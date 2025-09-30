  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zurich Film Festival Geht Benedict Cumberbatch nun in Rente?

Fabienne Berner

30.9.2025

Zurich Film Festival: Geht Benedict Cumberbatch nun in Rente?

Zurich Film Festival: Geht Benedict Cumberbatch nun in Rente?

Das Zurich Film Festival ehrt den 49-jährigen Briten für seine vielseitige Karriere. Im Videointerview am Green Carpet spricht er über seine Zukunftspläne und das bewegende Drama «The Things with Feathers».

30.09.2025

Das Zurich Film Festival ehrt den 49-jährigen Briten für seine vielseitige Karriere. Im Videointerview am Green Carpet spricht er über seine Zukunftspläne und das bewegende Drama «The Things with Feathers».

,

Fabienne Berner, Yannik Tschan

30.09.2025, 18:45

01.10.2025, 11:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Benedict Cumberbatch erhielt beim 21. Zurich Film Festival den Golden Eye Award für seine vielseitige Schauspielkarriere.
  • Der britische Schauspieler ist durch Rollen in «Sherlock», «The Imitation Game» und «Doctor Strange» bekannt.
  • In Zürich präsentierte er sein neues Drama «The Thing with Feathers», das Themen wie Verlust und Hoffnung behandelt.
Mehr anzeigen

Benedict Cumberbatch wurde beim 21. Zurich Film Festival mit dem Golden Eye Award ausgezeichnet. Bekannt für sein Charisma und seine unverkennbare Stimme, zählt er zu den facettenreichsten Schauspielern seiner Generation. «Ich hoffe, die Leute denken nicht, dass ich jetzt in Rente gehe», sagte der 49-jährige Brite vor der Preisverleihung.

Internationale Bekanntheit erlangte Cumberbatch mit seiner Titelrolle in der BBC-Serie «Sherlock». Er überzeugte in Filmen wie «Atonement», «12 Years a Slave» und «The Power of the Dog», wofür er eine Oscar-Nominierung erhielt. Auch als Alan Turing in «The Imitation Game» und als Doctor Strange im Marvel-Universum bewies er seine Vielseitigkeit.

In Zürich stellte Cumberbatch zudem sein neues Werk «The Thing with Feathers vor». Das Drama, inspiriert von Max Porters Novelle, erzählt von Verlust, Trauer und Hoffnung. Mit seiner Darstellung eines Vaters, der nach dem Tod seiner Frau mit der Dunkelheit kämpft, sorgte der 48-Jährige für einen berührenden Festivalmoment. 

Mehr zu Benedict Cumberbatch

Selfie mit Doctor Strange: Autogrammjäger belagern Zürich

Selfie mit Doctor Strange: Autogrammjäger belagern Zürich

Still, aber herzlich: Benedict Cumberbatch begeisterte am Montag beim Zurich Film Festival seine Fans – manche reisten nur für einen kurzen Blick auf den Star an.

30.09.2025

Meistgelesen

Ihr verstorbener Mann Kurt «ist und bleibt die Hauptperson in ihrem Leben»
«Lasst uns aufhören, Pädophile anzugreifen»: Ted Cruz verplappert sich
Schweizerin (36) in Island attackiert – Täter auf der Flucht
Polizei prüft nach Explosion in München Antifa-Verbindung – Oktoberfest vorerst geschlossen
Beatrice Egli spricht über den demütigsten Abend in ihrer Karriere

Mehr aus dem Ressort

Opening Night am ZFF. Sandra Studer spricht Klartext über offene Beziehungen

Opening Night am ZFFSandra Studer spricht Klartext über offene Beziehungen

Hoher Besuch am ZFF. Max Loong verrät, warum Hollywood-Stars Zürich lieben

Hoher Besuch am ZFFMax Loong verrät, warum Hollywood-Stars Zürich lieben

Colin Farrell am Zurich Film Festival. «Ich sollte in der Sauna vielleicht keine Shorts mehr tragen»

Colin Farrell am Zurich Film Festival«Ich sollte in der Sauna vielleicht keine Shorts mehr tragen»