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Cooler Auftritt bei den Oscars Goldie Hawn (80) stiehlt allen die Show

Bruno Bötschi

16.3.2026

Oscar-Verleihung: Goldie Hawn (80) stiehlt bei den allen die Show
Oscar-Verleihung: Goldie Hawn (80) stiehlt bei den allen die Show. Am Sonntag wurden in Los Angeles zum 98. Mal die Oscars verliehen. Dabei zog vor allem Schauspielerin Goldie Hawn die Blicke auf sich.

Am Sonntag wurden in Los Angeles zum 98. Mal die Oscars verliehen. Dabei zog vor allem Schauspielerin Goldie Hawn die Blicke auf sich.

Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Oscar-Verleihung: Goldie Hawn (80) stiehlt bei den allen die Show. Goldie Hawn und ihre Tochter Kate Hudson glitzern zusammen auf dem roten Teppich.

Goldie Hawn und ihre Tochter Kate Hudson glitzern zusammen auf dem roten Teppich.

Bild: IMAGO/ZUMA Press

Oscar-Verleihung: Goldie Hawn (80) stiehlt bei den allen die Show. Goldie Hawn, die vor wenigen Monaten ihren 80. Geburtstag feierte, erschien zur diesjährigen Oscar-Verleihung mit Freund Kurt Russell.

Goldie Hawn, die vor wenigen Monaten ihren 80. Geburtstag feierte, erschien zur diesjährigen Oscar-Verleihung mit Freund Kurt Russell.

Bild: IMAGO/Avalon.red

Oscar-Verleihung: Goldie Hawn (80) stiehlt bei den allen die Show
Oscar-Verleihung: Goldie Hawn (80) stiehlt bei den allen die Show. Am Sonntag wurden in Los Angeles zum 98. Mal die Oscars verliehen. Dabei zog vor allem Schauspielerin Goldie Hawn die Blicke auf sich.

Am Sonntag wurden in Los Angeles zum 98. Mal die Oscars verliehen. Dabei zog vor allem Schauspielerin Goldie Hawn die Blicke auf sich.

Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Oscar-Verleihung: Goldie Hawn (80) stiehlt bei den allen die Show. Goldie Hawn und ihre Tochter Kate Hudson glitzern zusammen auf dem roten Teppich.

Goldie Hawn und ihre Tochter Kate Hudson glitzern zusammen auf dem roten Teppich.

Bild: IMAGO/ZUMA Press

Oscar-Verleihung: Goldie Hawn (80) stiehlt bei den allen die Show. Goldie Hawn, die vor wenigen Monaten ihren 80. Geburtstag feierte, erschien zur diesjährigen Oscar-Verleihung mit Freund Kurt Russell.

Goldie Hawn, die vor wenigen Monaten ihren 80. Geburtstag feierte, erschien zur diesjährigen Oscar-Verleihung mit Freund Kurt Russell.

Bild: IMAGO/Avalon.red

Die Oscar-Verleihung ist traditionell ein Catwalk für atemberaubende Kleider. Auch dieses Jahr funkelten die Stars auf dem roten Teppich – doch eine stach besonders hervor: Goldie Hawn.

Bruno Bötschi

16.03.2026, 10:31

16.03.2026, 11:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auch während der diesjährigen Oscar-Verleihung begeisterten die Schauspieler*innen auf dem roten Teppich mit Glitzer und Glamour.
  • Für besonders viel glitzerendes Spektakel besorgt war diesmal Schauspielerin Goldie Hawn.
  • Die 80-Jährige erschien gemeinsam mit ihrem Freund Kurt Russell und Tochter Kate Hudson zur Oscar-Verleihung.
Mehr anzeigen

Die Oscar-Verleihung im Dolby Theater in Los Angeles ist seit jeher ein Catwalk für die atemberaubendsten Kleider der Geschichte.

Auch dieses Jahr begeisterten die Menschen aus der Filmindustrie auf dem roten Teppich des Dolby Theatre in Los Angeles mit Glitzer, Glanz und Glamour – und eine Frau stahl mit ihrem Auftritt allen die Show:

Schauspielerin Goldie Hawn.

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Die 80-Jährige erschien gemeinsam mit ihrem Partner Kurt Russell und Tochter Kate Hudson. Mit Letzterer schritt Hawn vor der Gala über den roten Teppich und posierte vor den Fotograf*innen.

User auf X: «Goldie sieht fabelhaft aus»

Goldie Hawn trug bei ihrem Oscar-Auftritt ein schwarzes Kleid mit feinen Silberstickereien und transparentem Ausschnitt, dazu lange Handschuhe und ein funkelndes Armband. Derweil glänzte Tochter Kate Hudson in einer hellgrünen Glitzerrobe.

@enews A little family moment at the Oscars. 🥰 Goldie Hawn, Kurt Russell and Kate Hudson pose together during the #Oscars ceremony. #AwardsSeason ♬ original sound - E! News

Auf X schwärmten die Zuschauer*innen vom prominenten Mutter-Tochter-Duo. «Goldie sieht fabelhaft aus», schrieb ein User.

«Wenn Goldie Hawn auftaucht, stiehlt sie allen die Show – was für ein perfekter Oscar-Moment», jubelte ein anderer.

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