Jahr sitzt Combs in einem Gefängnis im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Während des Prozesses gegen ihn hatten Frauen berichtet, wie Combs sie geschlagen, bedroht und erpresst habe und wie er sexuell übergriffig geworden sei. Seine Ex-Freundin, die R&B-Sängerin Casandra «Cassie» Ventura, sagte, Combs habe sie im Laufe ihrer zehnjährigen Beziehung Hunderte Mal zum Sex mit Fremden gezwungen. Den Geschworenen wurde unter anderem auch ein Video gezeigt, in dem Combs Cassie nach einem dieser «Freak-offs» durch den Flur eines Hotels zog und sie schlug.

Combs bittet Richter um Milde

Vor der Strafmassverkündigung hatte Combs den Richter noch einmal um Milde gebeten. Er sei ein neuer Mensch geworden, nachdem er erkannt habe, dass er «bis ins Innerste zerbrochen war». Nach einem Jahr im Gefängnis, frei von Drogen und Alkohol, habe er festgestellt, wie verdorben er vor seiner Verhaftung im September 2024 gewesen sei.

Im vergangenen Jahr habe es so viele Momente gegeben, in denen er aufgeben wollte, schrieb Combs. «Es gab Tage, an denen ich dachte, ich wäre besser tot. Mein altes Ich starb im Gefängnis und ein neues Ich wurde geboren. Das Gefängnis verändert dich oder tötet dich – ich habe mich für das Leben entschieden.»

Cassie wies diese Darstellung in einem eigenen Schreiben zurück. Combs sei ein manipulativer Missbrauchstäter, der kein Interesse daran habe, ein besserer Mensch zu werden. «Er wird immer der gleiche grausame, machthungrige manipulative Mann sein, der er ist», schrieb sie.

Neue Anklagepunkte gegen Sean «P. Diddy» Combs

Neue Anklagepunkte gegen Sean «P. Diddy» Combs

Vor einem Bundesgericht in New York wurden am Montag sechs weitere Zivilklagen eingereicht, darunter auch von einem Mann, der dem US-Rapper vorwirft, ihn 1998 als Minderjährigen auf einer Party in den Hamptons sexuell missbraucht zu haben.

22.10.2024

Mehr zum Thema

Sean «Diddy» Combs' Anwälte fordern Freilassung

Richter entscheidet im Oktober über das StrafmassSean «Diddy» Combs' Anwälte fordern Freilassung

Mithäftlinge empfangen Sean «Diddy» Combs mit Standing Ovations

Anwalt spricht über ProzessstrategieMithäftlinge empfangen Sean «Diddy» Combs mit Standing Ovations

So reagiert die Welt auf das Urteil von Sean «Diddy» Combs

«Die Popkultur liebt Märtyrer – und Männer»So reagiert die Welt auf das Urteil von Sean «Diddy» Combs

