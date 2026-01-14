Die italienische Influencerin Chiara Ferragni am Mittwoch in Mailand. IMAGO/ABACAPRESS

Wegen vermeintlich irreführender Produktwerbung drohten Chiara Ferragni fast zwei Jahre Haft. Nun wird die Influencerin freigesprochen.

Die italienische Influencerin Chiara Ferragni ist am Mittwoch von einem italienischen Gericht in Mailand freigesprochen worden. Wegen irreführender Werbeaktionen haben ihr fast zwei Jahre Haft gedroht. «Der Albtraum ist vorbei. Wir sind alle gerührt, ich danke meinen Followern», sagte sie nach der Urteilsverkündung vor den Medien.

Ferragni hatte 2022 in Kooperation mit dem Backwarenhersteller Balocco traditionelle italienische Weihnachtskuchen – sogenannte Pandoro – verkauft. Auf einem Aufkleber auf den Boxen stand, dass Ferragni und Balocco das Spital Regina Margherita in Turin unterstützten.

Im Dezember 2023 sanktionierte die italienische Wettbewerbsbehörde Ferragni deswegen für unlautere Geschäftspraktiken. Ferragni habe die Öffentlichkeit in die Irre geführt: Die Botschaften auf dem Kuchen würden den Eindruck erwecken, dass jeder Kuchenkauf dem Spital zugutekomme. Dem war aber nicht so.

Das «Pandorogate» kostete die Influencerin unzählige Follower und ihren Ruf. Später entschuldigte sie sich in einem Video dafür: Sie habe einen «Kommunikationsfehler» begangen und werde eine Million Euro an das Spital spenden, sagte sie darin.

Das «Ferragni-Gesetz» will Influencer stärker überwachen

Der Skandal führte auch dazu, dass das italienische Parlament eine Gesetzesreform verabschiedete, welches Influencer stärker überwachen will und als «Ferragni-Gesetz» bekannt ist.

2021 und 2022 soll Ferragni zudem mit dem Süsswarenproduzenten Dolci Preziosi Ostereier verkauft haben, deren Verpackung Käufer*innen zu der irrtümlichen Annahme verleiten konnte, sie würden eine Kinderhilfsorganisation unterstützen.

Der Prozess gegen die 38-Jährige begann diesen September. Ferragni bestritt die Vorwürfe stets und sagte, sie habe kein Verbrechen begangen, sondern «in gutem Glauben» gehandelt. Das Verfahren gegen Ferragni, ihren Ex-Manager und einen Unternehmer wurde nun eingestellt. Der Freispruch wird erst später begründet.