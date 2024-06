«GNTM» 2024: Diese Kandidat*innen sind im Finale Wohhhooo! Das sind die Finalist*innen von «GNTM» 2024: Lea, Xenia, Fabienne, Jermaine, Linus sowie die Zwillinge Julian und Luka. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat Erstmals Zwillinge im Finale: Julian und Luka (24) sind Content Creators aus Frankfurt. Doch wer ist wer? TV-Host Heidi Klum wird es schon wissen. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat Fabienne (21) ist auch im Finale. Vor GNTM befand sie sich in der Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat Jermaine (20) ist selbstständig als Influencer und Model. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat Die Düsseldorferin Lea (24) arbeitet als Business Developer und studiert Retail Design im 7. Semester. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat Der gebürtige Bayer Linus (25) lebt inzwischen in Berlin und studiert Betriebswirtschaftslehre. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat Xenia (24) kommt aus Hof an der Saale. Ihr Studium widmet sie dem Förderlehramt. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat «GNTM» 2024: Diese Kandidat*innen sind im Finale Wohhhooo! Das sind die Finalist*innen von «GNTM» 2024: Lea, Xenia, Fabienne, Jermaine, Linus sowie die Zwillinge Julian und Luka. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat Erstmals Zwillinge im Finale: Julian und Luka (24) sind Content Creators aus Frankfurt. Doch wer ist wer? TV-Host Heidi Klum wird es schon wissen. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat Fabienne (21) ist auch im Finale. Vor GNTM befand sie sich in der Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat Jermaine (20) ist selbstständig als Influencer und Model. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat Die Düsseldorferin Lea (24) arbeitet als Business Developer und studiert Retail Design im 7. Semester. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat Der gebürtige Bayer Linus (25) lebt inzwischen in Berlin und studiert Betriebswirtschaftslehre. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat Xenia (24) kommt aus Hof an der Saale. Ihr Studium widmet sie dem Förderlehramt. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat

«GNTM» steuert aufs Finale zu. Dieses Jahr könnten erstmals zwei Brüder zusammen einen Sieg davontragen. Stars wie Elizabeth Hurley, Bastian Schweinsteiger und Popstar Robin S. stehen Heidi Klum im Showdown bei.

dpa/che dpa

Im Finale der Castingshow «Germany's Next Topmodel» wird dieses Mal erstmals ein Zwillingspärchen antreten. Heid Klum und ihre Jury wählten Julian und Luka (24) aus Frankfurt am Main nun in die Endausscheidung. Die Brüder werden in der Show seit Kurzem als ein einziger Kandidat gewertet. Somit kann einer von ihnen den anderen mit aufwerten oder herunterziehen.

Am Donnerstag werden die Zwillinge ab 20:15 Uhr gegen die männlichen Models Jermaine (20) aus Kassel und Linus (25) aus Berlin antreten. Unter den Frauen setzten sich Fabienne (21) aus Solingen, Lea (24) aus Düsseldorf und Xenia (24) aus Hof durch.

Unmittelbar vor dem Finale hat Klum noch einmal zwei Rauswürfe verkündet. Grace und Frieder (beide 25) bekamen kein Foto, was für sie das bittere Aus kurz vor dem Ziel bedeutete.

Diese Stars sind beim Finale dabei

Heidi Klum hat ein Potpourri an Stars zum Finale eingeladen. Darunter Elizabeth Hurley und ihr Sohn Damian Hurley, Mode-Ikone Wolfgang Joop, der Schweizer Modemacher Kevin Germanier, Star-Fotograf Rankin, Singer-Songwriterin Sabrina Carpenter («Espresso»), die US-amerikanische Popsängerin Robin S («Show me Love») sowie der New Yorker Musik-Act Sofi Tukker. Und bevor er sich der EURO 2024 widmet, begibt sich zudem Fussballweltmeister Bastian Schweinsteiger auf neues Terrain.

Nicht im Finale: Grace war nicht einfallsreich genug

Grace hat es ebenfalls nicht in die Endrunde geschafft. ProSieben

Grace aus Düsseldorf konnte Heidi Klum und ihre Jury beim Catwalk nicht überzeugen. Die Content-Creatorin, die nach Heidis Worten auf dem Laufsteg nicht einfallsreich genug war, nahm es mit Fassung: «Ich freue mich für die anderen.»

Frieder ist raus. ProSieben

Auch Frieder aus Berlin, der nach Einschätzung der Moderatorin beim Shooting auf der Kufe eines Helikopters nicht genug Spass an der Sache zeigte, machte eine gute Miene: «Ich sehe es nicht negativ. Ich hätte schon in der zweiten Folge gehen können.»

Mehr Videos aus dem Ressort

«GNTM»: Scheinwerfer verursachen Polizeieinsatz In 19 Jahren habe sie dies noch nie erlebt, sagt Heidi Klum. Ein Mitarbeiter erklärt ihr, dass sich der Flughafen von Teneriffa über die Lichter bei «GNTM» beschwert hat. Sie muss die Sendung dann rasch beenden. 22.03.2024

dpa/che