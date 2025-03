Geiss-Tochter nach Apotheken-Trip besorgt um Eltern Shania (links) und Davina Geiss (rechts) zeigen sich skeptisch. Bild: RTLzwei Die Geissens besuchen eine Kräuter-Apotheke in Marrakesch. Bild: RTLzwei Robert Geiss schnüffelt an einer Kräutermischung. Bild: RTLzwei Am letzten Abend wird Carmen Geiss sentimental. Bild: RTLzwei Geiss-Tochter nach Apotheken-Trip besorgt um Eltern Shania (links) und Davina Geiss (rechts) zeigen sich skeptisch. Bild: RTLzwei Die Geissens besuchen eine Kräuter-Apotheke in Marrakesch. Bild: RTLzwei Robert Geiss schnüffelt an einer Kräutermischung. Bild: RTLzwei Am letzten Abend wird Carmen Geiss sentimental. Bild: RTLzwei

Bei einer Shoppingtour in Marrakesch probieren die Geissens jede Menge exotische Kräuter – die stimulierende Wirkung lässt nicht lange auf sich warten. «Jetzt sind wir gleich alle voll stoned», befürchtet Tochter Shania.

Teleschau Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Geissens erkunden in einer neuen Folge ihrer Show Marrakesch, wo sie in einer traditionellen Apotheke exotische Kräuter testen.

Nach einer lustigen Erfahrung mit Süssholzstangen und fragwürdigen Kräutermischungen wird Robert plötzlich albern, woraufhin Davina vermutet, dass Drogen im Spiel sind.

Beim Abendessen in der Wüste wird Carmen sentimental und geniesst die Ruhe, während Robert bereits überlegt, in Marrakesch eine weitere Immobilie zu kaufen. Mehr anzeigen

Nachdem sich die Geissens vergangene Woche noch in Köln beim Rosenmontagszug unter die bunten Jecken gemischt haben, zeigt RTLzwei in der aktuellen Doppelfolge neue Abenteuer von Carmen (59), Robert (61), Davina (21) und Shania (20) in Marokko – dabei wird es gewohnt turbulent.

Bei einer Shoppingtour in Marrakesch landen die Geissens in einer Apotheke, die exotische Kräuter anbietet. Genau das Richtige für Mama Carmen: Die 59-Jährige schwört bereits auf alternative Medizin aus China. Ausserdem hat Tochter Davina Halsschmerzen und könnte schnelle Linderung gebrauchen.

Doch als die Familie im «Kräuterhaus Paradiso» umringt von gläsernen Gefässen sitzt, überkommen Robert erste Zweifel: «Es sieht aus wie beim Albert Einstein im Labor. Wenn das anfängt, dass wir hier Embryos, Totenköpfe und eingelegte Frösche sehen, dann wird es extrem», so das Familienoberhaupt.

Davina winkt ab: «Mir egal, wie es hier aussieht. Hauptsache, ich bekomme schnell was gegen meine Halsschmerzen und dann bin ich hier auch weg.»

«Jetzt sind wir gleich alle völlig stoned»

Der Verkäufer preist Gewürzmischung nach Gewürzmischung an: Hier etwas für den Kreislauf, da etwas gegen Schnarchen und gegen Verstopfung hat er auch noch eine Mischung parat – mit interessanten Zutaten, wie Shania verwundert feststellt. «Da ist Opium drin? Das ist schon krass!», so die 20-Jährige.

Als Nächstes knabbern die Geissens kollektiv Süssholzstangen: «Jetzt sind wir gleich alle völlig stoned», befürchtet Shania. Begeisterung klingt jedoch anders. «Ganz ehrlich, wir sitzen hier schon seit zwei Stunden für Sachen, die am Ende dann doch weggeschmissen werden, das ist verschwendete Lebenszeit», ist sie genervt.

Doch bei Robert Geiss scheinen die Kräuter eine stimulierende Wirkung zu haben: Beim Abendessen fängt er plötzlich an, wie eine Ziege zu meckern und fordert seine Frauen auf, es ihm gleichzutun: «Mach mal määähhhhh!»

Davina ist entgeistert: «Ich glaube, der Kräutermann hat uns irgendwelche Drogen gegeben. Mama und Papa sind voll drauf».» Am Ende versuchen sie sich aber alle im Gemecker und haben dabei jede Menge Spass.

Carmen Geiss wird auf einmal ganz sentimental

Ihren letzten Abend verbringen die Geissens in der Wüste mit Blick aufs Atlasgebirge. Beim stimmungsvollen Abendessen wird Carmen plötzlich ganz emotional: «Wenn ich in Dubai bin, bin ich immer so hektisch. Hier fährst du echt runter.»

Die 59-Jährige ringt mit den Tränen: «Ich muss ganz ehrlich sagen, heute ist der erste Tag seit vielen Jahren, wo ich gedacht habe: Mein Gott, du bist einfach nur du selbst und kannst alles um dich herum vergessen, den ganzen Reichtum, wer du bist – das hat mich so sentimental gemacht.»

Auch die anderen Geissens sind nach ihrem ersten Besuch zu wahren Marrakesch-Fans geworden. Robert überlegt sogar, ob er in der marokkanischen Metropole nicht eine weitere Immobilie kaufen soll.

Bei einem Abstecher nach Casablanca sagt Robert zu Carmen dann zwar den berühmten Filmsatz «Ich schau dir in die Augen, Kleines», doch für Carmen steht fest: «Marrakesch hat mir viel besser gefallen!»

