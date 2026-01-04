  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach brutalem Überfall Die Geissens-Einbrecher sind gefasst

Sven Ziegler

4.1.2026

Robert Geiss berichtete seinen Followern am frühen Morgen von dem Überfall.
Robert Geiss berichtete seinen Followern am frühen Morgen von dem Überfall.
Felix Hörhager/dpa

Monate nach dem gewaltsamen Überfall auf die Villa von Robert und Carmen Geiss in St. Tropez gibt es neue Entwicklungen. Mehrere Tatverdächtige wurden festgenommen, wie deutsche Medien übereinstimmend berichten.

Redaktion blue News

04.01.2026, 12:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Überfall auf die Villa der Geissens wurden mehrere Verdächtige festgenommen.
  • Die Tat ereignete sich im Juni 2025 in St. Tropez.
  • Die Ermittlungen der französischen Behörden dauern an.
Mehr anzeigen

Nach dem brutalen Überfall auf ihre Villa an der französischen Riviera können Robert Geiss und Carmen Geiss aufatmen. Wie deutsche Medien berichten, wurden mehrere mutmassliche Täter festgenommen. Bestätigt wurde dies dem Paar zufolge von ihrer französischen Anwältin.

«Unsere Anwältin konnte uns bestätigen, dass mehrere Täter inhaftiert wurden», sagte Robert Geiss der «Bild». Die Staatsanwaltschaft und die Polizei in St. Tropez arbeiteten weiterhin intensiv an dem Fall. Die Ermittlungen würden auf Anordnung eines Untersuchungsrichters fortgesetzt.

Der Überfall hatte sich in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 2025 ereignet. Vier bewaffnete und maskierte Männer drangen in die Villa der Geissens ein, während sich das Paar im Wohnzimmer aufhielt. Die Täter bedrohten Robert Geiss mit einer Waffe, würgten Carmen Geiss und zwangen das Ehepaar, Tresore zu öffnen.

Bewaffneter Überfall im Juni

Die Einbrecher entkamen mit Schmuck, Bargeld und weiteren Wertgegenständen im Wert von mindestens 200’000 Franken. Teile der Tat wurden von Überwachungskameras aufgezeichnet. «Das war ein Angriff auf unser Leben», sagte Carmen Geiss rückblickend.

Der rund 45 Minuten dauernde Überfall hinterliess nicht nur körperliche, sondern auch psychische Spuren. Nach der Tat liess das Paar die Sicherheitsvorkehrungen in der Villa deutlich verstärken und das Anwesen technisch aufrüsten. Trotz der Erlebnisse zeigen sich die Geissens entschlossen, nach vorne zu blicken. «Das Leben geht weiter», sagte Carmen Geiss.

Mehr Entertainment

«Kurz vor dem Nervenzusammenbruch». SRF-Korrespondent bricht Live-Schaltung mitten in der Sendung ab

«Kurz vor dem Nervenzusammenbruch»SRF-Korrespondent bricht Live-Schaltung mitten in der Sendung ab

Rapper hat Heimweh. Bushidos Familie pendelt künftig zwischen Dubai und Bayern

Rapper hat HeimwehBushidos Familie pendelt künftig zwischen Dubai und Bayern

Aus früherer Ehe. Tochter (34) von Hollywood-Legende tot im Hotel gefunden

Aus früherer EheTochter (34) von Hollywood-Legende tot im Hotel gefunden

Meistgelesen

«Durften Notausgang nicht öffnen» – Ex-Mitarbeiterin erhebt schwere Vorwürfe gegen Brand-Bar
Neues Foto wirft noch mehr Fragen zum Bau der Inferno-Bar auf
Schweiz will ausgerechnet jetzt Brandschutz-Vorschriften lockern
Walliser Spitaldirektor spricht über Zustände nach Brand-Inferno
Rast entthront Shiffrin und gewinnt – Holdener schafft den Sprung aufs Podest