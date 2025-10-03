Mehr als vier Jahre Gefängnisstrafe für US-Rapper Sean Combs - Gallery Der US-Rapper muss länger ins Gefängnis. (Archivbild) Bild: dpa Zahlreiche Familienmitglieder waren für die Strafmassverkündung anwesend. Bild: dpa Mehr als vier Jahre Gefängnisstrafe für US-Rapper Sean Combs - Gallery Der US-Rapper muss länger ins Gefängnis. (Archivbild) Bild: dpa Zahlreiche Familienmitglieder waren für die Strafmassverkündung anwesend. Bild: dpa

Der US-Rapper Sean Combs ist in Zusammenhang mit Prostitution zu einer Gefängnisstrafe von 50 Monaten verurteilt worden. Das verkündete Richter Arun Subramanian in New York übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge.

Der frühere Hip-Hop-Star Sean «Diddy» Combs ist zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zwei Monaten verurteilt worden. Nach einem teilweisen Schuldspruch gegen Combs im Juli gab der zuständige Richter am Freitag das Strafmass bekannt. Zuvor räumte Combs Fehlverhalten ein. Er habe sich «ekelhaft, beschämend und krank» verhalten, sagte der 55-Jährige und bat Menschen, die er körperlich und seelisch verletzt hat, um Verzeihung.

Sean ‘Diddy’ Combs sentenced to more than 4 years prison after salacious trial exposed mogul’s reign of terror https://t.co/Ndjh8YUgTr pic.twitter.com/62DKgzV4fo — New York Post (@nypost) October 3, 2025

Die Geschworenen hatten Combs für schuldig befunden, gegen den sogenannten Mann Act verstossen zu haben, weil er Frauen und männliche Sexarbeiter für sexuelle Darbietungen über die Grenzen von Bundesstaaten einfliegen liess. Diese teils tagelangen und mit viel Drogenkonsum einhergehenden Sexpartys wurden als «Freak-offs» bekannt. Freigesprochen wurde Combs in diesem Zusammenhang aber wegen schwerwiegenderer Vorwürfe, die lebenslange Haft bedeuten hätten können, wie Sexhandel und Verschwörung zur organisierten Kriminalität.

Hunderte Mal zum Sex mit Fremden gezwungen

Für den Schuldspruch in zwei Anklagepunkten – Transport zum Zwecke der Prostitution – hatte die Staatsanwaltschaft dennoch mehr als elf Jahre Haft gefordert. Die Verteidiger von Combs hatten das zurückgewiesen und erklärt, ein solch hohes Strafmass sei völlig unangemessen.

Seit seiner Verhaftung vor gut einem Jahr sitzt Combs in einem Gefängnis im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Während des Prozesses gegen ihn hatten Frauen berichtet, wie Combs sie geschlagen, bedroht und erpresst habe und wie er sexuell übergriffig geworden sei. Seine Ex-Freundin, die R&B-Sängerin Casandra «Cassie» Ventura, sagte, Combs habe sie im Laufe ihrer zehnjährigen Beziehung Hunderte Mal zum Sex mit Fremden gezwungen. Den Geschworenen wurde unter anderem auch ein Video gezeigt, in dem Combs Cassie nach einem dieser «Freak-offs» durch den Flur eines Hotels zog und sie schlug.

Combs bittet Richter um Milde

Vor der Strafmassverkündigung hatte Combs den Richter noch einmal um Milde gebeten. Er sei ein neuer Mensch geworden, nachdem er erkannt habe, dass er «bis ins Innerste zerbrochen war». Nach einem Jahr im Gefängnis, frei von Drogen und Alkohol, habe er festgestellt, wie verdorben er vor seiner Verhaftung im September 2024 gewesen sei.

Im vergangenen Jahr habe es so viele Momente gegeben, in denen er aufgeben wollte, schrieb Combs. «Es gab Tage, an denen ich dachte, ich wäre besser tot. Mein altes Ich starb im Gefängnis und ein neues Ich wurde geboren. Das Gefängnis verändert dich oder tötet dich – ich habe mich für das Leben entschieden.»

Cassie wies diese Darstellung in einem eigenen Schreiben zurück. Combs sei ein manipulativer Missbrauchstäter, der kein Interesse daran habe, ein besserer Mensch zu werden. «Er wird immer der gleiche grausame, machthungrige manipulative Mann sein, der er ist», schrieb sie.