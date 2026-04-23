Geissens-Girls überraschen Papa mit 500'000-Euro-Luxusauto

Die Geissens Töchter Shania (21, l.) und Davina (22) haben ihrem Vater einen Luxusboliden geschenkt. RTL2 Screenshot

Überraschung im TV-Format «Davina & Shania – We Love Monaco»: Die beiden Millionärstöchter schenken Papa Robert einen Ferrari im Wert von bis zu 500'000 Euro – doch bezahlt haben sie ihn nicht selbst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Shania und Davina Geiss überraschen ihren Vater Robert in ihrer TV-Show mit einem Ferrari im Wert von bis zu 500'000 Euro. Der Unternehmer besitzt damit nun bereits 18 Luxusautos.

Das teure Geschenk sorgt für Aufmerksamkeit – vor allem, weil die Töchter den Wagen nicht selbst bezahlt haben.

Robert Geiss erklärt, dass er am Ende die Kosten übernommen hat, während die Organisation bei den Töchtern lag. Mehr anzeigen

Robert Geiss mag schnelle Autos – und davon hat der Selfmade-Impresario bereits 17 Stück in seiner Garage. Jetzt kommt Nummer 18 dazu: In der RTL2-Show «Davina & Shania – We Love Monaco» überraschen ihn seine Töchter mit einem Ferrari Purosangue. Ein Geschenk, das für Gesprächsstoff sorgt.

Beim neuen Teuer-Boliden handelt es sich um einen Ferrari Purosangue. Der Wert? Zwischen 380'000 Euro bis 500'000 Euro.

Bei der Geschenkübergabe sagt Davina: «Auto Nummer 18» und doppelt nach: «Er hat von allem viel», so Tochter Shania.

Eine Überraschung? Robert Geiss hat alles bezahlt

Die Übergabe des Ferrari findet im Beach Club in Monte Carlo statt – ganz ahnungslos ist Robert Geiss dabei allerdings nicht. «Am Ende musste ich es bezahlen, aber sie mussten es organisieren. Es ist nicht leicht, so ein Auto zu bekommen. Aber die Kinder haben es auf die Reihe gekriegt», sagt er.

Nur eine ist von der Aktion nicht so begeistert: Carmen Geiss. Sie sagt genervt: «Was soll der Sch***?»

Es folgt eine Aussprache mit ihren Töchtern – und am Ende gibt’s ganz RTL2-like ein Happy End. Zumindest vor der Kamera …

Mehr Videos aus dem Ressort