«Der Name hat gestimmt, das Alter auch. Alles andere nicht»: Sara Kulka, Ex-GNTM-Teilnehmerin, über ihren Ex-Freund. Bild: imago images/Steffen Schellhorn

Ein Jahr lang glaubte sie, den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Am Ende bleibt Sara Kulka, eine ehemalige GNTM-Kandidatin, jedoch nur Erkenntnis, dass sie von ihrem Ex-Freund belogen wurde.

Am Ende der Beziehung bleibt für die 35-Jährige aber nur die Erkenntnis, dass alles eine Lüge war.

«Sogar bei den grundlegendsten Dingen wie der Anzahl seiner Kinder hat er mich belogen», so Kulka. Mehr anzeigen

Im vergangenen Frühling zeigt sich die ehemalige GNTM-Teilnehmerin Sara Kulka aus Leipzig, Deutschland, zum ersten Mal mit einem neuen Mann namens Chris an der Seite in der Öffentlichkeit.

In der Folge gibt die 35-Jährige immer wieder Einblicke in ihr Beziehungsleben. «Er hat mein Herz erobert», schwärmt Kulka unter anderem im vergangenen April in der «Bild».

Heute ist klar: Die vermeintliche Liebe war zu schön, um wahr zu sein.

Kluka: «Der Mann hatte nichts»

Sara Kulka lernt ihren Ex-Freund über eine Dating-App kennen. Was sie für einen wunderbaren Zufall hielt, stellt sich nach kurzer Zeit als Trugschluss heraus, wie der Reality-Star jetzt in einem Instagram-Post schreibt:

«Der Mann, der in mein Leben trat, hatte nichts. Keine Wohnung, keinen Job, keine Wahrheit. Sogar bei den grundlegendsten Dingen wie der Anzahl seiner Kinder hat er mich belogen.»

Sie sei «von vorne bis hinten benutzt» worden, so die Mutter von zwei Kindern weiter. Fast ein Jahr lang sei sie fest davon überzeugt gewesen, dass sie die Liebe gefunden habe, die sie sich so lange gewünscht habe.

Der Name hat gestimmt, alles andere nicht

Doch ihre Vorstellungen hätten auf einer Illusion basiert, so Sara Kulka. Besonders weh tue dies, weil Chris sie auch zu Dreharbeiten begleitet hat und in einem Beitrag des «Sat.1-Frühstücksfernsehen» zu sehen ist.

In der «Bild» sagt Kulka heute: «Der Name hat gestimmt, das Alter auch. Alles andere nicht.» Ihre Zweifel seien in den letzten Wochen immer stärker geworden, nachdem sie immer mehr Hinweise bekommen habe.

Später hätten sich auch andere betroffene Frauen bei ihr gemeldet, die der Mann offenbar in ähnlicher Weise getäuscht haben soll. Wieso er dies tue, hat Kulka bisher nicht herausfinden können.

«Auf der einen Seite will ich alles wissen, um besser damit abschliessen zu können. Aber es ist schwer und tut weh», sagt sie. Laut «Bild» will sich Sara Kulka nun professionelle Hilfe holen, um die schlimme Erfahrung verarbeiten zu können.

