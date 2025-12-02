  1. Privatkunden
«Typisch Mann» Wie Karina Gottschalk ihren Mann zur lebensrettenden Untersuchung brachte

dpa

2.12.2025 - 09:08

Seine Frau Karina drängte Thomas Gottschalk nach eigenen Angaben zum Arzt zu gehen. (Archivbild)
Seine Frau Karina drängte Thomas Gottschalk nach eigenen Angaben zum Arzt zu gehen. (Archivbild)
dpa

Zum Glück sei der Krebs so früh erkannt worden, sagt Thomas Gottschalks Frau. Sie war es, die ihn zum Arzt drängte – und möglicherweise so sein Leben rettete.

DPA

02.12.2025, 09:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Thomas Gottschalks Ehefrau Karina erkannte gesundheitliche Veränderungen und überredete ihn trotz anfänglicher Weigerung zu einem Arztbesuch.
  • Ärzte diagnostizierten einen seltenen, aggressiven Blutgefäss-Tumor, der eine sofortige Operation erforderte; zwei Eingriffe folgten in kurzem Abstand.
  • Laut Karina wurde der Krebs frühzeitig erkannt, was Gottschalk möglicherweise das Leben rettete; eine MRT-Kontrolle steht in zwei Monaten an.
Mehr anzeigen

Der an Krebs erkrankte Moderator Thomas Gottschalk wollte nach Angaben seiner Frau Karina erst nicht zum Arzt gehen. Anfang Juli dieses Jahres habe sie geahnt, dass irgendwas nicht mit ihrem Mann stimme, sagte sie der «Bild»-Zeitung: «Thomas wurde zusehends stiller und blasser und musste öfter zur Toilette. So kannte ich ihn nicht.» 

Er habe sich auch nicht mehr so doll bewegen können, erzählte Karina Gottschalk der Zeitung weiter. Sie habe ihm dann einen Termin im Münchner Klinikum Rechts der Isar besorgt. «Denn, typisch Mann, er wollte natürlich nicht zum Arzt gehen», sagte sie. Es seien verschiedene Untersuchungen gemacht worden und der Arzt habe dann gesagt, ihr Mann müsse sofort operiert werden. Die OP habe sieben Stunden gedauert, vier Tage später sei eine zweite gefolgt.

«Wir zittern natürlich weiter»

Der 75-jährige Thomas Gottschalk hat nach Diskussionen um seine jüngsten Bühnenauftritte seine Krebs-Erkrankung in einem Interview der «Bild»-Zeitung öffentlich gemacht. Es handelt sich demnach um einen sehr seltenen bösartigen, rasch wachsenden Tumor, der sich aus den Zellen entwickelt, die die Blutgefässe auskleiden. 

Es handle sich um ein sogenanntes epitheloides Angiosarkom – einen seltenen, bösartigen Tumor an den Blutgefässen. «Thomas wurde sofort operiert. Sie mussten sowohl einen Teil der Harnleiter als auch von der Blase wegnehmen», so seine Ehefrau.

Nach der komplizierten Krebsoperation folgte ein weiterer Schock. Ein neuer Befund aus der Pathologie habe ergeben, dass Gottschalk ein zweites Mal operiert werden müssen. «Es war noch viel mehr Gewebe vom Krebs befallen, als vermutet», so die 62-Jährige.

«Faktor Zeit ist besonders wichtig». Jetzt spricht Gottschalks Arzt über die Schock-Diagnose Krebs

«Faktor Zeit ist besonders wichtig»Jetzt spricht Gottschalks Arzt über die Schock-Diagnose Krebs

«Gott sei Dank ist Thomas’ Krebs so früh erkannt worden», sagte Karina Gottschalk. Vielleicht wäre ihr Mann heute sonst nicht mehr am Leben. «Auf jeden Fall wäre er nicht so glimpflich davongekommen.» In zwei Monaten müsse ihr Mann zur Untersuchung ins MRT. «Wir zittern natürlich weiter», sagte sie. «Aber wir hoffen und bleiben positiv.»

