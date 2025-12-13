Hollywoodstar George Clooney hat in einem Interview über seinen ersten Film gesprochen, eine dilettantische Produktion. (Archivbild) Billy Bennight/ZUMA Press Wire/dpa

George Clooney ist wohl einer der bekanntesten Schauspieler in Hollywood. Mittlerweile kann er auf eine jahrzehntelange, erfolgreiche Karriere zurückblicken. Seine erste Filmrolle war dagegen wenig ruhmreich, wie er jüngst in der Late-Night-Show «Jimmy Kimmel Live!» verriet.

George Clooney dürfte ohne Zweifel einer der grössten Stars in Hollywood sein. Der heute 64-Jährige steht seit seinen Zwanzigern vor der Kamera und ist auch heute noch eines der gefragtesten Gesichter der Schauspiel-Welt. Seinen grossen Durchbruch feierte der in Kentucky geborene Schauspieler mit seiner Rolle in der Krankenhaus-Serie «Emergency Room». Dort spielte er bis zum Jahr 2000 die Rolle des Kinderarztes Dr. Douglas Ross.

Danach folgten viele weitere grosse Rollen. Etwa in der «Ocean's»-Reihe, bei «Up in the air» (2009) oder «Burn after Reading» (2008). Zu diesen Zeiten gehörte er bereits zu den Hollywood-Grössen. Es gab allerdings auch eine Zeit davor – und die war eindeutig weniger ruhmreich. Für seine allererste Rolle stand Clooney bereits neben Stars wie Charlie Sheen (60) und Laura Dern (58) vor der Kamera. Doch bekannt war damals noch niemand von ihnen.

«Der erste Film, den ich jemals gedreht habe... das ist eine verrückte Geschichte», verriet George Clooney dazu in der Late-Night-Show «Jimmy Kimmel Live!». Dort war er zum Start des neuen Netflix-Films «Jay Kelly» zu Gast und schwelgte mit Show-Host Jimmy Kimmel in Erinnerung. Denn Schauspielerin Laura Dern steht für die Komödie erneut mit Clooney vor der Kamera. Genauso wie vor 40 Jahren.

Der Titel des damaligen Werks: «Grizzly II: The Predator» (1983). Dern sei damals noch ein Kind und gerade einmal 15 Jahre alt gewesen, Clooney 22 Jahre jung. Doch für seine Rolle gab es kein Happy End. Clooney verrät: «Ich wurde von einem Bären gefressen.» Genauso wie seine – heute hochkarätigen – Schauspielkollegen Laura Dern und Charlie Sheen wurde Clooneys Charakter bereits «in der ersten Szene getötet».

Clooney traf bei erster Filmrolle auf Dern und Sheen

Einen richtigen Bären gab es am Set natürlich nicht. Stattdessen habe es einen «Typen mit einer Bärentatze» gegeben, der die Bewegungen des Grizzlys nachspielte. «Es war ein Desaster», resümierte Clooney amüsiert.

Doch damit nicht genug: Wie Clooney erzählt, ging den Produzenten des ohnehin schon «low-budget»-Films schliesslich komplett das Geld aus. Und so steckten die damaligen Nachwuchsschauspieler für zwei Monate im ungarischen Budapest fest. «Wir haben jeden Tag nur herumgehangen und Paprika-Hähnchen gegessen», erinnerte sich Clooney lachend.

Der Film wurde nie final veröffentlicht. Jedoch: Wie Clooney berichtete seien «irgendwelche Trottel» vor einigen Jahren auf Material der Dreharbeiten gestossen. Diese haben sie zusammengeschnitten und veröffentlicht: «Ich habe dann eine Menge schlechter Rezensionen bekommen. 40 Jahre später!», empört sich Clooney lachend bei «Jimmy Kimmel».

Auch dem Late-Night-Show-Host war es gelungen, an eine kurze Szene des Filmes zu gelangen. Und die präsentierte er prompt seinem Gast und dem Studio. Zu sehen ist der junge George Clooney, der mit Laura Dern an einem Lagerfeuer liegt – offenbar als Pärchen. Plötzlich nähert sich ihnen der Grizzly-Bär, baut sich bedrohlich vor ihnen auf und greift an – danach endet die Szene.

Sowohl Kimmel als auch Clooney selbst brechen in schallendes Gelächter aus. Trotzdem betont der heutige Hollywood-Star, er habe sich damals riesig über die Rolle gefreut, denn: «Es war mein erster Job!»

