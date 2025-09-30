In exklusiver blue Cinema AtmosphäreGewinne jetzt Ticket für den neuen Taylor-Swift-Film
30.9.2025
Zum Release ihres neuen Albums bringt Taylor Swift ihren Kinofilm «The Official Release Party of a Showgirl» auch in die Schweiz. blue News verlost exklusive First-Tickets für die Vorstellungen in Zürich und Genf.
30.09.2025
Taylor Swift veröffentlicht am 3. Oktober ihr neues Album «The Life of a Showgirl».
Parallel startet weltweit der Kinofilm «The Official Release Party of a Showgirl».
blue News verlost zweimal vier First-Tickets für Zürich und Genf.