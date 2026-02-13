  1. Privatkunden
Wettbewerb Gewinne Tickets für den Horror-Klassiker «Scream 7»

Visnoth Raskunasingam

13.2.2026

Szenen aus dem Horrorfilm «Scream 7».
Szenen aus dem Horrorfilm «Scream 7».
© 2026 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

Seit bald 30 Jahren sorgt Ghostface für Gänsehaut – jetzt kehrt die Kult-Slasher-Reihe mit «Scream 7» zurück ins Kino. Mach mit beim Wettbewerb und gewinne 2 x 2 Tickets für die Horror Night.

Redaktion blue News

13.02.2026, 10:18

1996 startete «Scream» als selbstironischer Horrorfilm, der die Regeln des Genres kannte und genüsslich brach. Seither entwickelte sich die Reihe zu einem Kultphänomen.

Schwieriger Weg zum siebten Teil

Hinter den Kulissen von «Scream 7» ging es zeitweise drunter und drüber. Nach dem Ausstieg mehrerer Stars (Melissa Barrera und Jenna Orthega) und einem Regiewechsel schien die Zukunft der Reihe zwischenzeitlich ungewiss.

Umso grösser ist nun die Vorfreude auf die Rückkehr von Neve Campbell als Sidney Prescott. Auch Courteney Cox ist wieder dabei – und mit Kevin Williamson kehrt einer der kreativen Köpfe der ersten Stunde zurück.

Schrecklich guter Horror. Der beste «Scream» seit dem Original

Schrecklich guter HorrorDer beste «Scream» seit dem Original

Wenn du Ghostface auf der grossen Leinwand erleben willst, dann sichere dir jetzt deine Tickets und erlebe die Horror Night am 26. Februar in ausgewählten blue Cinemas – ein exklusiver Abend für alle, die sich gerne gruseln.

Fülle das Teilnahmeformular unten aus – und mit etwas Glück gehörst du bald zu den Gewinner*innen.

Teilnahmeschluss ist der 23. Februar, 23:59 Uhr.

Mit dem Absenden des Formulars stimmst du den Teilnahmebedingungen zu.


Teilnahmeschluss ist der Donnerstag, 23. Februar 2026. Die Gewinner*innen werden persönlich benachrichtigt.

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben. Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.

Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner*innen werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG verwendet werden dürfen.

Die blue Entertainment AG verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich.

