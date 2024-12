Franz Stärk sucht als «Golden Bachelor» mit 73 Jahren nach einer neuen Liebe. RTL

Franz Stärk sucht als erster «Golden Bachelor» mit 73 Jahren bei RTL noch einmal eine «Liebe fürs Leben». Dabei setzt er zunächst auf leise Töne. Derweil wissen die gestandenen Single-Frauen genau, was ihnen der potenzielle Traummann bieten muss – und was gar nicht geht.

Teleschau Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Franz Stärk, ein 73-jähriger pensionierter Schuldirektor, ist der erste «Golden Bachelor» Deutschlands und sucht bei RTL+ unter 18 Kandidatinnen nach der grossen Liebe.

Die Auftaktfolge liefert bereits beste Unterhaltung – inklusive dramatischer Auftritte, kurioser Geschenke und Fremdscham-Momenten.

Der charmante, humorvolle Ansatz des Formats entstaubt das Konzept und betont, dass Liebe und Selbstironie auch im Alter von über 60 Jahren noch eine zentrale Rolle spielen können. Mehr anzeigen

Er greift zum Golfschläger statt zu Gewichten. Sein Haar trägt er nicht an den Seiten abrasiert, sondern voll und grau. Und wenn er Frauen begrüsst, nuschelt er ihnen nicht «Hi, alles gut bei Dir?» zu, sondern fragt fröhlich: «Hallihallo, wen haben wir denn da?»

Gestatten: Franz Stärk, 73 Jahre, pensionierter Schuldirektor aus Niedersachsen, ist der erste «Golden Bachelor» Deutschlands.

Ab 3. Dezember sind die ersten beiden von insgesamt zehn Folgen beim Streamingportal RTL+ abrufbar.

Im Januar können dann auch Zuschauer*innen im linearen TV verfolgen, wie sich der geschiedene Vater von zwei Kindern anstellt bei der Suche nach einer neuen Liebe – und wie anders die Generation Ü60 bei der Kontaktanbahnung tickt.

«Die Jugend kann sich bei uns was abschauen», ist sich Stärk sicher. Sein Signature-Flirt-Move kommt harmlos daher: «Ich umarme gern Menschen.» Ausserdem spielt er Gitarre, was ja bekanntlich noch nie beim Flirten geschadet hat.

Während ihn die Kamera in einem knallroten Cabrio auf den Serpentinen Kretas maximal malerisch einführt, erzählt der «Golden Bachelor» aus dem Off, dass er in seinem früheren Leben 25 Jahre lang verheiratet war, sich seine Frau dann aber wegen eines Klassikers trennte: wegen einer Affäre.

Nun, zwölf Jahre später, sei er bereit, «noch einmal die Liebe des Lebens zu finden». Seine Geschwister und sein Sohn unterstützen ihn dabei: «Er ist einfach sehr jung geblieben», macht sein Sohn Werbung.

«Vor 30 Jahren gab es noch kein Botox»

Das wollen 18 Kandidatinnen – im Alter zwischen 60 und 72 Jahren – überprüfen. Auffällig viele blonde Kandidatinnen sind dabei, keine einzige gibt als Beruf Influencerin an. Sie arbeiten bei Krankenkassen, als Anwältinnen oder Unternehmerinnen. Eine war im norwegischen Aussenministerium angestellt, eine andere spuckte früher Feuer in der Manege und sagt den schönen Satz: «Wir haben damals Benzin genommen, es gab ja nichts anderes.»

18 Single-Ladies Ü60 wollen den «Golden Bachelor» kennenlernen. RTL

Wie der Traummann sein sollte, darüber haben alle sehr konkrete Vorstellungen – die meisten waren mindestens einmal verheiratet, viele mehrmals. Eine macht direkt klar: «Ich will nicht mehr jeden Abend für einen Mann kochen.» Humor und Empathie stehen hoch im Kurs, «und keine Pflegestufe idealerweise», bringt eine der Frauen die Besonderheit der «Best Ager»-Liebessuche schonungslos auf den Punkt.

Franz Stärk wiederum sucht eine Frau, die «weltoffen und natürlich» ist, Selbstironie ist ein Plus, glatte Haare auch. Falten? Damit scheint weder er noch die Mehrheit der Ü60-Frauen ein Problem zu haben. «Vor 30 Jahren gab es noch kein Botox», stellt eine lapidar fest. Dafür verabredete man sich mithilfe von Telefonzellen. Happy times.

Dramatische Auftritte am roten Teppich

Vor der ersten Begegnung auf dem roten Teppich zeigen sich die Alten aber genauso nervös wie die Jungen: «Mir geht die Pumpe! Bloss nicht stolpern!», zittert eine. «So spät war ich lange nicht mehr unterwegs», klagt eine in der Limousine über aufkommende Müdigkeit. Man ist ja schliesslich nicht mehr 22.

Und wann wurde zuletzt in einer regulären «Bachelor»-Folge gereimt? «Einer mit Brille – das war mein Wille!», ruft eine Bewerberin entzückt aus, als sie den wartenden «Golden Bachelor» entdeckt. «Er erinnert mich ein bisschen an George Clooney», ruft eine andere Single-Frau entzückt.

Was ebenfalls ähnlich ist: Die Frauen überreichen dem Mann, den sie noch gar nicht kennen, kuriose Geschenke wie eine Spreewaldgurke to Go, einen Rosenquarz und ein gemaltes Bild vom Enkelkind.

Die lebenserfahrene Single-Ladies sind gespannt auf Franz Stärk. RTL

Fremdscham-Momente gibt es auch: Eine Frau reisst sich theatralisch eine graue Lockenperücke und ein weites Kleid vom Leib und zeigt sich darunter im sexy Look mit langen braunen Haaren: «Wichtig ist auch immer, hinter die Kulissen zu schauen», raunt sie dazu verschwörerisch.

Eine Kandidatin singt den Hildegard-Knef-Hit «Für mich soll's rote Rosen regnen». Eine andere rollt mit ihrem schweren Motorrad vor und macht dem sichtlich eingeschüchterten Bachelor eine Knallhart-Ansage: «Mein Name ist Sonja. Freu' dich drauf, mich kennenzulernen!»

«Rockerbraut» bekommt keine Rose

Die Freude währt jedoch nur kurz, denn schon in der ersten Nacht der Rosen schickt der 73-Jährige die taffe Rockerbraut wieder nach Hause, auch eine andere Kandidatin muss direkt gehen.

Was dann doch wieder arg am Klischee schrammt: Am meisten interessiert sich der Golden Bachelor ausgerechnet für die Frau, die von allen Kandidatinnen am jüngsten aussieht: die 62-jährige Ute, eine weitgereiste Boutique-Managerin, die so manche Konkurrentin an Frauke Ludowig erinnert. «Da knistert was!», ist der Bachelor nach dem ersten kurzen Gespräch schon schwer angetan.

Fazit nach dem Auftakt: Nach der ersten bisexuellen Bachelorette Stella Stegmann entstaubt RTL mit dem «Golden Bachelor» ein zuletzt etwas eingefahrenes Format auf spannende Art, die durchaus Lust auf mehr macht.

Vielleicht fängt das Leben mit 66 Jahren nicht erst an, wie Udo Jürgens einst sang, aber klar ist: Mit über 60 Jahren kann man sich immer noch verknallen und zum Horst machen – und sich nun sogar von Kameras dabei begleiten lassen.

Mehr Videos aus dem Ressort