Hollywood-Star leidet an Sinusitis Sorge um George Clooney in Venedig

dpa

28.8.2025 - 15:24

Clooney ist Teil des Wettbewerbsfilms «Jay Kelly», der Film wird am Filmfestival in Venedig vorgestellt. 
Sorge um George Clooney: Der 64-Jährige kann wegen einer Nebenhöhlenentzündung nicht an der Pressekonferenz zu seinem neuen Film teilnehmen.

,

DPA, Carlotta Henggeler

28.08.2025, 15:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • George Clooney musste krankheitsbedingt seine Teilnahme an der Pressekonferenz zum Film «Jay Kelly» beim Filmfestival Venedig absagen.
  • Laut seinem Management riet ihm der Arzt, sich in den nächsten Tagen zu schonen und öffentliche Auftritte zu meiden.
  • Ob Clooney zur Premiere des Wettbewerbsfilms erscheinen wird, war zunächst unklar.
Mehr anzeigen

Hollywoodstar George Clooney hat wegen einer Erkrankung Auftritte beim Filmfest Venedig absagen müssen. «Bei George wurde eine Sinusitis diagnostiziert, und sein Arzt hat ihm geraten, seine Aktivitäten in den nächsten Tagen einzuschränken, um sich zu erholen», teilte sein Management auf dpa-Anfrage mit.

Sinusitis ist eine Entzündung der Schleimhäute in den Nasennebenhöhlen. Clooney (64) war am Mittwoch bereits vor der Eröffnung der Filmfestspiele auf dem Lido in Venedig angekommen, sagte aber Berichten zufolge Interviews ab, weil er sich nicht fit gefühlt habe. An der Pressekonferenz zum Wettbewerbsfilm «Jay Kelly» nahm er nicht teil.

Der US-Amerikaner ist an der Seite von Adam Sandler und Laura Dern im Wettbewerbsfilm von Noah Baumbach zu sehen. Ob er abends zur Premiere erscheinen wird, war zunächst unklar.

