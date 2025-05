SRF Moderator Salar Bahrampoori: «Auf der Bühne sind wir nackt – das gibt mir einen Kick». Salar Bahrampoori ist seit 25 Jahren Moderator, unter anderem beim SRF. Bei «On the Rocks» spricht er über seine Karriere, seine Leidenschaft fürs Skifahren und seine neue Hundesitter-App. 15.05.2025

Seine Stimme kennt die ganze Schweiz: Salar Bahrampoori (46) ist aus der Medienlandschaft nicht wegzudenken. Der Bündner begeistert mit Dialekt, Vielseitigkeit und überraschenden Auftritten – ob als Moderator von «Gesichter & Geschichten» (ehemals «Glanz & Gloria»), als Auto-Experte bei «Tacho» oder als Skilehrer in seinem eigenen Format «Skischule Salar».

Im Gespräch bei «On the Rocks» blickt Bahrampoori auf seine Zeit bei «Gesichter & Geschichten» zurück. «Ich habe sehr gute Erinnerungen», erzählt er. Besonders, wie das Team mit viel Freiraum experimentieren konnte: «Wir konnten so viel ausprobieren, spannende Leute porträtieren und Events zeigen, die sonst niemand abdeckt.»

Nicht selten geriet er in peinliche Situationen, zum Beispiels als er im Käseanzug den Schweizer Fussballstar Xherdan Shaqiri interviewen musste. «Da habe ich geschwitzt!», gesteht Bahrampoori. «Die Fussballer sind nicht mit Humor geboren, er wusste auch überhaupt nicht, was es mit dem Käseanzug auf sich hat.»

«Ich verbringe mehr Zeit mit Liesl als mit meiner Partnerin»

Abseits der Kamera ist Bahrampoori ein leidenschaftlicher Skifahrer. «Ski fahren habe ich früh gelernt, es war immer das Wichtigste für mich», sagt er. Die Geduld und Technik, die der Sport verlangt, sieht er auch als Parallele zu seinem Beruf: «Als Moderator muss man sich selbst nicht zu ernst nehmen und auch mal scheitern können. Auf der Bühne sind wir nackt – das gibt mir einen Kick.»

Ein weiterer wichtiger Teil seines Lebens ist seine Hündin Liesli. Sie begleitet ihn nicht nur täglich, sondern ist auch Inspiration für seine neuste Unternehmung: eine Hundesitter-App, die im Juli auf den Markt kommen soll. «Ich verbringe fast mehr Zeit mit Liesl als mit meiner Partnerin», gesteht Bahrampoori mit einem Schmunzeln. Die App soll Hundebesitzern helfen, vertrauenswürdige Betreuung zu finden – ein Herzensprojekt für den Moderator.

Warum Salar Bahrampoori auch «Diktator» genannt wird, erfährst du hier in der Sendung: