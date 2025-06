Der Gastrokritiker Heinz Horrmann. imago images/Sven Simon

Der Gastrokritiker und frühere TV-Juror Heinz Horrmann ist im Alter von 82 Jahren in Berlin gestorben. Das bestätigte seine Ehefrau.

Das bestätigte seine Frau gegenüber «Bild».

Hormann sei eingeschlafen und nicht mehr erwacht. Mehr anzeigen

Heinz Horrmann, der als Gastrokritiker und TV-Juror bekannt wurde, ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Seine Ehefrau Regine fand ihn leblos in ihrem gemeinsamen Zuhause in Berlin. Horrmann war von 2013 bis 2016 als Juror in der beliebten Kochshow «Grill den Henssler» tätig, wo er an der Seite von Reiner Calmund die Leistungen der Teilnehmer bewertete.

Regine Horrmann äusserte sich gegenüber der «Bild»-Zeitung und erklärte, dass ihr Mann am vergangenen Mittwoch früh zu Bett gegangen sei und sie ihn am nächsten Morgen leblos vorfand.

«So traurig und schmerzvoll sein Verlust ist – für Heinz hätte es keinen besseren Tod geben können. Er hätte nicht ins Krankenhaus gewollt und an Schläuche angeschlossen werden», erzählt sie.

Trauerfeier findet in sechs Wochen statt

In der Kochshow «Grill den Henssler» war Horrmann von der ersten bis zur sechsten Staffel als Juror aktiv. Nach seinem Ausscheiden übernahmen Gerhard Retter und später Christian Rach seine Rolle. Auch in der Vorgängersendung «Die Kocharena» war Horrmann als Juror tätig.

Heinz Horrmann war auch Journalist und Autor. Er veröffentlichte über 30 Bücher, die sich mit Hotels und Restaurants beschäftigten.

Die Trauerfeier und Urnenbeisetzung für Heinz Horrmann wird in etwa sechs Wochen auf dem Kölner Melaten-Friedhof stattfinden.