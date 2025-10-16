Chris Töpperwien steigt aus dem TV-Auswandererformat «Goodbye Deutschland» aus. picture alliance / Geisler-Fotopress

Nach mehr als einem Jahrzehnt im Rampenlicht zieht sich Kult-Auswanderer Chris Töpperwien aus der beliebten TV-Show «Goodbye Deutschland» zurück, um sich auf sein Privatleben zu konzentrieren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Chris Töpperwien zieht sich nach über 13 Jahren aus der Vox-Show «Goodbye Deutschland» zurück.

Der 51-Jährige war 2012 nach Los Angeles ausgewandert, um dort mit einem Currywurst-Foodtruck durchzustarten.

Über die Jahre wurde er zu einem der bekanntesten Protagonisten des Auswanderer-Formats. Mehr anzeigen

Chris Töpperwien zieht einen Schlussstrich: Nach über 13 Jahren steigt der «Currywurstmann» aus «Goodbye Deutschland» aus. Der 51-Jährige war 2012 von Köln nach Los Angeles ausgewandert – und wurde mit seinem Foodtruck zum Kult-Auswanderer der Vox-Show.

Trotz seines Traums, in den USA erfolgreich zu sein, musste Töpperwien in den letzten Jahren einige Rückschläge hinnehmen. Er lebt weiterhin in Los Angeles, wo er mit seiner Frau Nicole eine deutsche Bäckerei betreibt. Doch die TV-Zuschauer*innen bekamen auch die schwierigen Zeiten mit, die er durchlebte.

Im Mai 2024 wurde Töpperwien am Münchner Flughafen verhaftet, da ein europäischer Haftbefehl gegen ihn vorlag. Ihm wurde vorgeworfen, eine Firmenkreditkarte missbräuchlich genutzt zu haben. Nach zwei Wochen in Untersuchungshaft und einem gewonnenen Prozess berichtete er, dass diese Erfahrung tiefe Spuren hinterlassen habe.

Töpperwien hat genug vom TV-Drama

Töpperwien kämpft mit Ängsten, Depressionen und Panikattacken und hat sich in Therapie begeben. «Ich fühle mich physisch und psychisch am Ende meiner Kräfte», sagte er kürzlich in einem Interview. Auf Instagram deutete er an, dass Veränderungen bevorstehen.

Besonders seine TV-Karriere ist betroffen: «Ich gehe in ‹Goodbye Deutschland›-Rente», erklärte er. Nach 13 Jahren wird er bald zum letzten Mal in der Show zu sehen sein. Er möchte wieder Freude und Lebenslust spüren und nicht ständig Drama erleben müssen.

Töpperwien sei sich bewusst geworden, dass er in seinem Job und persönlich stagniert. Er strebe nach einem Haus, finanzieller Sicherheit und Unabhängigkeit. Daher wolle er sich nun auf seine Familie konzentrieren, schliesst aber eine Rückkehr ins Fernsehen – zu einem späteren Zeitpunkt – nicht aus.

Mehr Videos aus dem Ressort