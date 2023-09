Diesmal tritt Charlène eine drei-tägige Reise in Südafrika an. Gemeinsam mit Ehemann Albert II wird sie am 15. September in ihre Heimat fliegen. Bild: Imago/Abacapress

Nachdem Charlène aus gesundheitlichen Gründen bei ihrer letzten Südafrika-Reise ihren Rückflug nach Monaco nicht antreten konnte, scheint die Zeit für die Fürstin nun wieder reif zu sein, wieder in ihr Heimatland zu reisen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Charlène von Monaco liegt ihre Stiftung am Herzen.

Die Fürstin reist deshalb wieder in ihr Heimatland, wo sie die «Water Bike Challenge» unterstützen möchte.

Diesmal mit an Bord ist Ehemann Fürst Albert.

Ihre Kinder Jacques und Gabriella werden eingeschult und müssen in Monaco bleiben. Mehr anzeigen

Charlènes Verbundenheit zu Ihrem Heimatland Südafrika ist kein Geheimnis. In dem Zusammenhang bei ihrer letzten Südafrika-Reise in Erinnerung geblieben, ist aber vor allem der Medienwirbel: Die Ehefrau von Albert II., die 2021 einen Grossteil des Jahres in Südafrika verbrachte, musste die Reise verlängern, da sie den geplanten Rückflug nicht antreten konnte.

Grund dafür war ein schwerer Hals-Nasen-Ohren-Infekt, den sich die heute 45-Jährige zugezogen hatte. Spekulationen rund um ihre Gesundheit und grosse Fragezeichen rund um den verlängerten Aufenthalt hielten die Welt in Atem. Damals reiste sie ohne ihre Kinder, die die lange Trennung von ihrer Mutter hinnehmen mussten.

Reise ohne die Kinder, dafür mit Albert

Jetzt wird sie wieder nach Südafrika zurückkehren. Die Stiftung der Fürstin «Foundation Princesse Charlène de Monaco» organisiert am 16. September in Sun City, die «Water Bike Challenge». Charlène wird an dem Event teilnehmen.

Und erneut wird sie die Zwillinge Jacques und Gabriella in Monaco zurücklassen müssen. Die Kids werden nämlich am 11. September eingeschult – da gibt es auch bei Royals vorbildlich kein Entkommen.

Wenigstens Albert II. wird die Fürstin dabei aber begleiten. Und zur Beruhigung: Es soll sich diesmal nur um eine Kurzreise von drei Tagen handeln. Allzu lange müssen die Zwillinge also nicht auf Mami und Papi warten.