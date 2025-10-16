  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Am Ende meiner Kräfte» Kult-Auswanderer verlässt nach über 10 Jahren «Goodbye Deutschland»

ai-scrape

16.10.2025 - 10:33

Chris Töpperwien steigt aus dem TV-Auswandererformat «Goodbye Deutschland» aus. 
Chris Töpperwien steigt aus dem TV-Auswandererformat «Goodbye Deutschland» aus. 
picture alliance / Geisler-Fotopress

Nach mehr als einem Jahrzehnt im Rampenlicht zieht sich Kult-Auswanderer Chris Töpperwien aus der beliebten TV-Show «Goodbye Deutschland» zurück, um sich auf sein Privatleben zu konzentrieren.

Carlotta Henggeler

16.10.2025, 10:33

16.10.2025, 11:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Chris Töpperwien zieht sich nach über 13 Jahren aus der Vox-Show «Goodbye Deutschland» zurück.
  • Der 51-Jährige war 2012 nach Los Angeles ausgewandert, um dort mit einem Currywurst-Foodtruck durchzustarten.
  • Über die Jahre wurde er zu einem der bekanntesten Protagonisten des Auswanderer-Formats.
Mehr anzeigen

Chris Töpperwien zieht einen Schlussstrich: Nach über 13 Jahren steigt der «Currywurstmann» aus «Goodbye Deutschland» aus. Der 51-Jährige war 2012 von Köln nach Los Angeles ausgewandert – und wurde mit seinem Foodtruck zum Kult-Auswanderer der Vox-Show.

Trotz seines Traums, in den USA erfolgreich zu sein, musste Töpperwien in den letzten Jahren einige Rückschläge hinnehmen. Er lebt weiterhin in Los Angeles, wo er mit seiner Frau Nicole eine deutsche Bäckerei betreibt. Doch die TV-Zuschauer*innen bekamen auch die schwierigen Zeiten mit, die er durchlebte.

Im Mai 2024 wurde Töpperwien am Münchner Flughafen verhaftet, da ein europäischer Haftbefehl gegen ihn vorlag. Ihm wurde vorgeworfen, eine Firmenkreditkarte missbräuchlich genutzt zu haben. Nach zwei Wochen in Untersuchungshaft und einem gewonnenen Prozess berichtete er, dass diese Erfahrung tiefe Spuren hinterlassen habe.

Töpperwien hat genug vom TV-Drama

Töpperwien kämpft mit Ängsten, Depressionen und Panikattacken und hat sich in Therapie begeben. «Ich fühle mich physisch und psychisch am Ende meiner Kräfte», sagte er kürzlich in einem Interview. Auf Instagram deutete er an, dass Veränderungen bevorstehen.

Besonders seine TV-Karriere ist betroffen: «Ich gehe in ‹Goodbye Deutschland›-Rente», erklärte er. Nach 13 Jahren wird er bald zum letzten Mal in der Show zu sehen sein. Er möchte wieder Freude und Lebenslust spüren und nicht ständig Drama erleben müssen.

Töpperwien sei sich bewusst geworden, dass er in seinem Job und persönlich stagniert. Er strebe nach einem Haus, finanzieller Sicherheit und Unabhängigkeit. Daher wolle er sich nun auf seine Familie konzentrieren, schliesst aber eine Rückkehr ins Fernsehen – zu einem späteren Zeitpunkt – nicht aus.

Mehr Videos aus dem Ressort

TV-Auswanderer Tobias und Michael: «Wir wollen mit unserem Song im ‹Fernsehgarten› auftreten»

TV-Auswanderer Tobias und Michael: «Wir wollen mit unserem Song im ‹Fernsehgarten› auftreten»

Die bekanntesten TV-Auswanderer der Schweiz, Tobias und Michael, haben ihre Boutique geschlossen und wagen Neues: Sie wollen mit ihrem ersten Song «Lass sie reden» ins Showgeschäft – und damit im ZDF-«Fernsehgarten» auftreten. Achtung: Ohrwurm-Alarm.

08.10.2024

Meistgelesen

Ausgerechnet seine enge Verbündete fällt Trump jetzt in den Rücken
Raser crasht mit 149 km/h – vor Gericht sorgt er für Staunen
Eltern sperren Tochter 27 Jahre lang in Kinderzimmer ein
Musik-Legende Jack White ist tot
Nato spottet nach Sichtung über «einsames, kaputtes» Putin-U-Boot

Mehr zum Thema

Auswanderin Farah de Tomi. «Ich habe keine Zeit zu sterben oder krank zu werden»

Auswanderin Farah de Tomi«Ich habe keine Zeit zu sterben oder krank zu werden»

Polizei reagiert zu spät. Schweizerin (36) in Island attackiert – Täter auf der Flucht

Polizei reagiert zu spätSchweizerin (36) in Island attackiert – Täter auf der Flucht

Nordlichter inklusive. Diese Gemeinde schenkt Auswanderern eine Wohnung

Nordlichter inklusiveDiese Gemeinde schenkt Auswanderern eine Wohnung

Mehr aus dem Ressort

400 Gold- und Platin-Auszeichnungen. Musik-Legende Jack White ist tot

400 Gold- und Platin-AuszeichnungenMusik-Legende Jack White ist tot

Plötzlicher Tod von Hollywoodstar. Familie enthüllt letzte Details – daran starb Diane Keaton

Plötzlicher Tod von HollywoodstarFamilie enthüllt letzte Details – daran starb Diane Keaton

Sie rast auf etwas «Unwiderrufliches» zu. Ex-Mann von Pop-Ikone Britney Spears schlägt in Memoiren Alarm

Sie rast auf etwas «Unwiderrufliches» zuEx-Mann von Pop-Ikone Britney Spears schlägt in Memoiren Alarm