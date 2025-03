Aaron Goodwin an einer Kinopremiere 2019 in Los Angeles. Bild: IMAGO/Newscom / AdMedia

Die Polizei untersucht, ob die Ehefrau des TV-Stars und Produzenten Aaron Goodwin («Ghost Adventures») einen Mord an ihm geplant hat. Sie wurde festgenommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Victoria Goodwin, die Ehefrau von TV-Star Aaron Goodwin, wurde festgenommen, weil sie angeblich einen Auftragsmord an ihrem Mann geplant haben soll.

Die Polizei fand belastende Textnachrichten bei einem Häftling in Florida, in denen sie ihre Absicht äusserte, Aaron Goodwin töten zu lassen.

Sie bestreitet die Vorwürfe, muss sich aber am 25. März vor Gericht wegen Anstiftung und Verschwörung zum Mord verantworten. Mehr anzeigen

Die Polizei ermittelt gegen Victoria Goodwin, die Ehefrau des bekannten TV-Stars Aaron Goodwin aus der Serie «Ghost Adventures». Der Grund? Sie steht im Verdacht, einen Auftragsmord an ihrem Ehemann geplant zu haben. Die Ermittlungen begannen, nachdem Hinweise auf eine Zusammenarbeit mit einem Häftling in Florida aufgetaucht waren.

Victoria Goodwin wurde am 6. März in Nevada festgenommen, wo das Paar lebt. Laut Polizeibericht soll sie versucht haben, einen Auftragskiller zu engagieren, um ihren Mann zu töten.

Die Ermittler fanden Textnachrichten, die sie an den Häftling geschickt hatte, in denen sie ihre Absichten offenbarte. In einer Nachricht fragte sie: «Bin ich ein schlechter Mensch?», und erklärte, dass sie sich entschieden habe, «seine Existenz zu beenden».

Die Pläne wurden aufgedeckt, als Vollzugsbeamte ein geschmuggeltes Telefon im Gefängnis in Florida entdeckten. Die Nachrichten deuteten darauf hin, dass eine dritte Person den Mord ausführen sollte, und es war bereits eine Anzahlung von 2500 Dollar im Gespräch.

Mordkomplott erschüttert Goodwin-Fans

Aaron Goodwin, bekannt für seine Erkundungen paranormaler Phänomene, ist seit 2022 mit Victoria verheiratet.

Die Nachricht von dem mutmasslichen Mordkomplott hat seine Fans schockiert. Auf seiner Instagram-Seite äusserten viele ihre Erleichterung darüber, dass er in Sicherheit ist.

Victoria Goodwin bestreitet alle Vorwürfe. Sie muss sich jedoch vor Gericht verantworten. Die nächste Anhörung ist für den 25. März angesetzt, bei der sie sich wegen Anstiftung und Verschwörung zum Mord verantworten muss. Kurz vor ihrer Verhaftung postete sie noch ein Bild auf Instagram, das sie mit ihrem Ehemann beim Minigolfen zeigt.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Redaktor*in hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

