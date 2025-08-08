Willem Dafoe betritt als erster Ehrengast des diesjährigen Locarno Film Festivals die Piazza Grande. Im Interview mit blue News spricht er über den Film «The Birthday Party» und demonstriert seine Italienischkenntnisse.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspiel-Ikone Willem Dafoe ist zu Gast am Locarno Film Festival und präsentiert seinen neuen Film «The Birthday Party».

In dem intensiven Drama verkörpert er einen griechischen Geschäftsmann, der die Gunst seiner Tochter zurückgewinnen will und eine riesige Geburtstagsparty für sie organisiert.

Im Interview mit blue News spricht Dafoe über seine mysteriöse Rolle, den traumhaften Drehort und den Stand seiner Italienischkenntnisse. Mehr anzeigen

Willem Dafoe gehört zu den vielseitigsten und talentiertesten Schauspielern aller Zeiten und hat spätestens mit seinem Auftritt als bösartiger grüner Kobold in «Spider-Man» (2002) Weltberühmtheit erlangt.

Mit seinen 70 Jahren ist er noch immer heiss begehrt als Darsteller und arbeitet regelmässig mit den grössten Regisseuren zusammen.

Ein Blick auf sein Wirken in den vergangenen fünf Jahren demonstriert dies eindrücklich: «Poor Things», «Nightmare Alley», «Asteroid City», «Nosferatu» oder «The Legend of Ochi» gehören zu den Filmen, die er mit seinem exzellenten Schauspiel massgebend prägt.

Am diesjährigen Locarno Film Festival präsentiert er seinen neuen Film «The Birtday Party».

In dem intensiven Drama des spanischen Regisseurs Miguel Ángel Jiménez verkörpert Dafoe den wohlhabenden griechischen Geschäftsmann Marcos Timoleon, der mit seinem Auftreten an einen Mafiaboss erinnert.

Dafoe lebt in Rom und spricht Italienisch

Im Bestreben, sein distanziertes Verhältnis zu seiner geliebten Tochter Sofia wiederaufzubauen, organisiert er für sie auf seiner privaten Insel eine riesige Geburtstagsparty. Als er aber von deren geheimen Liebesbeziehung erfährt, wird die Angelegenheit noch viel schwieriger als gedacht.

Zudem empfängt Marcos am Tag der Party diverse Gäste in seinem Büro, mit der Absicht, weitere komplizierte Beziehungen in seinem Leben geradezubiegen.

blue News traf Dafoe am Red Carpet in Locarno zum Interview. Bestens aufgelegt erzählt er von seiner mysteriösen Rolle, dem wunderschönen Drehort und seiner langjährigen Beziehung zum Locarno Film Festival.

Ausserdem präsentiert er seine guten Italienischkenntnisse. Dafoe ist mit der italienischen Regisseurin Giada Colagrande (49, «Before it Had a Name») verheiratet und lebt mit ihr in Rom.

Mehr zum Locarno Film Festival