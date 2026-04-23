Geissens-Girls überraschen Papa mit 500'000-Euro-Luxusauto

Robert Geiss mag schnelle Autos – und davon hat der Selfmade-Impresario bereits 17 Stück in seiner Garage. Jetzt kommt Nummer 18 dazu: In der RTL2-Show «Davina & Shania – We Love Monaco» überraschen ihn seine Töchter mit einem Ferrari Purosangue. Ein Geschenk, das für Gesprächsstoff sorgt.
Beim neuen Teuer-Boliden handelt es sich um einen Ferrari Purosangue. Der Wert? Zwischen 380'000 Euro bis 500'000 Euro.
Bei der Geschenkübergabe sagt Davina: «Auto Nummer 18» und doppelt nach: «Er hat von allem viel», so Tochter Shania.
Eine Überraschung? Robert Geiss hat alles bezahlt
Die Übergabe des Ferrari findet im Beach Club in Monte Carlo statt – ganz ahnungslos ist Robert Geiss dabei allerdings nicht. «Am Ende musste ich es bezahlen, aber sie mussten es organisieren. Es ist nicht leicht, so ein Auto zu bekommen. Aber die Kinder haben es auf die Reihe gekriegt», sagt er.