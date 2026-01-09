«Mein Freund Barry» Der junge Georg und der Bernhardiner Barry: Im Zentrum des Films steht eine Freundschaft, die in der rauen Bergwelt auf dem Grossen Sankt Bernhard-Pass entsteht. Bild: © 2026 Ascot Elite Entertainment. All Rights Reserved. «Mein Freund Barry» erzählt die herzerwärmende Geschichte eines Bernhardiners, der als schwacher Welpe von einem Jungen mit der Flasche aufgezogen wird – und später zum Nationalheld heranwächst. Bild: © 2026 Ascot Elite Entertainment. All Rights Reserved. Bild: © 2026 Ascot Elite Entertainment. All Rights Reserved. Der Film läuft ab dem 14. Januar 2026 bei blue Cinema. Bild: © 2026 Ascot Elite Entertainment. All Rights Reserved. «Mein Freund Barry» Der junge Georg und der Bernhardiner Barry: Im Zentrum des Films steht eine Freundschaft, die in der rauen Bergwelt auf dem Grossen Sankt Bernhard-Pass entsteht. Bild: © 2026 Ascot Elite Entertainment. All Rights Reserved. «Mein Freund Barry» erzählt die herzerwärmende Geschichte eines Bernhardiners, der als schwacher Welpe von einem Jungen mit der Flasche aufgezogen wird – und später zum Nationalheld heranwächst. Bild: © 2026 Ascot Elite Entertainment. All Rights Reserved. Bild: © 2026 Ascot Elite Entertainment. All Rights Reserved. Der Film läuft ab dem 14. Januar 2026 bei blue Cinema. Bild: © 2026 Ascot Elite Entertainment. All Rights Reserved.

Barry gilt als der weltweit berühmteste Lawinenhund und ist bis heute ein Symbol für Mut, Treue und Lebensrettung in den Alpen. Der Kinospielfilm «Mein Freund Barry» erzählt seine Geschichte. Doch was ist historisch belegt – und wo beginnt die filmische Freiheit?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach «Heidi» und «Schellenursli» erscheint ein weiterer Live-Action-Kinofilm, der eine bewegende Geschichte über Freundschaft, Mut und Überleben erzählt.

Im Fokus steht der Lawinenhund Barry, der im 19. Jahrhundert 40 Menschen das Leben gerettet haben soll.

Die blue Koproduktion « Mein Freund Barry » läuft ab dem 14. Januar 2026 in den blue Cinemas. Mehr anzeigen

Schon als Kind hat mich Barrys Geschichte zu Tränen gerührt – und der aktuelle Kinofilm über den berühmten Lawinenhund tut es nicht minder. Ich erinnere mich gut daran, wie ich im Naturhistorischen Museum in Bern ehrfürchtig vor dem ausgestopften «Barry» stand und seine Geschichte studierte. Der Film war deshalb für mich als Hundeliebhaberin Pflichtstoff.

Mit «Mein Freund Barry» gelingt den Machern ein Familienfilm, der ans Herz geht und Kinder wahrscheinlich zu Hundefreunden macht. Nach dem Film dürften einige Kinder mit leuchtenden Augen nach Hause gehen – und ihre Eltern davon überzeugen wollen, dass ein Bernhardiner-Welpe die perfekte Ergänzung zur Familie wäre.

Das Bild des Bernhardiners ist bis heute stark von der Legende geprägt, die der Film aufgreift und emotional verdichtet. Auch wenn Bernhardiner heute kaum mehr als Rettungshunde im Einsatz sind, gelten sie als beliebte Familien- und Therapiehunde. Umso spannender ist die Frage, wie viel historische Wahrheit tatsächlich im Kinofilm steckt.

Unterschied Film versus Realität

«Mein Freund Barry» ist eine emotionale Annäherung an den Mythos, ist jedoch keine lückenlose Rekonstruktion der Geschichte. Es ist eine Mischung aus historischer Authentizität und emotionalem Familienabenteuer.

Barry, der legendäre Lawinenhund, wurde nach seinem Tod ausgestopft und ist heute im Naturhistorischen Museum Bern ausgestellt. KEYSTONE

Die zeitliche Verortung der Geschichte entspricht realen Tatsachen. So ist historisch belegt, dass bereits seit dem 17. Jahrhundert im Hospiz auf der Passhöhe des Grossen St. Bernhard Berghunde zur Begleitung und Rettung von Reisenden eingesetzt wurden. In diesem Punkt bleibt der Film nahe an der Realität und verankert seine Erzählung glaubwürdig im historischen Kontext.

Die Filmemacher nehmen sich aber auch gezielt künstlerische Freiheiten. Das Schnapsfässchen beispielsweise wird als ikonisches Symbol eingesetzt, ist jedoch historisch nicht belegt. Diese Vorstellung entstand erst im 19. Jahrhundert durch Gemälde und Illustrationen und wurde später zum festen Bestandteil der Popkultur.

Herz statt Mythos

Trotz gewisser Romantisierung und künstlerischer Freiheit hält sich der Film an historische Fakten. Die blue Koproduktion erzählt die Anfänge des Bernhardiners «Barry», dem im 19. Jahrhundert nachgesagt wird, über 40 Menschen das Leben gerettet zu haben. Dabei feiert der Film weniger die Heldentaten des Hundes, vielmehr wird die Verbindung zu Menschen gezeigt. Im Zentrum steht die enge Freundschaft zwischen Barry und dem zwölfjährigen Georg, der bei Mönchen auf dem Grossen Sankt Bernhard-Pass strandet und dort Unterschlupf findet.

Der Knabe zieht den hilflosen Welpen mit der Flasche auf, da dieser zu schwach ist, und rettet ihn so vor dem sicheren Tod. Der Grundstein für eine tiefe Freundschaft ist gelegt und wie könnte es anders sein, wird Barry später selbst zum Lebensretter.

Der Film zeigt nicht nur eine herzerwärmende Geschichte, sondern vielversprechende Newcomernund bekannten Namen wie Carlos Leal, Max Hubacher und Ulrich Tukur spielen mit.

Achtung Spoiler-Alert: Zum Glück endet der Film vor dem Tod des Hundes. Entgegen einer weitverbreiteten Legende wurde Barry nicht von einem Geretteten getötet. Er starb eines natürlichen Todes und wurde später präpariert und im Naturhistorischen Museum in Bern ausgestellt.

