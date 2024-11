Franz Stärk ist als erster Senior bei «Golden Bachelor» dabei. Er wird bei RTL seine grosse Liebe suchen. RTL

Franz Stärk bringt frischen Wind in die beliebte Kuppel-Show: Als erster «Golden Bachelor» über 70 sucht er bei RTL nach der grossen Liebe und stellt sich den Herausforderungen des Datings im Alter.

Franz Stärk, ein 72-jähriger ehemaliger Vizedirektor, ist der erste «Golden Bachelor» in Deutschland. In der neuen Version der beliebten Kuppel-Show sucht er nach einer Partnerin, die sein Leben bereichert. Die Show, die ab dem 3. Dezember auf RTL+ und ab Januar im Fernsehen zu sehen ist, verspricht spannende Momente und emotionale Begegnungen.

Das Konzept bleibt dem Original treu: Stärk verteilt Rosen an 18 Damen, die sich in der besten Lebensphase befinden, schreibt RTL. Der zweifache Vater und Grossvater ist seit zwölf Jahren Single und sehnt sich nach einer Frau, mit der er Zärtlichkeiten austauschen kann. «Für mich wäre es auch schön, wenn ich mal wieder mit einer Frau kuscheln könnte», gesteht er offen.

Franz bringt feinfühligen Charme

Die Liebe im Alter unterscheidet sich von der jüngeren Generation, erklärt Stärk. Während bei den Jüngeren alles schnelllebiger ist, spielen im Alter andere Faktoren eine Rolle. «Man weiss nicht, wie die Frauen Single geworden sind, ob es da Todesfälle gegeben hat oder ob es Krankheiten gibt», sagt er nachdenklich.

Stärk, der sich durch Radfahren und Golfen fit hält, hat klare Vorstellungen von seinem Traumdate. Bei den Dreharbeiten auf Kreta hofft er, am Meer entlangzugehen und den Sonnenuntergang zu geniessen. «Ich würde auch Helikopter fliegen. Rausspringen tue ich aber nicht», fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu.

Die Show hat in den USA bereits grosse Erfolge gefeiert und wird nun auch in Deutschland mit Spannung erwartet. Ob es ein Fummel-Feuerwerk wie bei den jüngeren Kollegen wird, bleibt abzuwarten. Doch eines ist sicher: Franz Stärk bringt mit seinem feinfühligen Charme eine neue Dimension in die Welt des Fernsehens.

