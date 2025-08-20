  1. Privatkunden
«Lebe mit einer anderen Geschiedenen» Gloria Gaynor erzählt über ihre «Golden Girls»-WG

dpa

21.8.2025 - 00:00

Gloria Gaynor feierte 2023 ihren 80. Geburtstag. (Archivbild)
Gloria Gaynor feierte 2023 ihren 80. Geburtstag. (Archivbild)
dpa

Gloria Gaynor soll für ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden. Nun spricht die Sängerin in der «Bunten» über Gott, die Liebe – und ihre Wohngemeinschaft.

DPA

21.08.2025, 00:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Gloria Gaynor lebt mit einer Freundin in einer WG und beschreibt ihr alltägliches Leben als harmonisch und gemeinschaftlich.
  • Eine neue Liebe hat die 81-Jährige derzeit nicht, vertraut aber darauf, dass Gott ihr den richtigen Weg weist, so wie sie allgemein viel Kraft aus ihrem Glauben schöpft.
  • Für ihre musikalische Karriere wird sie im Dezember vom Kennedy-Zentrum in Washington für ihr Lebenswerk geehrt.
Mehr anzeigen

Die amerikanische Sängerin Gloria Gaynor lebt nach eigenen Worten mit einer Freundin in einer WG. «Ich bin allein, aber ich lebe nicht allein. Meine beste Freundin, eine andere Geschiedene, und ich, wir leben zusammen», sagte die 81-Jährige der Zeitschrift «Bunte». Sie kochten gemeinsam und verbrächten den Tag zusammen, sagte Gaynor weiter «Meine Nichte wohnte eine Weile bei uns und nannte uns die ‹Golden Girls›.»

Gaynor war dem Bericht zufolge von 1979 bis 2005 mit ihrem Manager Linwood Simon verheiratet. Wie sieht es bei ihr aktuell mit der Liebe aus? «Ich habe gerade keine neue Liebe, bin aber offen für was auch immer Gott für mich bereithält. Ich fühle, irgendetwas wird kommen, aber Gott mag es, uns hin und wieder zu überraschen», sagte die Sängerin. 

«Ich weiss nicht, wo ich heute ohne meinen Glauben wäre»

Gaynor zählt nicht nur bei der Liebe auf Gott: «Wem kann ich vertrauen und wem nicht, das lerne ich von ihm. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Wenn ich nicht zu Hause bin, schaue ich eine Online-Predigt. Ich weiss nicht, wo ich heute ohne meinen Glauben wäre.»

Die 1943 im US-Bundesstaat New Jersey geborene Sängerin wurde in den 70er und 80er Jahren mit Songs wie «I Will Survive» und «I Am What I Am» weltberühmt.

Das Kennedy-Zentrum als grösste Kultureinrichtung der US-Hauptstadt Washington zeichnet Gaynor für ihr künstlerisches Lebenswerk aus. US-Präsident Trump hat die Kontrolle über die Institution. Eine Verleihungsgala findet am 7. Dezember im Opernhaus des Zentrums statt.

«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt

«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt

Mit dem Song «The Captain of her Heart» wurde die Zürcher Band Double 1985 weltberühmt. Die Ballade schaffte es bis auf Platz 16 der US-Charts. Ein Gespräch mit Sänger Kurt Maloo, der bis heute an seinem Welthit verdient.

20.03.2025

