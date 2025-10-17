  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Verfilmung von Bestseller-Memoiren Sterbehilfe-Film mit George Clooney und Annette Bening spielt in der Schweiz

dpa

17.10.2025 - 05:29

George Clooney und Annette Bening in Sterbehilfe-Drama - Gallery
George Clooney und Annette Bening in Sterbehilfe-Drama - Gallery. George Clooney übernimmt die Hauptrolle in einem Sterbehilfe-Drama. (Archivbild)

George Clooney übernimmt die Hauptrolle in einem Sterbehilfe-Drama. (Archivbild)

Bild: Keystone/Photo by Evan Agostini/Invision/AP

George Clooney und Annette Bening in Sterbehilfe-Drama - Gallery. Hollywood-Star Annette Bening spielt in dem Film die preisgekrönte US-Schriftstellerin und Psychotherapeutin Amy Bloom. (Archivbild)

Hollywood-Star Annette Bening spielt in dem Film die preisgekrönte US-Schriftstellerin und Psychotherapeutin Amy Bloom. (Archivbild)

Bild: Keystone/EPA/Caroline Brehman

George Clooney und Annette Bening in Sterbehilfe-Drama - Gallery
George Clooney und Annette Bening in Sterbehilfe-Drama - Gallery. George Clooney übernimmt die Hauptrolle in einem Sterbehilfe-Drama. (Archivbild)

George Clooney übernimmt die Hauptrolle in einem Sterbehilfe-Drama. (Archivbild)

Bild: Keystone/Photo by Evan Agostini/Invision/AP

George Clooney und Annette Bening in Sterbehilfe-Drama - Gallery. Hollywood-Star Annette Bening spielt in dem Film die preisgekrönte US-Schriftstellerin und Psychotherapeutin Amy Bloom. (Archivbild)

Hollywood-Star Annette Bening spielt in dem Film die preisgekrönte US-Schriftstellerin und Psychotherapeutin Amy Bloom. (Archivbild)

Bild: Keystone/EPA/Caroline Brehman

Es geht um Alzheimer und Sterbehilfe: George Clooney und Annette Bening übernehmen die Hauptrollen in der Bestseller-Verfilmung «In Love: A Memoir of Love and Loss».

DPA

17.10.2025, 05:29

17.10.2025, 06:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Hollywood-Stars George Clooney und Annette Bening werden in einem Sterbehilfe-Drama erstmals gemeinsam vor der Kamera stehen.
  • Sie übernehmen die Hauptrollen in der Verfilmung der Bestseller-Memoiren «In Love: A Memoir of Love and Loss».
  • Die preisgekrönte US-Schriftstellerin und Psychotherapeutin Amy Bloom beschreibt darin die frühe Alzheimererkrankung ihres Ehemannes Brian Ameche, der sich mit 66 Jahren für assistierte Sterbehilfe entschied.
  • Gemeinsam reiste das Paar im Jahr 2020 dafür in die Schweiz. Bloom brachte zwei Jahre später ihre Memoiren heraus
Mehr anzeigen

Die Hollywood-Stars George Clooney (64, «Ocean’s 13») und Annette Bening (67, «Nyad») werden in einem Sterbehilfe-Drama erstmals gemeinsam vor der Kamera stehen. Sie übernehmen die Hauptrollen in der Verfilmung der Bestseller-Memoiren «In Love: A Memoir of Love and Loss», wie die Produktionsfirma Anton Studios mitteilte. 

Die preisgekrönte US-Schriftstellerin und Psychotherapeutin Amy Bloom (72) beschreibt darin die frühe Alzheimererkrankung ihres Ehemannes Brian Ameche, der sich mit 66 Jahren für assistierte Sterbehilfe entschied. Gemeinsam reiste das Paar im Jahr 2020 dafür in die Schweiz. Bloom brachte zwei Jahre später ihre Memoiren heraus. Die Produzenten beschreiben das Projekt als eine «moderne Liebesgeschichte», die «tiefsinnig, emotional ehrlich und erbaulich» das Leben und die Liebe feiert. Die Regie übernimmt der US-Amerikaner Paul Weitz (59, «American Pie», «About a Boy»). 

Diana Nyad und die 177 Kilometer. Diese Frau schwimmt Haien und ihren Halluzinationen davon

Diana Nyad und die 177 KilometerDiese Frau schwimmt Haien und ihren Halluzinationen davon

Clooney und Bening vor der Kamera

Oscar-Preisträger Clooney («Syriana») stellte im August bei den Filmfestspielen in Venedig seinen neuen Film «Jay Kelly» vor. Regisseur Noah Baumbach erzählt darin von einem älteren Schauspieler (Clooney), der in eine Sinnkrise gerät und sich mit seinem Manager (Adam Sandler) auf eine Reise nach Europa begibt. Bening («American Beauty», «The Kids Are All Right») bekam mit ihrer Rolle als Langstreckenschwimmerin Diana Nyad in der Filmbiografie «Nyad» 2024 ihre fünfte Oscar-Nominierung.

Meistgelesen

«Er hat gesagt, er will meine Tochter vergewaltigen»
Für Einkaufstouristen könnte «Panzerblitzer Toni» teuer werden
B-52-Bomber näherten sich offenbar Venezuelas Küste +++ Richterin ordnet Bodycams für ICE-Beamte in Chicago an
Kiss-Gründungsmitglied Ace Frehley ist tot
Ex-Sicherheitsberater und Trump-Kritiker John Bolton angeklagt

Mehr zum Thema

Umstrittene Suizidkapsel. Schweizer Sarco-Chef Florian Willet ist tot

Umstrittene SuizidkapselSchweizer Sarco-Chef Florian Willet ist tot

«Realitätsnah» oder «missbräuchlich»?. Wenn Exit und Dignitas plötzlich die Jugendsession sponsern

«Realitätsnah» oder «missbräuchlich»?Wenn Exit und Dignitas plötzlich die Jugendsession sponsern