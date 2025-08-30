  1. Privatkunden
«Europas reichste Prinzessin» Marie Caroline von Liechtenstein feiert glanzvolle Hochzeit

dpa

30.8.2025 - 18:38

Glanzvolle Hochzeit im Fürstenhaus Liechtenstein - Gallery
Glanzvolle Hochzeit im Fürstenhaus Liechtenstein - Gallery. Die 28-Jährige und der 34-Jährige gaben sich in der Kathedrale von Vaduz das Ja-Wort.

Die 28-Jährige und der 34-Jährige gaben sich in der Kathedrale von Vaduz das Ja-Wort.

Bild: dpa

Glanzvolle Hochzeit im Fürstenhaus Liechtenstein - Gallery. Die Braut trug ein langes weisses Klein mit Stickereien und Puffärmeln.

Die Braut trug ein langes weisses Klein mit Stickereien und Puffärmeln.

Bild: dpa

Glanzvolle Hochzeit im Fürstenhaus Liechtenstein - Gallery. Nach der Trauung wurde im Schloss der Fürstenfamilie gefeiert.

Nach der Trauung wurde im Schloss der Fürstenfamilie gefeiert.

Bild: dpa

Glanzvolle Hochzeit im Fürstenhaus Liechtenstein - Gallery. Das Schweizer Boulevardblatt «Blick» bezeichnete die 28-Jährige als «Europas reichste Prinzessin».

Das Schweizer Boulevardblatt «Blick» bezeichnete die 28-Jährige als «Europas reichste Prinzessin».

Bild: dpa

Glanzvolle Hochzeit im Fürstenhaus Liechtenstein - Gallery. Das Fürstenhaus gilt dank seiner Bank sowie dem Besitz von Immobilien und Wäldern als sehr vermögend.

Das Fürstenhaus gilt dank seiner Bank sowie dem Besitz von Immobilien und Wäldern als sehr vermögend.

Bild: dpa

Das Fürstentum im Herzen der Alpen ist einer der kleinsten Staaten der Erde. Die schwerreiche fürstliche Familie hat Grund zum Feiern. Prinzessin Marie Caroline hat stilvoll geheiratet.

DPA

30.08.2025, 18:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Samstag hat in Vaduz Prinzessin Marie Caroline von Liechtenstein geheiratet.
  • Die 28-Jährige gab dem aus Venezuela stammenden Investmentmanager Leopoldo Maduro Vollmer das Ja-Wort.
  • Die Hochzeit gilt als grosses Ereignis im kleinen Fürstentum.
Mehr anzeigen

Unter dem Jubel der Bürger hat Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein geheiratet. Die 28-Jährige gab dem aus Venezuela stammenden Investmentmanager Leopoldo Maduro Vollmer (34) am Samstag in der Kathedrale von Vaduz das Ja-Wort, wie das Fürstenhaus berichtete. Die Braut trug ein langes weisses Klein mit Stickereien und Puffärmeln. Nach der Trauung wurde im Schloss der Fürstenfamilie gefeiert.

In diesem Fall sei es ungewöhnlich, dass eine Prinzessin einen Bürgerlichen heirate, meinte die Adels-Expertin des ORF, Lisbeth Bischof. Normalerweise sei es eher umgekehrt. 

Das Schweizer Boulevardblatt «Blick» bezeichnete die 28-Jährige als «Europas reichste Prinzessin». Das Fürstenhaus gilt dank seiner Bank sowie dem Besitz von Immobilien und Wäldern als sehr vermögend. Aktuelles Staatsoberhaupt der konstitutionellen Erbmonarchie ist Fürst Hans-Adam II. Das Fürstentum im Herzen der Alpen ist mit 160 Quadratkilometern nur halb so gross wie Bremen. Es hat rund 40’000 Einwohner.

