«The Monkey» // Grusliger Spielzeugaffe sorgt für mordsmässigen Spass
20.02.2025

Gianluca Izzo, Fabienne Berner Fabienne Kipfer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «The Monkey» erzählt die Geschichte zweier Zwillingsbrüder, deren Leben von einem Spielzeugaffen terrorisiert wird, weil dieser durch sein Trommelspiel Menschen in ihrem Umfeld umbringen lässt.

Regie führte Oz Perkins, der zuletzt den Horrorfilm «Longlegs» drehte, und in der Doppelrolle der Zwillingsbrüder überzeugt Theo James, bekannt aus den Serien «The Gentlemen» und «The White Lotus».

Die kreativ inszenierte Horrorkomödie basiert auf einer Kurzgeschichte des legendären Schriftstellers Stephen King. Mehr anzeigen

Gruslige Mörderpuppen sind bereits aus einigen Horrorfilmen bekannt: Chucky oder Annabelle gehören zu den bekanntesten davon.

In der neuen Horrorkomödie «The Monkey» von Regisseur Oz Perkins ist es ein Spielzeugaffe, der Angst und Schrecken verbreitet.

Diese speziellere Puppenvariante sieht bereits furchteinflössend aus – mit ihren riesigen glasigen Augen, einem hässlichen grossen Gebiss und einer Trommel in den Händen.

Und mit ihrem Trommelspiel bezweckt die kleine Affenpuppe, dass Menschen auf höchst kuriose Weise ums Leben kommen. Dies müssen die beiden Zwillingsbrüder Hal und Bill schockiert feststellen, nachdem sie das Spielzeug in der Requisitensammlung ihres verstorbenen Vaters finden.

Betätigt wird das mörderische Trommelspiel, indem am Rücken des Affen an einem Schlüssel gedreht wird. Der Auslöser selbst bleibt dabei jedoch immer verschont. Um zu vermeiden, dass der kleine Affe weiteres Unheil anrichtet, versuchen die Zwillinge, das Spielzeug loszuwerden und vergraben es in einem alten ausgetrockneten Brunnen.

25 Jahre später haben die beiden ungleichen Brüder keinen Kontakt mehr. Als Hal eines Tages einen Anruf von Bill erhält, wird ihm sofort klar, dass dies nichts Gutes bedeutet.

Kurzgeschichte von Stephen King

«The Monkey» basiert auf einer Kurzgeschichte des legendären Autors Stephen King, der sich unter anderem für namhafte Klassiker wie «Es» oder «The Shining» verantwortlich zeichnet. Auf die Leinwand gebracht wurde die Geschichte bereits zuvor mit «The Devil's Gift» aus dem Jahre 1984.

In der Neuverfilmung übernimmt Theo James die Doppelrolle der erwachsenen Zwillingsbrüder und zeigt eine richtig starke, witzige und abwechslungsreiche Performance. Bekannt wurde der talentierte Darsteller mit seinen Auftritten in den Serien «The Gentlemen» und «The White Lotus».

Viel Einfallsreichtum, aber wenig Erklärung

«The Monkey» ist überaus kreativ dabei, die kuriosesten Wege zu finden, um die Opfer des kleinen Terroraffen sterben zu lassen. Menschen werden geköpft, verbrannt oder zermatscht und das Blut spritzt nur so über den Bildschirm.

Auch die Art und Weise, wie es dem Film gelingt, sein Publikum zu überraschen, ist bemerkenswert. Kaum gibt es einen Schreckmoment, folgt völlig unerwartet gleich ein nächster hinterher.

«The Monkey» sorgt mit seinem Einfallsreichtum und seiner witzig dargestellten Brutalität auch für viele Lacher. Fans von kreativ inszenierten Horrorkomödien ohne allzu viel emotionalen Tiefgang werden bei «The Monkey» voll auf ihre Kosten kommen!

«The Monkey» läuft aktuell im Kino. Mehr Informationen findest du hier.

