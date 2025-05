Nach «Luxustussi»-Beleidigung – Beller schaltet Anwalt ein

Rugreufel92

Am Ende wird die Sicherheitsfachfrau entlassen und bekommt nirgendwo mehr einen Job. Frau Blatten wird sich zufrieden geben und der Anwalt ist wahrlich ein Angestellter der immer für sie arbeitet. Und dann trinkt sie wieder 3 Gläser Champagner, ca. eine halbe Flasche am Tag und alles ist O.K. Reich sein kann so schön sein