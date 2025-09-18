  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Alles Lüge» GNTM-Teilnehmerin von Liebesschwindler übel hintergangen

Bruno Bötschi

18.9.2025

«Der Name hat gestimmt, das Alter auch. Alles andere nicht»: Sara Kulka, Ex-GNTM-Teilnehmerin, über ihren Ex-Freund.
«Der Name hat gestimmt, das Alter auch. Alles andere nicht»: Sara Kulka, Ex-GNTM-Teilnehmerin, über ihren Ex-Freund.
Bild: imago images/Steffen Schellhorn

Ein Jahr lang glaubte sie, den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Am Ende bleibt Sara Kulka, eine ehemalige GNTM-Kandidatin, jedoch nur Erkenntnis, dass sie von ihrem Ex-Freund belogen wurde.

Bruno Bötschi

18.09.2025, 22:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Während fast zwölf Monaten glaubte die Ex-GNTM-Teilnehmerin Sara Kulka aus Leipzig, sie habe die grosse Liebe gefunden.
  • Am Ende der Beziehung bleibt für die 35-Jährige aber nur die Erkenntnis, dass alles eine Lüge war.
  • «Sogar bei den grundlegendsten Dingen wie der Anzahl seiner Kinder hat er mich belogen», so Kulka.
Mehr anzeigen

Im vergangenen Frühling zeigt sich die ehemalige GNTM-Teilnehmerin Sara Kulka aus Leipzig, Deutschland, zum ersten Mal mit einem neuen Mann namens Chris an der Seite in der Öffentlichkeit.

In der Folge gibt die 35-Jährige immer wieder Einblicke in ihr Beziehungsleben. «Er hat mein Herz erobert», schwärmt Kulka unter anderem im vergangenen April in der «Bild».

Heute ist klar: Die vermeintliche Liebe war zu schön, um wahr zu sein.

Kluka: «Der Mann hatte nichts»

Sara Kulka lernt ihren Ex-Freund über eine Dating-App kennen. Was sie für einen wunderbaren Zufall hielt, stellt sich nach kurzer Zeit als Trugschluss heraus, wie der Reality-Star jetzt in einem Instagram-Post schreibt:

«Der Mann, der in mein Leben trat, hatte nichts. Keine Wohnung, keinen Job, keine Wahrheit. Sogar bei den grundlegendsten Dingen wie der Anzahl seiner Kinder hat er mich belogen.»

Salomé Balthus und Florian Havemann. «Die meisten Menschen haben keinen guten Sex»

Salomé Balthus und Florian Havemann«Die meisten Menschen haben keinen guten Sex»

Sie sei «von vorne bis hinten benutzt» worden, so die Mutter von zwei Kindern weiter. Fast ein Jahr lang sei sie fest davon überzeugt gewesen, dass sie die Liebe gefunden habe, die sie sich so lange gewünscht habe.

Der Name hat gestimmt, alles andere nicht

Doch ihre Vorstellungen hätten auf einer Illusion basiert, so Sara Kulka. Besonders weh tue dies, weil Chris sie auch zu Dreharbeiten begleitet hat und in einem Beitrag des «Sat.1-Frühstücksfernsehen» zu sehen ist.

In der «Bild» sagt Kulka heute: «Der Name hat gestimmt, das Alter auch. Alles andere nicht.» Ihre Zweifel seien in den letzten Wochen immer stärker geworden, nachdem sie immer mehr Hinweise bekommen habe.

Krieg und Frieden. Eine Bauchlandung als Anfang der grossen Liebe

Krieg und FriedenEine Bauchlandung als Anfang der grossen Liebe

Später hätten sich auch andere betroffene Frauen bei ihr gemeldet, die der Mann offenbar in ähnlicher Weise getäuscht haben soll. Wieso er dies tue, hat Kulka bisher nicht herausfinden können.

 «Auf der einen Seite will ich alles wissen, um besser damit abschliessen zu können. Aber es ist schwer und tut weh», sagt sie. Laut «Bild» will sich Sara Kulka nun professionelle Hilfe holen, um die schlimme Erfahrung verarbeiten zu können.

Mehr Videos aus dem Ressort

Diese Frau macht für dich Schluss: «Ich beende jede Woche mindestens eine Beziehung»

Diese Frau macht für dich Schluss: «Ich beende jede Woche mindestens eine Beziehung»

Beziehungen beenden als Business? Gibt's nicht nur im Film, sondern auch im echten Leben. blue News hat eine Schlussmacherin getroffen – und blue News-Kolumnist Thomas Meyer weiss, was eine faire Trennung ausmacht.

18.04.2024

Mehr zum Thema

Paartherapeutin über Streit in der Beziehung. «Der Versöhnungssex als Belohnung kommt durchaus vor»

Paartherapeutin über Streit in der Beziehung«Der Versöhnungssex als Belohnung kommt durchaus vor»

Gelassenheit. Wilhelm Schmid: «Der Sex ist im Alter viel lustvoller»

GelassenheitWilhelm Schmid: «Der Sex ist im Alter viel lustvoller»

Sexualberaterin über offene Beziehungen. «Für polyamore Menschen ist die Liebe das höchste Gut»

Sexualberaterin über offene Beziehungen«Für polyamore Menschen ist die Liebe das höchste Gut»

Meistgelesen

Die Schweiz kann sich modernen Drohnenkiller nicht leisten
Für diesen Direktflug musst du 29 Stunden im Flugzeug sitzen
«Diese Leute sind so schuldig. Ich kenne sie alle. Es sind schlaue Leute. Es sind kranke Leute»
Hamas: Geiseln auf mehrere Viertel der Stadt Gaza verteilt +++ USA verhindern erneut Gaza-Resolution in UN-Sicherheitsrat
Cheyenne Ochsenknecht will ihren Familiennamen ablegen