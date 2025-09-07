  1. Privatkunden
Unverheiratet und kinderlos Was passiert mit Giorgio Armanis Milliarden-Erbe?

Carlotta Henggeler

7.9.2025

Giorgio Armani an den Sustainable Fashion Awards 2022 im Teatro la Scala in Mailand 2022. Auf dem Bild: Andrea Camerana, Lauren Hutton, Roberta Armani, Giorgio Armani, Cate Blanchett, Silvana Armani und Leo Dell Orco (v.l.n.r).
Giorgio Armani an den Sustainable Fashion Awards 2022 im Teatro la Scala in Mailand 2022. Auf dem Bild: Andrea Camerana, Lauren Hutton, Roberta Armani, Giorgio Armani, Cate Blanchett, Silvana Armani und Leo Dell Orco (v.l.n.r).
IMAGO/SGPItalia

Der italienische Modedesigner Giorgio Armani ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Zurück bleiben sein Imperium und ein Milliarden-Erbe. Doch was passiert damit? Armani war weder verheiratet noch hatte er Kinder.

Carlotta Henggeler

07.09.2025, 12:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der italienische Fashiondesigner Giorgio Armani ist am 4. September 2025 in Mailand mit 91 Jahren gestorben.
  • Bis zuletzt leitete er sein Unternehmen allein, blieb der Börse fern und baute eine globale Marke mit über 2000 Geschäften und rund 8700 Mitarbeitenden auf.
  • Giorgio Armani hinterlässt ein Mode-Imperium und ein Milliarden-Erbe. Doch wer bekommt das Erbe? Armani war weder verheiratet noch hatte er Kinder.
Mehr anzeigen

Giorgio Armanis Leben drehte sich um seine Modekunst – um seine Firma. Ein Rücktritt kam für den Designer aus der Emilia Romagna nicht infrage.

Solange er konnte, nahm er an seinen Fashionshows teil. In Pension gehen? Kein attraktives Lebensmodell für Giorgio Armani. 

Er widmete sein Leben der Mode, seiner Kunst. Und er hat es weit gebracht: Sein Privatvermögen wird auf 13 Milliarden US-Dollar geschätzt. Sein Imperium umfasst Labels wie «Giorgio Armani», «Emporio Armani» und «Armani Exchange». Armani zählte zu den reichsten Italienern. 

Modedesigner stirbt mit 91 Jahren. Giorgio Armani ist tot

Modedesigner stirbt mit 91 JahrenGiorgio Armani ist tot

Armani wurde zeitlebens von Luxuskonzernen belagert, doch er blieb standhaft. Er habe das Unternehmen mit harter Arbeit aufgebaut und wollte es nicht aus der Hand geben. Der Wert seiner Marke wird auf zehn Milliarden Euro geschätzt.

Giorgio Armani war nie verheiratet

Armani war Single und hatte keine Kinder. Mit seinem Partner Sergio Galeotti hatte er eine langjährige Beziehung. Galeotti starb 1985.

In einem Interview sagte Armani, er habe sich bewusst gegen eine Familie und für sein Unternehmen entschieden. Er wollte sich 100 Prozent seiner Arbeit widmen können.

Bestand der Firma gesichert

Giorgio Armani hatte vor seinem Tod gesundheitliche Probleme. Er verpasste darum wichtige Modeschauen in Paris und Mailand. 

Deshalb hatte er begonnen, die Zukunft seines Mode-Imperiums zu bestimmen. In einem Interview mit der «Financial Times» erklärte er, dass seine engsten Vertrauten – darunter Leo Dell'Orco, Leiter des Herren-Designstudios, und seine Nichte Silvana Armani, verantwortlich für die Damenmode – schrittweise die Unternehmensführung übernehmen sollen.

Giorgio Armani hinterlässt ausserdem eine Schwester und einen Bruder.

blue News in Paris: Schweizerin glaubt das Zeug zur Topdesignerin zu haben

blue News in Paris: Schweizerin glaubt das Zeug zur Topdesignerin zu haben

Wenn eine aufstrebende Schweizer Designerin zur Paris Haute Couture Week reist, um ihre Marke Pardessus19 zu präsentieren, darf blue News diesen Startschuss natürlich nicht verpassen.

26.08.2025

