Glanz, Glitzer und einige modische Fehltritte der Stars

Von Sharon Stone bis zur Reality-TV-Prominenz: Auf dem Parkett der Wiener Staatsoper wurde getanzt, posiert und diskutiert – vor allem über die auffälligsten Outfits des Opernballs 2026. Die Looks? Von Hot bis Schrott war alles dabei.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Wiener Opernball 2026 verwandelte die Staatsoper in einen glamourösen Treffpunkt internationaler Prominenz, bei dem vor allem die auffälligen Outfits für Gesprächsstoff sorgten.

Hollywood-Star Sharon Stone zog mit einer eleganten Robe alle Blicke auf sich, musste den Ball jedoch wegen einer Panikattacke vorübergehend verlassen.

Wer präsentierte den besten Look des Abends? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Nur über eines sind sich alle einig: Es gab viel zu bestaunen. Mehr anzeigen

Der Wiener Opernball 2026 verwandelte die Staatsoper einmal mehr in einen glitzernden Laufsteg der internationalen Society. Hollywood-Star Sharon Stone zog mit einer eleganten, figurbetonten Robe alle Blicke auf sich und setzte ein klares Statement in Sachen klassischer Glamour. Neben ihr mischten sich Unternehmer, Adlige und Reality-Stars unter die Gäste – stets begleitet vom Blitzlichtgewitter der Fotografen.

Für Gesprächsstoff sorgte Stone allerdings nicht nur modisch: Sie erlitt eine Panikattacke und musste eine Pause im Hotel einlegen.

Während einige Gäste mit zeitloser Couture überzeugten, wagten andere modische Experimente mit viel Tüll, tiefen Ausschnitten oder auffälligen Farben. Zwischen Walzerklängen und Champagner wurde deshalb nicht nur getanzt, sondern auch eifrig über Stil diskutiert. Denn zu sehen gab es viel – von Top bis Flop.

