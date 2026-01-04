Robert Geiss berichtete seinen Followern am frühen Morgen von dem Überfall. Felix Hörhager/dpa

Monate nach dem gewaltsamen Überfall auf die Villa von Robert und Carmen Geiss in St. Tropez gibt es neue Entwicklungen. Mehrere Tatverdächtige wurden festgenommen, wie deutsche Medien übereinstimmend berichten.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Überfall auf die Villa der Geissens wurden mehrere Verdächtige festgenommen.

Die Tat ereignete sich im Juni 2025 in St. Tropez.

Die Ermittlungen der französischen Behörden dauern an. Mehr anzeigen

Nach dem brutalen Überfall auf ihre Villa an der französischen Riviera können Robert Geiss und Carmen Geiss aufatmen. Wie deutsche Medien berichten, wurden mehrere mutmassliche Täter festgenommen. Bestätigt wurde dies dem Paar zufolge von ihrer französischen Anwältin.

«Unsere Anwältin konnte uns bestätigen, dass mehrere Täter inhaftiert wurden», sagte Robert Geiss der «Bild». Die Staatsanwaltschaft und die Polizei in St. Tropez arbeiteten weiterhin intensiv an dem Fall. Die Ermittlungen würden auf Anordnung eines Untersuchungsrichters fortgesetzt.

Der Überfall hatte sich in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 2025 ereignet. Vier bewaffnete und maskierte Männer drangen in die Villa der Geissens ein, während sich das Paar im Wohnzimmer aufhielt. Die Täter bedrohten Robert Geiss mit einer Waffe, würgten Carmen Geiss und zwangen das Ehepaar, Tresore zu öffnen.

Bewaffneter Überfall im Juni

Die Einbrecher entkamen mit Schmuck, Bargeld und weiteren Wertgegenständen im Wert von mindestens 200’000 Franken. Teile der Tat wurden von Überwachungskameras aufgezeichnet. «Das war ein Angriff auf unser Leben», sagte Carmen Geiss rückblickend.

Der rund 45 Minuten dauernde Überfall hinterliess nicht nur körperliche, sondern auch psychische Spuren. Nach der Tat liess das Paar die Sicherheitsvorkehrungen in der Villa deutlich verstärken und das Anwesen technisch aufrüsten. Trotz der Erlebnisse zeigen sich die Geissens entschlossen, nach vorne zu blicken. «Das Leben geht weiter», sagte Carmen Geiss.