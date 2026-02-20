Die 98. Verleihung der Oscars findet in der Nacht auf den 16. März 2026 im Dolby Theatre in Los Angeles stattfinden..) Danny Moloshok/Invision/AP/dpa

Erlebe die 98. Verleihung der Academy Awards® live auf der grossen Leinwand. Mach jetzt mit beim Wettbewerb und gewinne 2 x 2 Tickets.

Visnoth Raskunasingam

Hollywood blickt gespannt nach Los Angeles: In der Nacht auf Montag, 16. März 2026 werden im legendären Dolby Theatre die 98. Academy Awards® verliehen. «Blood and Sinners» geht mit 16 Nominationen ins Rennen und überbietet die bisherigen Rekordhalter «La La Land» und «Titanic».

Durch den Abend führt Schauspieler und Moderator Conan O’Brien, der erneut als Host der Oscar-Nacht auf der Bühne steht. Für eine Premiere sorgt auch die Academy selbst: 2026 wird zum ersten Mal ein Oscar in der Kategorie «Bestes Casting» verliehen – ein Schritt, der die Bedeutung der Besetzungsarbeit in der Filmbranche stärker würdigt.

Welche Filme räumen ab? Wer sorgt für emotionale Dankesreden, Überraschungen oder politische Statements? Und welche Stars glänzen auf dem roten Teppich? Alles, was du vorab über die 98. Academy Awards wissen musst, findest du hier im Artikel.

Fülle einfach das Teilnahmeformular unten aus – und mit etwas Glück gehörst du bald zu den glücklichen Gewinner*innen.

Teilnahmeschluss ist der 6. März 2026, 23:59 Uhr.

