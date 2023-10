So gut lebt TV-Star Anne Wünsche vom Erotik-Portal

Anne Wünsche verdient ihr Geld auf dem Erotik-Portal OnlyFans: «Ich zeige schon wirklich viel und bin provokant. Dennoch ist die reine Pornografie meine Grenze.» picture alliance / Geisler-Fotopress | Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress

Wer auf OnlyFans gut ankommt, kann mehr verdienen als nur ein nettes Zubrot. Für Influencerin Anne Wünsche ist das Erotik-Portal mittlerweile zur Haupt-Einnahmequelle geworden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Anne Wünsche ist eine deutsche Schauspielerin, Influencerin und Youtuberin.

Auf OnlyFans verdient sie jedoch ihr meistes Geld.

Die Influencerin sagt jedoch: «Man sollte es nicht nur wegen des Geldes machen.» Mehr anzeigen

Anne Wünsche (32) geht es nicht nur um Geld. Die Influencerin verdient zwar richtig gut auf OnlyFans, doch ihre Motivation, ihre Abonnenten mit immer neuen Inhalten zu beglücken, hat nicht nur mit einem gut gefüllten Bankkonto zu tun.

Seit Ende 2022 ist der einstige «Berlin – Tag & Nacht»-Star auf dem Erotik-Portal aktiv, wo zahlende Kundschaft für exklusive Inhalte reichlich Geld hinblättert.

Wie viel die Anbieter*innen auf der Website genau verdienen, schwankt je nach Preisgestaltung, Umfang des Angebotes und natürlich der Nachfrage.

«Man sollte es nicht nur wegen des Geldes machen»

Dennoch: «Ich denke, man sollte es nicht nur wegen des Geldes machen, auch wenn es verlockend ist. In erster Linie sollte ein Job, egal welcher es ist, Spass machen», erklärte Anne gegenüber «t-online».

«Sonst macht er dich auf lange Sicht unglücklich und krank, egal wie viel Geld du damit verdienst.» Freizügige Fotos hatte sie schon vor OnlyFans gemacht.

Neben Fotos im Abo bietet Anne Wünsche auch Extras an, für die ihre Kundschaft zusätzlich zahlen muss. Mittlerweile ist OnlyFans ihre Haupt-Einnahmequelle.

«Aktuell nehme ich dort am meisten ein. Ja. Aber ich verdiene auch durch meinen Onlineshop, mein Café in Berlin und Kooperationen. Es ist, wie bei jedem anderen Job auch, mit Arbeit verbunden. Aber wenn ein Job Spass macht, ist es nicht so schlimm und man hat Freude daran.»

Anne Wünsche zeigt «wirklich viel»

Im Juni hatte sie in einer Frage- und Antwortstunde auf Instagram betont, dass auch OnlyFans viel Einsatz erfordere. «Es ist Arbeit und man muss sich ins Zeug legen, um davon leben zu können.» Oder vielmehr sich des Zeugs entledigen.

Denn die Abonnenten fordern Nacktfotos und bekommen sie auch. Dennoch hat auch Anne Wünsche ihre Grenzen: «Ich möchte die Fantasie bei den Männern anregen. Ich zeige schon wirklich viel und bin provokant. Dennoch ist die reine Pornografie meine Grenze.»

