  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Werbeskandal um Kuchen Gericht spricht italienische Influencerin Chiara Ferragni frei

Noemi Hüsser

14.1.2026

Die italienische Influencerin Chiara Ferragni am Mittwoch in Mailand.
Die italienische Influencerin Chiara Ferragni am Mittwoch in Mailand.
IMAGO/ABACAPRESS

Wegen vermeintlich irreführender Produktwerbung drohten Chiara Ferragni fast zwei Jahre Haft. Nun wird die Influencerin freigesprochen.

Noemi Hüsser

14.01.2026, 16:47

14.01.2026, 16:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Chiara Ferragni wurde in Mailand vom Vorwurf der irreführenden Werbung freigesprochen, ihr drohten fast zwei Jahre Haft.
  • Sie hatte für Produkte geworben, deren Verpackungen fälschlich den Eindruck erweckten, Spenden kämen sozialen Einrichtungen zugute.
  • Der Skandal führte zu einem Reputationsverlust, einer Geldstrafe – und einer Gesetzesreform zur stärkeren Regulierung von Influencern in Italien.
Mehr anzeigen

Die italienische Influencerin Chiara Ferragni ist am Mittwoch von einem italienischen Gericht in Mailand freigesprochen worden. Wegen irreführender Werbeaktionen haben ihr fast zwei Jahre Haft gedroht. «Der Albtraum ist vorbei. Wir sind alle gerührt, ich danke meinen Followern», sagte sie nach der Urteilsverkündung vor den Medien.

Ferragni hatte 2022 in Kooperation mit dem Backwarenhersteller Balocco traditionelle italienische Weihnachtskuchen – sogenannte Pandoro – verkauft. Auf einem Aufkleber auf den Boxen stand, dass Ferragni und Balocco das Spital Regina Margherita in Turin unterstützten.

Gerichtsprozess in Mailand. Die grösste Influencerin Italiens könnte ins Gefängnis kommen – wegen eines Kuchens

Gerichtsprozess in MailandDie grösste Influencerin Italiens könnte ins Gefängnis kommen – wegen eines Kuchens

Im Dezember 2023 sanktionierte die italienische Wettbewerbsbehörde Ferragni deswegen für unlautere Geschäftspraktiken. Ferragni habe die Öffentlichkeit in die Irre geführt: Die Botschaften auf dem Kuchen würden den Eindruck erwecken, dass jeder Kuchenkauf dem Spital zugutekomme. Dem war aber nicht so.

Das «Pandorogate» kostete die Influencerin unzählige Follower und ihren Ruf. Später entschuldigte sie sich in einem Video dafür: Sie habe einen «Kommunikationsfehler» begangen und werde eine Million Euro an das Spital spenden, sagte sie darin.

Das «Ferragni-Gesetz» will Influencer stärker überwachen

Der Skandal führte auch dazu, dass das italienische Parlament eine Gesetzesreform verabschiedete, welches Influencer stärker überwachen will und als «Ferragni-Gesetz» bekannt ist.

2021 und 2022 soll Ferragni zudem mit dem Süsswarenproduzenten Dolci Preziosi Ostereier verkauft haben, deren Verpackung Käufer*innen zu der irrtümlichen Annahme verleiten konnte, sie würden eine Kinderhilfsorganisation unterstützen.

Der Prozess gegen die 38-Jährige begann diesen September. Ferragni bestritt die Vorwürfe stets und sagte, sie habe kein Verbrechen begangen, sondern «in gutem Glauben» gehandelt. Das Verfahren gegen Ferragni, ihren Ex-Manager und einen Unternehmer wurde nun eingestellt. Der Freispruch wird erst später begründet.

Meistgelesen

«Die Leute können nicht mehr schlafen» – Trumps Grönland-Gier und ihre Auswirkungen
Bundesrat Rösti ist krank – was passiert in einer solchen Situation?
Vorsicht vor diesem Kräutertee – kann Krebs verursachen
Sohn von Ueli Kestenholz (†50) verabschiedet seinen Papa mit rührenden Worten
Aargauerin (60) warnt vor Blitzer – das kommt sie teuer zu stehen

Mehr Entertainment

«Ich bin am A****!». Komiker Fabio Landert provoziert – jetzt muss er einen Marathon laufen

«Ich bin am A****!»Komiker Fabio Landert provoziert – jetzt muss er einen Marathon laufen

Mutmassliche Körperverletzung. «24»-Schauspieler Kiefer Sutherland in Hollywood festgenommen

Mutmassliche Körperverletzung«24»-Schauspieler Kiefer Sutherland in Hollywood festgenommen

Cartoonzeichner und Streitfigur. «Dilbert»-Erfinder Scott Adams ist tot

Cartoonzeichner und Streitfigur«Dilbert»-Erfinder Scott Adams ist tot