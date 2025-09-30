Zurich Film Festival: Geht Benedict Cumberbatch nun in Rente? Das Zurich Film Festival ehrt den 49-jährigen Briten für seine vielseitige Karriere. Im Videointerview am Green Carpet spricht er über seine Zukunftspläne und das bewegende Drama «The Things with Feathers». 30.09.2025

Das Zurich Film Festival ehrt den 49-jährigen Briten für seine vielseitige Karriere. Im Videointerview am Green Carpet spricht er über seine Zukunftspläne und das bewegende Drama «The Things with Feathers».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Benedict Cumberbatch erhielt beim 21. Zurich Film Festival den Golden Eye Award für seine vielseitige Schauspielkarriere.

Der britische Schauspieler ist durch Rollen in «Sherlock», «The Imitation Game» und «Doctor Strange» bekannt.

In Zürich präsentierte er sein neues Drama «The Thing with Feathers», das Themen wie Verlust und Hoffnung behandelt. Mehr anzeigen

Benedict Cumberbatch wurde beim 21. Zurich Film Festival mit dem Golden Eye Award ausgezeichnet. Bekannt für sein Charisma und seine unverkennbare Stimme, zählt er zu den facettenreichsten Schauspielern seiner Generation. «Ich hoffe, die Leute denken nicht, dass ich jetzt in Rente gehe», sagte der 49-jährige Brite vor der Preisverleihung.

Internationale Bekanntheit erlangte Cumberbatch mit seiner Titelrolle in der BBC-Serie «Sherlock». Er überzeugte in Filmen wie «Atonement», «12 Years a Slave» und «The Power of the Dog», wofür er eine Oscar-Nominierung erhielt. Auch als Alan Turing in «The Imitation Game» und als Doctor Strange im Marvel-Universum bewies er seine Vielseitigkeit.

In Zürich stellte Cumberbatch zudem sein neues Werk «The Thing with Feathers vor». Das Drama, inspiriert von Max Porters Novelle, erzählt von Verlust, Trauer und Hoffnung. Mit seiner Darstellung eines Vaters, der nach dem Tod seiner Frau mit der Dunkelheit kämpft, sorgte der 48-Jährige für einen berührenden Festivalmoment.

Mehr zu Benedict Cumberbatch