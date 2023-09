George Clooney spricht über seine Zwillinge George Clooney liegt das Wohl seiner Kinder am Herzen. Deshalb bat er die Medien schon vor längerem, keine Bilder von ihnen zu zeigen. Nun machte der Hollywoodstar eine Ausnahme und verriet, was seine Zwillinge besser können als er. 22.09.2023

George Clooney liegt das Wohl seiner Kinder sehr am Herzen. Deshalb bat er die Medien, keine Bilder von ihnen zu zeigen. Nun verriet der Hollywoodstar in einem Interview, was die Zwillinge besser können als er.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen George und Amal Clooney halten ihre sechsjährigen Zwillinge aus der Öffentlichkeit raus.

Nun machte der Hollywoodstar jedoch wieder einmal eine Ausnahme.

«Meine Kinder beherrschen alles Technische besser als ich», erklärt der 60-Jährige in einem Interview. Mehr anzeigen

Die Geburt der Zwillinge Ella und Alexander krönte vor sechs Jahren das Liebesglück von George und Amal Clooney. Das prominente Paar gibt jedoch nur selten private Einblicke und hält die Kinder strikt aus der Öffentlichkeit fern.

Die Arbeit seiner Frau als Menschenrechtsanwältin bringe es mit sich, dass die gemeinsamen Kinder Ziel möglicher Vergeltungsmassnahmen seien, erklärte der 60-jährige Schauspieler vor zwei Jahren in einem offenen Brief in der Zeitschrift «Variety» und anderen US-Medien.

«Wir können unsere Kinder nicht schützen, wenn irgendeine Zeitung ihr Gesicht auf dem Cover zeigt.»

George Clooney: «Versuche immer noch Englisch zu lernen»

Für einmal machte der Hollywoodstar aber eine Ausnahme: In einem Interview mit Barbara Schöneberger während der «Digital X»-Messe in Köln plauderte George Clooney ganz offen über seine Kinder.

Die «Digital X»-Messe in Köln bekam dieses Jahr hohen Besuch: George Clooney war vor Ort und wurde von Barbara Schöneberger interviewt. Bild: IMAGO/Future Image

Nach zwei Küssen auf Schönebergers Wangen, witzelt der Hollywoodstar:

«Hey Guys. Meine Kinder sind sechs Jahre alt und sie beherrschen alles Technische besser als ich. Ich versuche noch immer Sprachen zu lernen ... Englisch zum Beispiel.»

Schöneberger: «Das machen sie aber sehr gut.»

Clooney: «Na ja.»

Schönenberger: «Also ich kann sie verstehen.»

Clooney: «Ahh ... so gut.»

George Clooney: «Im Moment bin ich in einer guten Position»

Vor einem Jahr verriet Amal Clooney in einem Interview, für Ella und Alexander sei der berühmte Papa auch zu Hause der Held.

«Sie sagen, Papa kann alles in Ordnung bringen, bis auf das Wetter. Er kann all ihre Probleme lösen, und er ist der lustigste Mensch, den sie je getroffen haben.»

George Clooney selbst sagt, er glaube nicht, dass dies so bleibe, wenn die Kinder älter werden: «Im Moment bin ich in einer sehr guten Position, aber wir wissen ja, das wird sich ändern.»

Mehr Videos aus dem Ressort