Zum Release ihres neuen Albums bringt Taylor Swift ihren Kinofilm «The Official Release Party of a Showgirl» auch in die Schweiz. blue News verlost exklusive First-Tickets für die Vorstellungen in Zürich und Genf.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Taylor Swift veröffentlicht am 3. Oktober ihr neues Album «The Life of a Showgirl».

Parallel startet weltweit der Kinofilm «The Official Release Party of a Showgirl».

blue News verlost zweimal vier First-Tickets für Zürich und Genf. Mehr anzeigen

Taylor Swift-Fans dürfen sich freuen: Am Freitag, 3. Oktober, erscheint nicht nur das neue Album «The Life of a Showgirl». Parallel dazu startet auch der Kinofilm «The Official Release Party of a Showgirl», der weltweit in über 100 Ländern gezeigt wird – darunter auch in den blue Cinemas Zürich und Genf.

Blue News verlost für diesen besonderen Abend zwei exklusive Pakete: 4 First-Tickets für das blue Cinema Abaton in Zürich (Filmstart ca. 21.30 Uhr)

4 First-Tickets für das blue Cinema Genève (Filmstart 22.15 Uhr) Mehr anzeigen

Die Kategorie «First» ist die VIP-Variante in den blue Cinemas: Bequeme Sitze, Welcome Drink und Konsumationen im Kinoshop sind im Wert des Tickets von jeweils 54.90 Franken bereits inbegriffen.

Die Verlosung läuft bis Freitag, 3. Oktober, 00:01 Uhr. Teilnahmebedingungen und Details sind auf unserer Seite aufgeführt.

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück Taylor Swifts Kinopremiere in VIP-Atmosphäre erleben!