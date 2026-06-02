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«Hat nicht in den Ferrari gepasst» Geissens machen Ralf Schumacher XXL-Geschenk zur Hochzeit

Bruno Bötschi

2.6.2026

Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne haben in Saint-Tropez geheiratet.
Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne haben in Saint-Tropez geheiratet.
Bild: Thibault Daliphard/Sky/dpa

Carmen und Robert Geiss haben Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne ein besonderes Geschenk zur Hochzeit gemacht. Auf Instagram zeigen sie nun den Moment der Übergabe.

Teleschau

02.06.2026, 18:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne gaben sich in St. Tropez vor 200 Gästen das Jawort.
  • Carmen und Robert Geiss überraschten das Paar mit einem riesigen Kunstwerk, das wegen seiner Grösse kaum ins Auto passte.
  • Das XXL-Porträt kam bei den Frischvermählten bestens an – laut Carmen Geiss «lieben die beiden ihr Geschenk».
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Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne haben am Wochenende geheiratet. Vor 200 Gästen gaben sich der Ex-Formel-1-Fahrer und sein Partner in St. Tropez das Jawort. Als Gäste mit dabei: Carmen und Robert Geiss.

Die beiden Reality-TV-Stars hatten für ihre Freunde ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk im Gepäck. Auf Instagram teilt Carmen Geiss den Moment der Geschenkübergabe.

«Es war so schwer, dass ich drei Autos ausprobieren musste, um es hierhin zu bringen. Es hat weder in den Lambo gepasst noch in den Ferrari, aber in die G-Klasse so halbwegs», erzählt Robert Geiss dem Hochzeitspaar in dem Clip. Dann packen Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne ein riesiges Gemälde aus.

Robert Geiss: «Wir geben euch ein Gesicht»

«Oh là là!», ruft Bousquet-Cassagne beim Anblick des Bildes. Das XXL-Porträt zeigt ihn und Schumacher mit ganz vielen kleinen Herzen drumherum, der Aufschrift «True Love» und zwei Mickey-Maus-Köpfen.

Sohn David als Trauzeuge. Ralf Schumacher sagt Ja in Saint-Tropez

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Ausserdem haben sich die Geissens selbst unten in der Mitte auf dem Gemälde verewigt, und auch der Künstler Sharyar Azhdari hat sich unten rechts im Comic-Stil eingebaut.

«Wir geben euch ein Gesicht», meint Robert Geiss noch und spielt damit auf ein anderes Bild von Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne an, auf dem ihre Gesichter fehlen.

Auch einen Platz für das grosse Gemälde hat sich der Unternehmer für die beiden schon überlegt. Ralf Schuhmacher zeigt sich in dem Video ausserdem begeistert davon, dass er auf dem Werk so jung aussehe.

Auf Instagram verrät Carmen Geiss weiter: «Uns war es wichtig, etwas Persönliches und Einzigartiges zu schenken. Und mal ehrlich: Was gibt es Schöneres als ein individuell gestaltetes Kunstwerk, das für immer an diesen besonderen Tag erinnert?»

Zu der Reaktion des Hochzeitspaares stellt sie zudem klar: «Die beiden lieben ihr Geschenk.»

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