  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Mein Freund Barry» demnächst im Kino Der berühmteste Hund der Schweiz – gab es ihn wirklich?

Fabienne Kipfer

9.1.2026

«Mein Freund Barry»
«Mein Freund Barry». Der junge Georg und der Bernhardiner Barry: Im Zentrum des Films steht eine Freundschaft, die in der rauen Bergwelt auf dem Grossen Sankt Bernhard-Pass entsteht.

Der junge Georg und der Bernhardiner Barry: Im Zentrum des Films steht eine Freundschaft, die in der rauen Bergwelt auf dem Grossen Sankt Bernhard-Pass entsteht.

Bild: © 2026 Ascot Elite Entertainment. All Rights Reserved.

«Mein Freund Barry». «Mein Freund Barry» erzählt die herzerwärmende Geschichte eines Bernhardiners, der als schwacher Welpe von einem Jungen mit der Flasche aufgezogen wird – und später zum Nationalheld heranwächst.

«Mein Freund Barry» erzählt die herzerwärmende Geschichte eines Bernhardiners, der als schwacher Welpe von einem Jungen mit der Flasche aufgezogen wird – und später zum Nationalheld heranwächst.

Bild: © 2026 Ascot Elite Entertainment. All Rights Reserved.

«Mein Freund Barry»

Bild: © 2026 Ascot Elite Entertainment. All Rights Reserved.

«Mein Freund Barry». Der Film läuft ab dem 14. Januar 2026 bei blue Cinema.

Der Film läuft ab dem 14. Januar 2026 bei blue Cinema.

Bild: © 2026 Ascot Elite Entertainment. All Rights Reserved.

«Mein Freund Barry»
«Mein Freund Barry». Der junge Georg und der Bernhardiner Barry: Im Zentrum des Films steht eine Freundschaft, die in der rauen Bergwelt auf dem Grossen Sankt Bernhard-Pass entsteht.

Der junge Georg und der Bernhardiner Barry: Im Zentrum des Films steht eine Freundschaft, die in der rauen Bergwelt auf dem Grossen Sankt Bernhard-Pass entsteht.

Bild: © 2026 Ascot Elite Entertainment. All Rights Reserved.

«Mein Freund Barry». «Mein Freund Barry» erzählt die herzerwärmende Geschichte eines Bernhardiners, der als schwacher Welpe von einem Jungen mit der Flasche aufgezogen wird – und später zum Nationalheld heranwächst.

«Mein Freund Barry» erzählt die herzerwärmende Geschichte eines Bernhardiners, der als schwacher Welpe von einem Jungen mit der Flasche aufgezogen wird – und später zum Nationalheld heranwächst.

Bild: © 2026 Ascot Elite Entertainment. All Rights Reserved.

«Mein Freund Barry»

Bild: © 2026 Ascot Elite Entertainment. All Rights Reserved.

«Mein Freund Barry». Der Film läuft ab dem 14. Januar 2026 bei blue Cinema.

Der Film läuft ab dem 14. Januar 2026 bei blue Cinema.

Bild: © 2026 Ascot Elite Entertainment. All Rights Reserved.

Barry gilt als der weltweit berühmteste Lawinenhund und ist bis heute ein Symbol für Mut, Treue und Lebensrettung in den Alpen. Der Kinospielfilm «Mein Freund Barry» erzählt seine Geschichte. Doch was ist historisch belegt – und wo beginnt die filmische Freiheit?

Fabienne Kipfer

09.01.2026, 09:56

09.01.2026, 12:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach «Heidi» und «Schellenursli» erscheint ein weiterer Live-Action-Kinofilm, der eine bewegende Geschichte über Freundschaft, Mut und Überleben erzählt.
  • Im Fokus steht der Lawinenhund Barry, der im 19. Jahrhundert 40 Menschen das Leben gerettet haben soll.
  • Die blue Koproduktion «Mein Freund Barry» läuft ab dem 14. Januar 2026 in den blue Cinemas.
Mehr anzeigen

Schon als Kind hat mich Barrys Geschichte zu Tränen gerührt – und der aktuelle Kinofilm über den berühmten Lawinenhund tut es nicht minder. Ich erinnere mich gut daran, wie ich im Naturhistorischen Museum in Bern ehrfürchtig vor dem ausgestopften «Barry» stand und seine Geschichte studierte. Der Film war deshalb für mich als Hundeliebhaberin Pflichtstoff.

Mit «Mein Freund Barry» gelingt den Machern ein Familienfilm, der ans Herz geht und Kinder wahrscheinlich zu Hundefreunden macht. Nach dem Film dürften einige Kinder mit leuchtenden Augen nach Hause gehen – und ihre Eltern davon überzeugen wollen, dass ein Bernhardiner-Welpe die perfekte Ergänzung zur Familie wäre.

Das Bild des Bernhardiners ist bis heute stark von der Legende geprägt, die der Film aufgreift und emotional verdichtet. Auch wenn Bernhardiner heute kaum mehr als Rettungshunde im Einsatz sind, gelten sie als beliebte Familien- und Therapiehunde. Umso spannender ist die Frage, wie viel historische Wahrheit tatsächlich im Kinofilm steckt.

Unterschied Film versus Realität

«Mein Freund Barry» ist eine emotionale Annäherung an den Mythos, ist jedoch keine lückenlose Rekonstruktion der Geschichte. Es ist eine Mischung aus historischer Authentizität und emotionalem Familienabenteuer.

Barry, der legendäre Lawinenhund, wurde nach seinem Tod ausgestopft und ist heute im Naturhistorischen Museum Bern ausgestellt.
Barry, der legendäre Lawinenhund, wurde nach seinem Tod ausgestopft und ist heute im Naturhistorischen Museum Bern ausgestellt.
KEYSTONE

Die zeitliche Verortung der Geschichte entspricht realen Tatsachen. So ist historisch belegt, dass bereits seit dem 17. Jahrhundert im Hospiz auf der Passhöhe des Grossen St. Bernhard Berghunde zur Begleitung und Rettung von Reisenden eingesetzt wurden. In diesem Punkt bleibt der Film nahe an der Realität und verankert seine Erzählung glaubwürdig im historischen Kontext.

Die Filmemacher nehmen sich aber auch gezielt künstlerische Freiheiten. Das Schnapsfässchen beispielsweise wird als ikonisches Symbol eingesetzt, ist jedoch historisch nicht belegt. Diese Vorstellung entstand erst im 19. Jahrhundert durch Gemälde und Illustrationen und wurde später zum festen Bestandteil der Popkultur.

Herz statt Mythos

Trotz gewisser Romantisierung und künstlerischer Freiheit hält sich der Film an historische Fakten. Die blue Koproduktion erzählt die Anfänge des Bernhardiners «Barry», dem im 19. Jahrhundert nachgesagt wird, über 40 Menschen das Leben gerettet zu haben. Dabei feiert der Film weniger die Heldentaten des Hundes, vielmehr wird die Verbindung zu Menschen gezeigt. Im Zentrum steht die enge Freundschaft zwischen Barry und dem zwölfjährigen Georg, der bei Mönchen auf dem Grossen Sankt Bernhard-Pass strandet und dort Unterschlupf findet.

Der Knabe zieht den hilflosen Welpen mit der Flasche auf, da dieser zu schwach ist, und rettet ihn so vor dem sicheren Tod. Der Grundstein für eine tiefe Freundschaft ist gelegt und wie könnte es anders sein, wird Barry später selbst zum Lebensretter.

Der Film zeigt nicht nur eine herzerwärmende Geschichte, sondern vielversprechende Newcomernund bekannten Namen wie Carlos Leal, Max Hubacher und Ulrich Tukur spielen mit.

Achtung Spoiler-Alert: Zum Glück endet der Film vor dem Tod des Hundes. Entgegen einer weitverbreiteten Legende wurde Barry nicht von einem Geretteten getötet. Er starb eines natürlichen Todes und wurde später präpariert und im Naturhistorischen Museum in Bern ausgestellt.

Mehr zum Thema Film

«Roofman» jetzt im Kino: Zu hart bestraft? So denkt Channing Tatum über berüchtigten McDonald’s-Räuber

«Roofman» jetzt im Kino: Zu hart bestraft? So denkt Channing Tatum über berüchtigten McDonald’s-Räuber

«Roofman» erzählt die Geschichte des höflichen Kriminellen Jeffrey Manchester, der zahlreiche Fast-Food-Filialen ausraubte. blue News sprach mit dem Schauspielduo Channing Tatum und Kirsten Dunst über die verrückte True-Crime-Story.

01.12.2025

Mehr zum Thema Kino

«Zoomania 2» im Kino. Gags, Verschwörungstheorien und eine schrullige Schlange

«Zoomania 2» im KinoGags, Verschwörungstheorien und eine schrullige Schlange

«Anaconda» im Kino. Jack Black huldigt der Horrorschlange aus den 90ern

«Anaconda» im KinoJack Black huldigt der Horrorschlange aus den 90ern

Channing Tatum über «Roofman». «Wir alle treffen falsche Entscheidungen – er wurde zu hart bestraft»

Channing Tatum über «Roofman»«Wir alle treffen falsche Entscheidungen – er wurde zu hart bestraft»

Meistgelesen

Macron in Martigny +++ Jetzt beginnt die Trauerfeier
Zahlreiche Polizisten betreten «Le Constellation» +++ Heftiger Schneefall in Crans-Montana
«So etwas haben wir seit 20 Jahren nicht mehr erlebt» +++ Bundesliga-Partie abgesagt
Bar-Betreiber prostituierte auch Frauen in der Schweiz
Diese Gäste werden an der Trauerzeremonie erwartet