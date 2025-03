«GZSZ»Star erlebt Auswanderungsdrama in Schweden

Die Schauspielerin Isabell Horn hat ihren Traum von einem Leben in Schweden aufgegeben und ist mit ihrer Familie nach Deutschland zurückgekehrt. Sie berichtet von den vielen Herausforderungen, die sie in Schweden erlebte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach rund anderthalb Jahren in Schweden ist Schauspielerin Isabell Horn, bekannt aus der deutschen TV-Serie «GZSZ» nach Deutschland zurückgekehrt.

Sie äussert sich nun offen über ihre Erfahrungen und räumt ein, dass das Leben dort nicht so idyllisch war wie erwartet.

Die Rückkehr signalisiert eine bewusste Entscheidung gegen das Leben in Schweden und für einen Neuanfang in Deutschland. Ihr Auswanderer-Traum ist geplatzt. Mehr anzeigen

Isabell Horn, bekannt aus der Evergreen-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» («GZSZ»), hatte sich mit ihrer Familie in Schweden ein neues Leben erhofft.

Doch nach anderthalb Jahren kehrte sie im Februar nach Deutschland zurück. Die Schauspielerin gibt nun offen zu, dass das Leben in Schweden nicht so idyllisch war, wie es zunächst schien.

Trotz eines schönen Holzhauses und der beeindruckenden Natur fiel es Horn schwer, Kontakte zu den Einheimischen zu knüpfen. Sie fühlte sich oft ausgegrenzt. In einem Interview mit «RTL» schilderte die 41-Jährige, dass das Leben in Schweden «viel schwieriger als gedacht» war. Besonders bei einer Kinderparty mit ihrer Tochter Ella erlebte sie, wie die schwedischen Mütter ihr die kalte Schulter zeigten, obwohl sie sich gewünscht hätte, dass man auf Englisch mit ihr spricht.

Soziale Kontakte in Schweden schwierig für die Familie

Auch ihr Sohn Fritz fand in der Kita keine Freunde, was die Situation zusätzlich erschwerte. Horn erkannte, dass ihrer Familie die sozialen Kontakte und die Nähe zu Freunden fehlten. Ein Leben in Schweden kommt für sie nicht mehr infrage.

Zurück in Berlin lebt Isabell Horn nun wieder mit ihrem Mann, der seine Entscheidung zur Vasektomie bereut. Die Erfahrungen in Schweden haben die Familie enger zusammengeschweisst, doch sie sind froh, wieder in Deutschland zu sein.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.*

Mehr Videos aus dem Ressort