  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Es ärgert mich massiv» Jetzt meldet sich der Hotelmitarbeiter zu Gil Ofarim

Sven Ziegler

10.2.2026

Dschungelkönig Gil Ofarim hängt seine Vergangenheit nach. (Archivbild)
Dschungelkönig Gil Ofarim hängt seine Vergangenheit nach. (Archivbild)
RTl

Gil Ofarim hat das RTL-Dschungelcamp gewonnen und steht wieder im Rampenlicht. Für den Mann, den er einst öffentlich des Antisemitismus beschuldigte, ist das schwer zu ertragen.

Sven Ziegler

10.02.2026, 09:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Gil Ofarim gewann das RTL-Dschungelcamp und erhielt dafür 100'000 Euro Preisgeld.
  • Der frühere Hotelmitarbeiter Markus W., den Ofarim 2021 öffentlich beschuldigte, kritisiert in der «Zeit» die erneute Selbstinszenierung des Musikers.
  • Er widerspricht Ofarims Aussagen zu Überwachungsvideos und Verschwiegenheitsklauseln deutlich.
Mehr anzeigen

Der Antisemitismus-Skandal um Gil Ofarim ist juristisch abgeschlossen – öffentlich aber nicht. Nachdem der Musiker die RTL-Sendung «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» gewonnen und 100'000 Euro Preisgeld kassiert hat, meldet sich nun der Mann zu Wort, den Ofarim einst schwer belastete.

Im Interview mit der «Zeit» spricht der damalige Hotelmitarbeiter Markus W. erstmals ausführlich über seine Sicht der Dinge. Ofarim «inszeniert sich wie ein Opfer, obwohl ich das bin, und das ist schwer für mich», sagt er. Weiter erklärt er: «Es ist sehr befremdlich, es ärgert mich massiv, und ich frage mich auch: Ist es denn nie vorbei?»

Zur Erinnerung: Ofarim hatte 2021 öffentlich behauptet, ein Hotelmitarbeiter in Leipzig habe ihn wegen einer Davidstern-Kette benachteiligt. Später räumte der Musiker vor Gericht ein, dass die Vorwürfe nicht zutrafen.

Markus W. schildert nun, was diese Anschuldigungen für ihn bedeuteten. Er habe Morddrohungen erhalten, eine entsprechende Nachricht sei in seinem dienstlichen E-Mail-Postfach eingegangen. Aus Angst, «dass irgendwer ein Foto von mir machen könnte, auf dem ich feiernd oder lachend zu sehen bin», habe er sogar private Feiern gemieden.

Frontalangriff im Dschungelcamp. Baslerin Ariel attackiert Sänger Gil Ofarim und nennt ihn Lügner

Frontalangriff im DschungelcampBaslerin Ariel attackiert Sänger Gil Ofarim und nennt ihn Lügner

Dass Ofarim nun im Dschungelcamp breite Sympathien erhalten habe, bereite ihm Sorgen. Es entstehe der Eindruck, «dass die öffentliche Wahrnehmung dieses Falles wieder kippt».

Klare Worte zu Videoaufnahmen

Besonders irritiert zeigt sich der Hotelmitarbeiter über Aussagen Ofarims im RTL-Format, wonach mit den Überwachungsaufnahmen etwas nicht gestimmt habe. Markus W. sagt dazu klar: «Weder das Gericht noch der Videogutachter haben die Glaubwürdigkeit der Aufnahmen in Zweifel gezogen.»

Auch zur Frage einer Verschwiegenheits- oder Unterlassungserklärung widerspricht er Ofarims Darstellung. Dieser habe «über die Vorgänge in der Lobby sprechen» dürfen. Untersagt sei lediglich gewesen, zu behaupten, er – Markus W. – habe Ofarim wegen der Davidstern-Kette des Hotels verwiesen oder antisemitische Äusserungen getätigt. «Das ist alles», sagt der Hotelmitarbeiter.

Mehr Entertainment

«Kevin – Allein zu Haus»-Star. Todesursache von Schauspielerin Catherine O’Hara veröffentlicht

«Kevin – Allein zu Haus»-StarTodesursache von Schauspielerin Catherine O’Hara veröffentlicht

«Ich quäle ihn gerade so sehr». «Bares für Rares»-Experte lässt Horst Lichter hörbar leiden

«Ich quäle ihn gerade so sehr»«Bares für Rares»-Experte lässt Horst Lichter hörbar leiden

Neuer Eklat. Andrew soll vertrauliche Dokumente an Epstein gegeben haben

Neuer EklatAndrew soll vertrauliche Dokumente an Epstein gegeben haben

Meistgelesen

Mann (65) fällt auf Telefonbetrüger rein und verliert eine halbe Million Franken
Die Mehrwertsteuer steht vor dem Absturz
Trump droht Kanada mit Blockade von neuer Grenzbrücke +++ Starmer weist Rücktrittsforderungen zurück
Lindsey Vonn: «Ich bereue nichts – ich wusste, dass es riskant ist»
Deshalb stehen die Schweizerinnen trotz zwei Niederlagen schon im Viertelfinal