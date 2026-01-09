  1. Privatkunden
Mit 11 Jahren in einer Kirche George Clooney erinnert sich an seinen ersten Kuss

Noemi Hüsser

9.1.2026

Schauspieler George Clooney spricht in einem Interview über seine erste Liebe.
Schauspieler George Clooney spricht in einem Interview über seine erste Liebe.
Chris Pizzello/Invision/dpa

George Clooney blickt zurück: In einem Interview zum Filmstart von «Jay Kelly» spricht der Hollywoodstar über seinen ersten Kuss – in einer Kirche in seinem Heimatort im US-Bundesstaat Kentucky.

Noemi Hüsser

09.01.2026, 20:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • George Clooney erinnerte sich in einem Iterview an seinen ersten Kuss mit elf Jahren in einer Kirche seiner Heimatstadt.
  • Im neuen Film «Jay Kelly» spielt Clooney einen Hollywoodstar, der sich auf einer Europareise mit Einsamkeit und gescheiterten Beziehungen konfrontiert sieht.
  • Trotz Parallelen betont Clooney, dass Jay Kelly im Gegensatz zu ihm echte Freundschaften durch eigene Fehler verloren habe.
Mehr anzeigen

Hollywoodstar George Clooney hat in einem Interview über seinen ersten Kuss gesprochen. Der fand ausgerechnet in einer Kirche in seiner Heimatstadt Augusta im US-Bundesstaat Kentucky statt. «Ich war elf Jahre alt», erinnert sich Clooney. «Wir versteckten uns vor all unseren Freunden, die draussen warteten und riefen: ‹Küss sie! Küss sie!›» Lange hielt die erste Romanze allerdings nicht. «Elfjährige kommen ziemlich schnell über solche Dinge hinweg», sagt Clooney rückblickend.

Die Jugenderinnerung teilte der Schauspieler im Rahmen der Promotion zu seinem neuen Film «Jay Kelly», in dem er die gleichnamige Hauptrolle spielt. Der Film erzählt die Geschichte eines Hollywoodstars, der von Filmsets zu Premieren und weiter auf eine Reise durch Europa zieht.

«Ich sollte vielleicht anfangen, meine Freunde zu bezahlen»

Unterwegs wird die Tour zur persönlichen Abrechnung: Jay muss sich mit dem schwierigen Verhältnis zu seinen Töchtern, einem immer kleiner werdenden Freundeskreis und der Erkenntnis auseinandersetzen, dass Ruhm nicht vor Einsamkeit schützt.

«Von einem Bären gefressen». George Clooney hat schlechte Erinnerungen an ersten Film

«Von einem Bären gefressen»George Clooney hat schlechte Erinnerungen an ersten Film

Zwar drängt sich bei einem Film über einen alternden Hollywoodstar der Vergleich mit Clooney selbst auf – doch den weist der Schauspieler im Interview zurück.

Seine Figur habe sich durch eigene Fehlentscheidungen isoliert, erklärt Clooney: von der Familie ebenso wie von echten Freundschaften. Jay umgebe sich mit Menschen, die er bezahle. «Ich sollte vielleicht anfangen, meine Freunde zu bezahlen», witzelt Clooney, «aber so weit ist es noch nicht.» Gerade weil ihn so vieles von der Figur trenne, sei es für ihn leicht gewesen, Abstand zu halten und Jay Kelly als eigenständigen Charakter zu spielen.

