Im Interview mit der «Zeit» spricht der damalige Hotelmitarbeiter Markus W. erstmals ausführlich über seine Sicht der Dinge. Ofarim «inszeniert sich wie ein Opfer, obwohl ich das bin, und das ist schwer für mich», sagt er. Weiter erklärt er: «Es ist sehr befremdlich, es ärgert mich massiv, und ich frage mich auch: Ist es denn nie vorbei?»
Markus W. schildert nun, was diese Anschuldigungen für ihn bedeuteten. Er habe Morddrohungen erhalten, eine entsprechende Nachricht sei in seinem dienstlichen E-Mail-Postfach eingegangen. Aus Angst, «dass irgendwer ein Foto von mir machen könnte, auf dem ich feiernd oder lachend zu sehen bin», habe er sogar private Feiern gemieden.
Dass Ofarim nun im Dschungelcamp breite Sympathien erhalten habe, bereite ihm Sorgen. Es entstehe der Eindruck, «dass die öffentliche Wahrnehmung dieses Falles wieder kippt».
Klare Worte zu Videoaufnahmen
Besonders irritiert zeigt sich der Hotelmitarbeiter über Aussagen Ofarims im RTL-Format, wonach mit den Überwachungsaufnahmen etwas nicht gestimmt habe. Markus W. sagt dazu klar: «Weder das Gericht noch der Videogutachter haben die Glaubwürdigkeit der Aufnahmen in Zweifel gezogen.»
Auch zur Frage einer Verschwiegenheits- oder Unterlassungserklärung widerspricht er Ofarims Darstellung. Dieser habe «über die Vorgänge in der Lobby sprechen» dürfen. Untersagt sei lediglich gewesen, zu behaupten, er – Markus W. – habe Ofarim wegen der Davidstern-Kette des Hotels verwiesen oder antisemitische Äusserungen getätigt. «Das ist alles», sagt der Hotelmitarbeiter.