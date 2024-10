Der Sonderausgabe von «Wer wird Millionär?» blickt Günther Jauch mit gemischten Gefühlen entgegen. RTL/Guido Engels

Seit einem Vierteljahrhundert empfängt Günther Jauch bereits Kandidat*innen bei «Wer wird Millionär?». Vor dem Jubiläum verrät der Moderator seine schlimmste Befürchtung für die kommende Jubiläumssendung – und lästert über «Angeber» in der Quizshow.

tsch/fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Günther Jauch feiert das 25-jährige Bestehen seiner Quizshow «Wer wird Millionär?» und erinnert daran, dass er anfangs wenig Interesse an der Moderation hatte.

Trotz des Jubiläums möchte Jauch nicht im Mittelpunkt stehen und scherzt über mögliche Überraschungen in der Sonderausgabe.

Er geniesst es, selbstbewusste Kandidaten, die früh scheitern, auf humorvolle Weise herauszufordern. Mehr anzeigen

Meilenstein für Günther Jauch: Am Donnerstag feiert der Moderator das 25-jährige Bestehen seiner Quizshow «Wer wird Millionär?». Keine Frage, ohne den charismatischen 68-Jährigen lässt sich die RTL-Sendung kaum vorstellen.

Dabei hatte Jauch zunächst gar «keine Lust, eine Quizshow zu übernehmen», wie er in einem Interview mit «Antenne Bayern» nun preisgab: «Quiz war völlig aus der Welt gefallen. Das interessierte keinen mehr. Das war so eine Sechziger-, Siebzigerjahre-Erscheinung im deutschen Fernsehen.»

Doch bekanntlich kam es anders, und Jauch entwickelte sich zum populärsten Quizmaster der Bundesrepublik. Trotz seines besonderen Jubiläums wolle er nun eigentlich nicht im Mittelpunkt stehen – Sonderausgabe hin oder her.

«Das Schlimmste ist dann womöglich, dass eine grosse Torte mit einer riesigen 25 reingefahren wird und eine Mischung aus Verona Pooth und Evelyn Burdecki springt dann daraus und ich weiss nicht, wie sie heisst», witzelte Jauch.

Jauch rechnet mit «Angebern» bei «Wer wird Millionär?» ab

Auf eine normale Sendung könne er wohl nicht hoffen: «Da haben die jetzt ganz eigene Vorstellungen. Ich fürchte mich schon.»

In Acht nehmen müssen sich derweil weiterhin übermässig selbstbewusste Kandidaten im «Wer wird Millionär?»-Studio. «Es gibt kein schöneres Gefühl, als wenn irgend so ein Angeber da sitzt, sich schon gleich in der Eingangsfloskel attestiert, dass er eigentlich ja über alles Bescheid weiss und alle anderen ihm das auch bescheinigt hätten und dann hapert es schon bei den ersten fünf Fragen», sagt Jauch im Interview. «Also insofern sind das natürlich auch sehr schöne Momente, auch wenn das für den Kandidaten gerade nicht so lustig ausgeht.»

