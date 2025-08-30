Glanzvolle Hochzeit im Fürstenhaus Liechtenstein - Gallery Die 28-Jährige und der 34-Jährige gaben sich in der Kathedrale von Vaduz das Ja-Wort. Bild: dpa Die Braut trug ein langes weisses Klein mit Stickereien und Puffärmeln. Bild: dpa Nach der Trauung wurde im Schloss der Fürstenfamilie gefeiert. Bild: dpa Das Schweizer Boulevardblatt «Blick» bezeichnete die 28-Jährige als «Europas reichste Prinzessin». Bild: dpa Das Fürstenhaus gilt dank seiner Bank sowie dem Besitz von Immobilien und Wäldern als sehr vermögend. Bild: dpa Glanzvolle Hochzeit im Fürstenhaus Liechtenstein - Gallery Die 28-Jährige und der 34-Jährige gaben sich in der Kathedrale von Vaduz das Ja-Wort. Bild: dpa Die Braut trug ein langes weisses Klein mit Stickereien und Puffärmeln. Bild: dpa Nach der Trauung wurde im Schloss der Fürstenfamilie gefeiert. Bild: dpa Das Schweizer Boulevardblatt «Blick» bezeichnete die 28-Jährige als «Europas reichste Prinzessin». Bild: dpa Das Fürstenhaus gilt dank seiner Bank sowie dem Besitz von Immobilien und Wäldern als sehr vermögend. Bild: dpa

Das Fürstentum im Herzen der Alpen ist einer der kleinsten Staaten der Erde. Die schwerreiche fürstliche Familie hat Grund zum Feiern. Prinzessin Marie Caroline hat stilvoll geheiratet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstag hat in Vaduz Prinzessin Marie Caroline von Liechtenstein geheiratet.

Die 28-Jährige gab dem aus Venezuela stammenden Investmentmanager Leopoldo Maduro Vollmer das Ja-Wort.

Die Hochzeit gilt als grosses Ereignis im kleinen Fürstentum. Mehr anzeigen

Unter dem Jubel der Bürger hat Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein geheiratet. Die 28-Jährige gab dem aus Venezuela stammenden Investmentmanager Leopoldo Maduro Vollmer (34) am Samstag in der Kathedrale von Vaduz das Ja-Wort, wie das Fürstenhaus berichtete. Die Braut trug ein langes weisses Klein mit Stickereien und Puffärmeln. Nach der Trauung wurde im Schloss der Fürstenfamilie gefeiert.

The Hereditary Prince of Liechtenstein and his daughter, Princess Marie Caroline of Liechtenstein, arrived for the wedding of his daughter to Leopoldo Maduro Vollmer at Cathedral of St. Florin in Vaduz, Liechtenstein today



📹 lascasasreales / Instagram pic.twitter.com/zQ3KBJ7Urx — 🌻Sarahsecret (@sarahdiaryz) August 30, 2025

In diesem Fall sei es ungewöhnlich, dass eine Prinzessin einen Bürgerlichen heirate, meinte die Adels-Expertin des ORF, Lisbeth Bischof. Normalerweise sei es eher umgekehrt.

Das Schweizer Boulevardblatt «Blick» bezeichnete die 28-Jährige als «Europas reichste Prinzessin». Das Fürstenhaus gilt dank seiner Bank sowie dem Besitz von Immobilien und Wäldern als sehr vermögend. Aktuelles Staatsoberhaupt der konstitutionellen Erbmonarchie ist Fürst Hans-Adam II. Das Fürstentum im Herzen der Alpen ist mit 160 Quadratkilometern nur halb so gross wie Bremen. Es hat rund 40’000 Einwohner.