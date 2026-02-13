Szenen aus dem Horrorfilm «Scream 7». © 2026 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

Seit bald 30 Jahren sorgt Ghostface für Gänsehaut – jetzt kehrt die Kult-Slasher-Reihe mit «Scream 7» zurück ins Kino. Mach mit beim Wettbewerb und gewinne 2 x 2 Tickets für die Horror Night.

Redaktion blue News Visnoth Raskunasingam

1996 startete «Scream» als selbstironischer Horrorfilm, der die Regeln des Genres kannte und genüsslich brach. Seither entwickelte sich die Reihe zu einem Kultphänomen.

Schwieriger Weg zum siebten Teil

Hinter den Kulissen von «Scream 7» ging es zeitweise drunter und drüber. Nach dem Ausstieg mehrerer Stars (Melissa Barrera und Jenna Orthega) und einem Regiewechsel schien die Zukunft der Reihe zwischenzeitlich ungewiss.

Umso grösser ist nun die Vorfreude auf die Rückkehr von Neve Campbell als Sidney Prescott. Auch Courteney Cox ist wieder dabei – und mit Kevin Williamson kehrt einer der kreativen Köpfe der ersten Stunde zurück.

Wenn du Ghostface auf der grossen Leinwand erleben willst, dann sichere dir jetzt deine Tickets und erlebe die Horror Night am 26. Februar in ausgewählten blue Cinemas – ein exklusiver Abend für alle, die sich gerne gruseln.

Fülle das Teilnahmeformular unten aus – und mit etwas Glück gehörst du bald zu den Gewinner*innen.

Teilnahmeschluss ist der 23. Februar, 23:59 Uhr.

