«Goodbye Deutschland»-Paar trennt sich nach 15 Jahren

Nach 15 Jahren ist Schluss: «Goodbye Deutschland»-Paar Silvia Dergeant (55) und ihr 18 Jahre jüngerer Mann Michael (37) haben sich getrennt. Grund dafür: Finanzielle Probleme, Drogen und Alkohol.

Redaktion blue News Samuel Walder

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach 15 Jahren Beziehung haben sich Silvia Dergeant (55) und ihr 18 Jahre jüngerer Mann Michael (37) aus der VOX-Sendung «Goodbye Deutschland» getrennt.

Die Ehe zerbrach an psychischen Problemen, Sucht und finanziellen Spannungen – Michael kämpfte mit Alkohol- und Drogenkonsum sowie den Folgen einer traumatischen Kindheit.

Nach dem Tod ihres Bruders und zunehmender Entfremdung zog Silvia den Schlussstrich, während Michael nach Deutschland zurückkehrte und zuvor gemeinsame Wertgegenstände verkaufte.

Silvia blieb allein auf Jamaika zurück, wo sie laut eigener Aussage «ein neues Leben» beginnen will. Mehr anzeigen

Sie galten als das ungleiche, aber herzliche Traumpaar der VOX-Dokusoap «Goodbye Deutschland»: Silvia Dergeant (55) und ihr 18 Jahre jüngerer Ehemann Michael (37). Doch nach 15 gemeinsamen Jahren ist nun Schluss – und das Drama hinter den Kulissen war offenbar grösser, als viele ahnten.

Was als romantisches Inselmärchen begann, endete in einem Strudel aus psychischen Krisen, Suchtproblemen und emotionaler Kälte. Die aktuelle Staffel der Auswanderer-Show bringt jetzt ans Licht, wie tief die Risse in der Beziehung tatsächlich waren.

Von der Traumhochzeit zum Albtraum

Silvia, die auf Jamaika einst ihre grosse Liebe fand, musste in der neuesten Folge allein nach Deutschland reisen, um ihren verstorbenen Bruder zu beerdigen. Michael? Unerreichbar. Als sie zurückkehrte, wurde sie nicht mit offenen Armen empfangen – im Gegenteil: «Ich war in einem Loch», sagte Michael nur knapp. Ein Satz, der vieles erklärte, aber wenig Trost bot.

Schon früh offenbarte Michael dunkle Kapitel aus seiner Kindheit: Als Kind musste er miterleben, wie seine Mutter das eigene Haus mit der Familie darin anzündete. Er überlebte, kam ins Heim – und wurde laut eigener Aussage dort regelmässig misshandelt. Die seelischen Narben trug er ins Erwachsenenleben mit, betäubte sie mit Alkohol und Marihuana.

In der Sendung wird deutlich, wie stark der Suchtmittelkonsum die Beziehung belastete. Silvia zog irgendwann aus dem gemeinsamen Schlafzimmer aus, das Geld wurde knapp – und Michael, wie er selbst gesteht, war oft «bekifft und besoffen» zu sehen.

Trennung mit Knall: Er flüchtet, sie kämpft

Am Ende zog Silvia die Reissleine. «Mein Leben ist einfach ein Desaster», sagte sie, als sie realisierte, dass sich Michael nicht ändern würde. Drei Monate später ist der Bruch endgültig: Michael verlässt Jamaika, verkauft zuvor jedoch alle Wertgegenstände – ohne Absprache mit Silvia – und kehrt nach Deutschland zurück. Dort findet er eine Wohnung und einen Job.

Silvia hingegen bleibt auf der Insel – allein, aber entschlossen. In einem kleinen Zimmer, das ihr Chef ihr überliess, beginnt sie ein neues Kapitel. Ihr Fazit: «Jetzt fängt mein neues Leben an.»