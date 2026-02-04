  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wettbewerb Gewinne Tickets für die Live-Übertragung des Super Bowl im Kino

Visnoth Raskunasingam

4.2.2026

Die Seahawks stehen zum vierten Mal in ihrer Geschichte im Super Bowl. Mit etwas Glück live dabei: blue News verlost 2 x 2 Kino-Tickets für die Live-Übertragung des 60. Super Bowls.
Die Seahawks stehen zum vierten Mal in ihrer Geschichte im Super Bowl. Mit etwas Glück live dabei: blue News verlost 2 x 2 Kino-Tickets für die Live-Übertragung des 60. Super Bowls.
Lindsey Wasson/AP/dpa

Am 8. Februar ist es endlich soweit. Erlebe den Super Bowl live in den blue Cinema Kinos. Sei dabei und feiere das Highlight des Jahres. Mach jetzt mit beim Wettbewerb und gewinne 2 x 2 Tickets.

So kannst du mitmachen

Fülle einfach das Teilnahmeformular unten aus – und mit etwas Glück gehörst du bald zu den glücklichen Gewinner*innen.

Teilnahmeschluss ist der 9. Februar 2026, 04.30 Uhr.

Mit dem Absenden des Formulars stimmst du den Teilnahmebedingungen zu.


Teilnahmeschluss ist der Donnerstag, 09. Februar 2026, 04:30 Uhr. Die Gewinner*innen werden persönlich benachrichtigt.

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben. Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.

Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner*innen werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG verwendet werden dürfen.

Die blue Entertainment AG verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich.

Mehr zum Thema

Grösster Sport-Event der Welt: Das grosse Super-Bowl-Quiz – Wie viel weisst du darüber?

Grösster Sport-Event der Welt: Das grosse Super-Bowl-Quiz – Wie viel weisst du darüber?

Von Sonntag auf Montag findet der wohl grösste Sportevent der Welt statt. Der Super Bowl in Amerika geht in die nächste Runde. Wie viel weisst du über den Super Bowl? Finde es im Video heraus.

06.02.2025

Meistgelesen

Neue Betrugsmasche hebelt gängige Sicherheitsmechanismen aus
Bub wird aus Bus geworfen und muss bei Schnee heimlaufen
Schweizer vorne mit dabei – nur Cochran-Siegle und Franzoni schneller als Odermatt
Börsenbeben vernichtet 300 Milliarden in wenigen Stunden
5 Epstein-Häppchen, die dir auf den Magen schlagen

Mehr zum Thema

NFL. Patriots spielen im Super Bowl gegen die Seahawks

NFLPatriots spielen im Super Bowl gegen die Seahawks

Bad Bunny spielt Superbowl-Halftime-Show. Das musst du über den grössten Popstar der Welt wissen

Bad Bunny spielt Superbowl-Halftime-ShowDas musst du über den grössten Popstar der Welt wissen

Vergiss die Chicken Wings nicht!. Der American-Football-Guide für Anfänger

Vergiss die Chicken Wings nicht!Der American-Football-Guide für Anfänger