Tag 16 im Dschungelcamp Gil Ofarim klagt: «Wie oft soll ich mich noch entschuldigen?»

Carlotta Henggeler

8.2.2026

Das Halbfinale von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» gehört erneut Gil Ofarim: Bei aller Kritik bleibt er – und gibt trotz Beteuerungen Rätsel auf. Simone und Patrick fordern Antworten, Ariel ist draussen. Die grosse Frage des Abends: Reicht eine Entschuldigung, die keiner gehört hat?

Carlotta Henggeler

08.02.2026, 07:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auch an Tag 16 des Dschungelcamps steht Gil Ofarim im Mittelpunkt, da Mitcamper ihm fehlende Offenheit und eine nicht öffentlich wahrgenommene Entschuldigung vorwerfen.
  • Nach Ariels Abwahl kritisiert sie Gil scharf und warnt davor, ihn zum Sieger zu machen, während im Camp weiter über seine Glaubwürdigkeit diskutiert wird.
  • Samira zieht als erste ins Finale ein, Patrick und Simone scheiden aus, während Hubert und Gil sich die letzten Finalplätze sichern.
Mehr anzeigen

Nach Folge 15 ist Ariels Abwahl besiegelt, doch die Krawall-Garantin verlässt das Camp nicht, ohne klare Worte zu hinterlassen. So sei sie «traurig, aber auch wütend»: «Ich habe seit Tag eins gehofft, dass die Zuschauer die Augen öffnen und sehen, wer hier ehrlich ist und wer einfach kein guter Mensch.»

Nach über zwei Wochen Dschungel ist klar, wen sie meint: «Ich wäre wirklich schockiert, wenn ein Gil hier gewinnen würde.» Ihrem Erzfeind («Alles Gute») reicht sie beim Abschied zwar noch die Hand, doch nachdrücklich ergänzt sie: «Ich würde es ihm nicht gönnen, wenn so ein Mensch das Ding gewinnt und für das belohnt wird, was er getan hat.»

Simone grübelt: «Gil ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln»

Auch ohne Ariels Attacken bleibt Gil im Zentrum der Diskussion. Simone macht am Dschungeltelefon klar, dass sie von ihm Antworten erwartet und konfrontiert ihn später am Lagerfeuer direkt: «Ich verstehe es nicht. Vor der Show hast du Hasstiraden bekommen, und jetzt bist du immer noch da.»

Gil selbst wirkt überrascht über die anhaltende Unterstützung: «Ich verstehe es auch nicht.» Simone wirft ihm vor, sich in der ersten Woche zurückgezogen und «devot» verhalten zu haben – «aus schlechtem Gewissen?» Gil beteuert, sich mittlerweile «geöffnet» zu haben. Nicht genug für Simone und die Mitcamper: «Wir hätten erwartet, dass du dich auf dieser sehr grossen Plattform entschuldigst.»

Vom Magier bis zum Reality-Star. Das Dschungelcamp brachte den Schweizern bisher kein Glück

Vom Magier bis zum Reality-StarDas Dschungelcamp brachte den Schweizern bisher kein Glück

Am Lagerfeuer betont Gil: «Ich habe mich hier in Interviews entschuldigt und auch zuvor – bei den Leuten, bei denen es wichtig ist.» Doch die Camper fordern ein offenes Forum: «Wir haben es nicht mitbekommen.» Gil hält dagegen: «Ich scheue mich nicht und kann zugeben, wenn ich einen Fehler begangen habe. Ich kann auch bereuen und ich kann sagen, es tut mir leid. Ich habe das auch getan. Mehrfach. Wie viele Jahre und wie oft soll ich es noch machen?»

Simone fasst ihre Unsicherheit zusammen: «Gil ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln.» Auch Patrick wird symbolisch: «Gils Devise ist: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Wenn er meint, dass das seine Strategie zum Sieg ist, muss er das selbst wissen und schlussendlich muss der Zuschauer entscheiden, ob sie den Gil sehen wollen, den sie jetzt hier sehen.» Der seiner Meinung nach auch als Politiker geeignet wäre: «Aalglatt, Worte, die gut klingen – reden, aber nichts sagen.»

Hubert finden alle «authentisch»

Doch wenn es um ihr Abendessen geht, gehen die Halbfinalisten geschlossen vorwärts – und zwar im Kultspiel «Creek der Sterne», das bereits zum zehnten Mal stattfindet. Auf schleimigem Untergrund, unter Wind, Wasserfontänen und fliegenden Plastikbällen, kämpfen sie um Sterne und kulinarische Belohnung. Selbst der angeschlagene Hubert gibt alles. Am Ende belohnt Moderator Jan den Einsatz: «Zum ersten Mal 2026 volle Punktzahl in einer Dschungelprüfung!» Fünf Sterne sorgen kurz vor der Entscheidung vor ein Stimmungshoch.

Tag 10 im Dschungelcamp. «Wäre eine Bombe»: Was, wenn am Ende Gil Ofarim gewinnt?

Tag 10 im Dschungelcamp«Wäre eine Bombe»: Was, wenn am Ende Gil Ofarim gewinnt?

Doch trotz der kleinen Triumphe bleibt die Nervosität hoch. In einem letzten Spiel vor der Entscheidung müssen die Camper psychologisch ans Eingemachte: Wer hält wen für authentisch, wer würde wen mit der Dschungelkrone sehen, und wer sollte nicht gewinnen? «Gebt mir einfach eure Stöckchen, dann geht es schnell», seufzt Gil bei letzterer Frage – und seine Ahnung bestätigt sich. Hubert ist dagegen für alle «authentisch».

Und dann steht die erste Finalistin fest: Samira, die «nur noch Dankbarkeit» empfindet und nach eigenen Angaben im Dschungel «über sich herausgewachsen» ist.

Patrick und Simone scheiden aus, während sich Hubert und Gil die letzten Plätze im Finale sichern. Und auch jetzt keine dicken Freunde werden: «Ich wäre gerne mehr wie du», gesteht zwar Gil, doch Hubert kontert trocken: «Ich gönne ihm den Sieg nicht.» Die Zuschauer vielleicht schon? Oder hören sie auf Ariels Worte beim Auszug: «Für mich gehört dieser Typ gecancelt.»

