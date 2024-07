König Charles und Familie erhalten Millionen-Geldsegen

Pomp und Politik: Charles stellt Labours Regierungsplan vor

London, 17.07.2024: Pomp und Politik: Rund zwei Wochen nach dem Regierungswechsel in Grossbritannien eröffnet König Charles III. mit royalem Pomp das Parlament. Der Monarch verliest beim «State Opening of Parliament» das Regierungsprogramm des neuen Premierministers Keir Starmer. Der 61-Jährige ist der erste Regierungschef der sozialdemokratischen Labour-Partei seit 14 Jahren. O-Ton König Charles «Stabilität wird der Grundpfeiler der wirtschaftlichen Politik meiner Regierung sein.» In der «King's Speech» wurde eine ganze Reihe von Gesetzesinitiativen angekündigt, mit denen Starmer Probleme wie die Wohnungsnot, Ärger mit unzuverlässigen Bahnbetreibern und langen Wartezeiten in Krankenhäusern in den Griff bekommen möchte. Auch eine Wiederannäherung an die EU steht auf der Agenda.

24.07.2024