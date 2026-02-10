Dschungelkönig Gil Ofarim hängt seine Vergangenheit nach. (Archivbild) RTl

Gil Ofarim hat das RTL-Dschungelcamp gewonnen und steht wieder im Rampenlicht. Für den Mann, den er einst öffentlich des Antisemitismus beschuldigte, ist das schwer zu ertragen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gil Ofarim gewann das RTL-Dschungelcamp und erhielt dafür 100'000 Euro Preisgeld.

Der frühere Hotelmitarbeiter Markus W., den Ofarim 2021 öffentlich beschuldigte, kritisiert in der «Zeit» die erneute Selbstinszenierung des Musikers.

Er widerspricht Ofarims Aussagen zu Überwachungsvideos und Verschwiegenheitsklauseln deutlich. Mehr anzeigen

Der Antisemitismus-Skandal um Gil Ofarim ist juristisch abgeschlossen – öffentlich aber nicht. Nachdem der Musiker die RTL-Sendung «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» gewonnen und 100'000 Euro Preisgeld kassiert hat, meldet sich nun der Mann zu Wort, den Ofarim einst schwer belastete.

Im Interview mit der «Zeit» spricht der damalige Hotelmitarbeiter Markus W. erstmals ausführlich über seine Sicht der Dinge. Ofarim «inszeniert sich wie ein Opfer, obwohl ich das bin, und das ist schwer für mich», sagt er. Weiter erklärt er: «Es ist sehr befremdlich, es ärgert mich massiv, und ich frage mich auch: Ist es denn nie vorbei?»

Zur Erinnerung: Ofarim hatte 2021 öffentlich behauptet, ein Hotelmitarbeiter in Leipzig habe ihn wegen einer Davidstern-Kette benachteiligt. Später räumte der Musiker vor Gericht ein, dass die Vorwürfe nicht zutrafen.

Markus W. schildert nun, was diese Anschuldigungen für ihn bedeuteten. Er habe Morddrohungen erhalten, eine entsprechende Nachricht sei in seinem dienstlichen E-Mail-Postfach eingegangen. Aus Angst, «dass irgendwer ein Foto von mir machen könnte, auf dem ich feiernd oder lachend zu sehen bin», habe er sogar private Feiern gemieden.

Dass Ofarim nun im Dschungelcamp breite Sympathien erhalten habe, bereite ihm Sorgen. Es entstehe der Eindruck, «dass die öffentliche Wahrnehmung dieses Falles wieder kippt».

Klare Worte zu Videoaufnahmen

Besonders irritiert zeigt sich der Hotelmitarbeiter über Aussagen Ofarims im RTL-Format, wonach mit den Überwachungsaufnahmen etwas nicht gestimmt habe. Markus W. sagt dazu klar: «Weder das Gericht noch der Videogutachter haben die Glaubwürdigkeit der Aufnahmen in Zweifel gezogen.»

Auch zur Frage einer Verschwiegenheits- oder Unterlassungserklärung widerspricht er Ofarims Darstellung. Dieser habe «über die Vorgänge in der Lobby sprechen» dürfen. Untersagt sei lediglich gewesen, zu behaupten, er – Markus W. – habe Ofarim wegen der Davidstern-Kette des Hotels verwiesen oder antisemitische Äusserungen getätigt. «Das ist alles», sagt der Hotelmitarbeiter.