Was passiert mit Giorgio Armanis Milliarden-Erbe?

Unverheiratet und kinderlosWas passiert mit Giorgio Armanis Milliarden-Erbe?
Carlotta Henggeler
7.9.2025
Der italienische Modedesigner Giorgio Armani ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Zurück bleiben sein Imperium und ein Milliarden-Erbe. Doch was passiert damit? Armani war weder verheiratet noch hatte er Kinder.
Giorgio Armanis Leben drehte sich um seine Modekunst – um seine Firma. Ein Rücktritt kam für den Designer aus der Emilia Romagna nicht infrage.
Solange er konnte, nahm er an seinen Fashionshows teil. In Pension gehen? Kein attraktives Lebensmodell für Giorgio Armani.
Er widmete sein Leben der Mode, seiner Kunst. Und er hat es weit gebracht: Sein Privatvermögen wird auf 13 Milliarden US-Dollar geschätzt. Sein Imperium umfasst Labels wie «Giorgio Armani», «Emporio Armani» und «Armani Exchange». Armani zählte zu den reichsten Italienern.
Armani wurde zeitlebens von Luxuskonzernen belagert, doch er blieb standhaft. Er habe das Unternehmen mit harter Arbeit aufgebaut und wollte es nicht aus der Hand geben. Der Wert seiner Marke wird auf zehn Milliarden Euro geschätzt.
Giorgio Armani war nie verheiratet
Armani war Single und hatte keine Kinder. Mit seinem Partner Sergio Galeotti hatte er eine langjährige Beziehung. Galeotti starb 1985.
In einem Interview sagte Armani, er habe sich bewusst gegen eine Familie und für sein Unternehmen entschieden. Er wollte sich 100 Prozent seiner Arbeit widmen können.
Bestand der Firma gesichert
Giorgio Armani hatte vor seinem Tod gesundheitliche Probleme. Er verpasste darum wichtige Modeschauen in Paris und Mailand.
Deshalb hatte er begonnen, die Zukunft seines Mode-Imperiums zu bestimmen. In einem Interview mit der «Financial Times» erklärte er, dass seine engsten Vertrauten – darunter Leo Dell'Orco, Leiter des Herren-Designstudios, und seine Nichte Silvana Armani, verantwortlich für die Damenmode – schrittweise die Unternehmensführung übernehmen sollen.
Giorgio Armani hinterlässt ausserdem eine Schwester und einen Bruder.
