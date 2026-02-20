  1. Privatkunden
Wettbewerb Gewinne Tickets für die Live-Übertragung der Oscars

Visnoth Raskunasingam

20.2.2026

Die 98. Verleihung der Oscars findet in der Nacht auf den 16. März 2026 im Dolby Theatre in Los Angeles stattfinden..)
Danny Moloshok/Invision/AP/dpa

Erlebe die 98. Verleihung der Academy Awards® live auf der grossen Leinwand. Mach jetzt mit beim Wettbewerb und gewinne 2 x 2 Tickets.

20.02.2026, 09:13

Hollywood blickt gespannt nach Los Angeles: In der Nacht auf Montag, 16. März 2026 werden im legendären Dolby Theatre die 98. Academy Awards® verliehen. «Blood and Sinners» geht mit 16 Nominationen ins Rennen und überbietet die bisherigen Rekordhalter «La La Land» und «Titanic».

Durch den Abend führt Schauspieler und Moderator Conan O’Brien, der erneut als Host der Oscar-Nacht auf der Bühne steht. Für eine Premiere sorgt auch die Academy selbst: 2026 wird zum ersten Mal ein Oscar in der Kategorie «Bestes Casting» verliehen – ein Schritt, der die Bedeutung der Besetzungsarbeit in der Filmbranche stärker würdigt.

Welche Filme räumen ab? Wer sorgt für emotionale Dankesreden, Überraschungen oder politische Statements? Und welche Stars glänzen auf dem roten Teppich? Alles, was du vorab über die 98. Academy Awards wissen musst, findest du hier im Artikel.

Oscar-Nominierungen 2026. «Blood & Sinners» bricht Rekord – Schweizer Film «Heldin» geht leer aus

Oscar-Nominierungen 2026«Blood & Sinners» bricht Rekord – Schweizer Film «Heldin» geht leer aus

Fülle einfach das Teilnahmeformular unten aus – und mit etwas Glück gehörst du bald zu den glücklichen Gewinner*innen.

Teilnahmeschluss ist der 6. März 2026, 23:59 Uhr.

Mit dem Absenden des Formulars stimmst du den Teilnahmebedingungen zu.


Teilnahmeschluss ist der Donnerstag, 13. März 2026. Die Gewinner*innen werden persönlich benachrichtigt.

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben. Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.

Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner*innen werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG verwendet werden dürfen.

Die blue Entertainment AG verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich.

Keine Oscar-Nomination für dieses Meisterwerk? Dieser Südkorea-Film ist mörderisch gut

Ob «Variety», «The Guardian» oder «Rolling Stone». Das neuste Werk des südkoreanischen Kult-Regisseurs Park Chan-wook begeistert Kritiker weltweit - auch unseren blue News Film-Redaktor.

28.01.2026

«Bugonia» jetzt im Kino. Ist sie ein Alien? Kahlrasierte Emma Stone als Zielscheibe einer Verschwörungstheorie

«One Battle After Another» im Kino. Leonardo DiCaprio glänzt als bekiffter Revolutionär im besten Film des Jahres

«Narcos»-Star Wagner Moura im Interview. «Selbst als die Diktatur endete, wurde über gewisse Dinge nur geflüstert»

«Ella McCay» neu auf Disney+: Jamie Lee Curtis: «Ich bin seit 26 Jahren clean»

Machtspiele, öffentlicher Druck und eine Familie, die alles kompliziert macht: In «Ella McCay» gerät eine junge Politikerin an ihre Grenzen. Halt gibt ihr ihre resolute Tante Helen, gespielt von Jamie Lee Curtis.

04.02.2026

Keine Oscar-Nomination für dieses Meisterwerk? Dieser Südkorea-Film ist mörderisch gut

Ob «Variety», «The Guardian» oder «Rolling Stone». Das neuste Werk des südkoreanischen Kult-Regisseurs Park Chan-wook begeistert Kritiker weltweit - auch unseren blue News Film-Redaktor.

«Hamnet» im Kino: Bei diesem Shakespeare-Film bleibt kein Auge trocken – Wenn aus Trauer Schönheit entsteht

Das Historiendrama «Hamnet» erzählt, wie William Shakespeare und seine Frau Agnes einen tragischen Verlust verarbeiten. Mit ruhiger Kraft und überwältigenden Emotionen findet der Film Schönheit in der Trauer.

22.01.2026

«Ella McCay» neu auf Disney+: Jamie Lee Curtis: «Ich bin seit 26 Jahren clean»

Keine Oscar-Nomination für dieses Meisterwerk? Dieser Südkorea-Film ist mörderisch gut

«Hamnet» im Kino: Bei diesem Shakespeare-Film bleibt kein Auge trocken – Wenn aus Trauer Schönheit entsteht

