Hollywood-Star schockiert mit Geständnis über die Schweiz

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Psychologischer Missbrauch» Hollywood-Star schockiert mit Geständnis über die Schweiz

Carlotta Henggeler

1.12.2025

«Weil ich leicht beeinflussbar war, wollte ich gefallen und dazugehören. Also wurde ich ein braves kleines Soldatenmädchen»: Schauspielerin Glenn Close über ihre Zeit in einer Sekte.
«Weil ich leicht beeinflussbar war, wollte ich gefallen und dazugehören. Also wurde ich ein braves kleines Soldatenmädchen»: Schauspielerin Glenn Close über ihre Zeit in einer Sekte.
Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Hollywoodstar Glenn Close blickt auf ihre Zeit in der Schweiz zurück – geprägt von einer religiösen Bewegung, die sie als «psychologischen Missbrauch» beschreibt. Diese Jahre hätten ihr Leben und ihre Karriere nachhaltig geprägt, sagt sie.

Carlotta Henggeler

01.12.2025, 16:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Glenn Close wuchs in der Schweiz in der religiösen Moral-Re-Armament-Bewegung auf. Eine Zeit, die sie heute als «eine Art psychologischen Missbrauch, getarnt als latente Misogynie» bezeichnet.
  • Sie schildert ihre Jahre in Caux (VD) mit Internat, strengen Regeln und Kontrolle über Kleidung, Verhalten und Gedanken.
  • Mit 22 floh sie aus der Bewegung, studierte in den USA und fand über die Schauspielerei in New York den Start in ihre «zweite Lebenshälfte».
Mehr anzeigen

Glenn Close zählt zu den wandlungsfähigsten und prominentesten Schauspielerinnen Hollywoods – von der ikonischen Alex Forrest in «Fatal Attraction» über Cruella de Vil in «101 Dalmatiner» bis zu jüngeren Rollen wie Drusilla Sickle in «Hunger Games» oder in Ryan Murphys Serie «All’s Fair».

Trotz einer Karriere voller Erfolge sorgt Close immer wieder auch abseits des Sets für Aufmerksamkeit: Im vergangenen Oktober protestierte sie etwa beim «No Kings Day» gegen die Trump-Regierung, wie unter anderem «Vanity Fair» berichtete.

Glaubensfragen. Hunziker, Phoenix und Co.: Diese Stars lebten in Sekten

GlaubensfragenHunziker, Phoenix und Co.: Diese Stars lebten in Sekten

Wegen ihres Engagements widmete ihr «The Guardian» ein ausführliches Interview. Darin spricht die Schauspielerin über eines der schwierigsten Kapitel ihres Lebens: eine Kindheit, die sie selbst als Zeit in einer «Sekte» bezeichnet.

«Es ist verrückt, dass etwas, das dir in der Kindheit passiert, genau hier bleibt», sagte sie und legte dabei die Hand auf die Brust – so das britische Blatt.

Sekte wurde in der Schweiz gegründet

Und Glenn Close erinnert sich an ihre Zeit in der Moral Re-Armament-Sekte.  Ein christlicher Zusammenschluss, der 1938 in der Schweiz vom US-Pfarrer Frank Buchman gegründet wurde, wie der «Guardian» erinnert.

Das Movement stützte sich auf vier Grundwerte – Ehrlichkeit, Reinheit, Selbstlosigkeit und Liebe. Driftete mit der Zeit jedoch in eine immer rigidere Ausrichtung ab und trat in den 1960er-Jahren offen gegen Homosexualität und Kommunismus auf.

Close beschreibt es heute unverblümt als «eine Art psychologischen Missbrauch, getarnt als latente Misogynie».

Close wollte gefallen und wurde braves Soldatenmädchen

Für die 78-Jährige ist es alles andere als leicht, in diese Zeit zurückzukehren. In den 1950er-Jahren verliess ihre aus Connecticut stammende Familie – die Eltern William Taliferro Close und Bettine Moore Close sowie vier Kinder – die USA und zog in die Schweiz, um den Prinzipien des Movements zu folgen.

Wie sie im Dokumentarfilm «Glenn Close, l’art de la transformation» erzählt, lebte sie insgesamt 15 Jahre in der Schweiz – überzeugt davon, dass das strikte Befolgen der Regeln des Movements dabei helfen würde, «die Welt zu verbessern».

Im Dok erzählt sie: «Diese Gruppe hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf uns alle. Während wir versuchten, die Welt zu retten, kämpften wir darum, dem Druck einer Kultur standzuhalten, die jede unserer Bewegungen diktierte – unsere Kleidung, unser Verhalten, jedes Wort.»

Sie besuchte ein Internat in Caux im Kanton Waadt, geführt von Mitgliedern der Bewegung, zusammen mit rund vierzig Kindern. Über diese Zeit sagt sie: «Weil ich leicht beeinflussbar war, wollte ich gefallen und dazugehören. Also wurde ich ein braves kleines Soldatenmädchen, habe meine sensiblen Gefühle verdrängt – im Namen des höheren Wohls der Gruppe.»

Mehr Videos aus dem Ressort

Kitsch-Alarm im Kino: «Es braucht eine Böse, damit eine die Gute sein kann»

Kitsch-Alarm im Kino: «Es braucht eine Böse, damit eine die Gute sein kann»

Fans der Musical-Adaption mussten ein Jahr auf den zweiten Teil warten. blue News hat «Wicked: For Good» gesehen. Warum nicht alles gut oder schlecht bzw. pink oder grün ist, erfährst du im Video.

20.11.2025

Meistgelesen

Massencrash nach Wintereinbruch – 45 Fahrzeuge involviert
Mattea Meyer zieht die Notbremse – und ist nicht die Einzige
Hollywood-Star schockiert mit Geständnis über die Schweiz
«Sleepy Don»: Trump döst in seinem Golfclub +++ Pilatus liefert wieder in die USA
Vier Tote bei Kindergeburtstag-Party – das ist bekannt

Mehr zum Thema

Sozialer Terror. «Ich redete mir ein, Michelle sei tot» – der Sekten-Horror bei den Hunzikers

Sozialer Terror«Ich redete mir ein, Michelle sei tot» – der Sekten-Horror bei den Hunzikers

Der Messias von «Mars Island». Hollywood-Star Jared Leto spielt sich als Kult-Führer auf

Der Messias von «Mars Island»Hollywood-Star Jared Leto spielt sich als Kult-Führer auf

Mehr aus dem Ressort

«Faktor Zeit ist besonders wichtig». Jetzt spricht Gottschalks Arzt über die Schock-Diagnose Krebs

«Faktor Zeit ist besonders wichtig»Jetzt spricht Gottschalks Arzt über die Schock-Diagnose Krebs

150'000 Euro. Ronaldo-Verlobte Georgina gönnt sich seltene Birkin Bag

150'000 EuroRonaldo-Verlobte Georgina gönnt sich seltene Birkin Bag

«Tatort» im Check. Gibt es die Licht-Sekte aus Frankfurt wirklich?

«Tatort» im CheckGibt es die Licht-Sekte aus Frankfurt wirklich?