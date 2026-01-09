Kandidat Johannes Vorspohl hatte einen denkwürdigen Auftritt bei Moderator Günther Jauch in in dessen RTL-Show «Wer wird Millionär?». Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Beim «Lehrer-Special» in der RTL-Show «Wer wird Millionär?» geht es zwischen Moderator Günther Jauch und einem Kandidaten heiss her. Der kuriose Grund: die Gartenhecke von Lehrer Johannes Vorspohl.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Moderator Günther Jauch hat sich am vierten Tag der «3-Millionen-Euro-Woche» einen kuriosen Streit mit Kandidat Johannes Vorspohl. geliefert.

Dabei ging es um die korrekte Bezeichnung von dessen privater Gartenhecke.

Am Ende musste der Moderator sich eingestehen: «Ich streite mich nie wieder wegen einem solchem Mumpitz» Mehr anzeigen

Immer wieder verunsichert Moderator Günther Jauch die Kandidaten in der RTL-Show «Wer wird Millionär?» traditionell mit gezielten Nachfragen, skeptischem Gesichtsausdruck und der freundlichen Aufforderung, sich doch endlich zu entscheiden.

Nicht so an Tag 4 der «3-Millionen-Euro-Woche»: Da holte der 69-Jährige im Smalltalk mit Lehrer Johannes Vorspohl aus dem Münsterland plötzlich ohne Not den Erklärbär raus – und verbiss sich dabei regelrecht.

Vorspohl unterrichtet Deutsch und Geschichte an einer Gesamtschule in Herbern im Münsterland. Zwischen den Quizfragen erwähnte er beiläufig, dass er zu Hause eine Rotbuchenhecke hat.

Wortduell erinnerte an einen Loriot-Sketch

Moderator Jauch hakte ein, behauptete: «Sie haben wahrscheinlich keine Rotbuchenhecke, sie haben eine Hainbuchenhecke!» Beide Heckenarten sehen sich täuschend ähnlich.

Johannes Vorspohl korrigierte den 69-Jährigen jedoch: «Nein, ich habe eine Rotbuchenhecke, weil die ihre Blätter im Winter behält und die Hainbuchenhecke verliert sie.»

Jauch wollte das nicht gelten lassen: «Nein!» Vorspohl entgegnete: «Doch!» Jauch: «Nein!» Vorspohl: «Doch!» Das Wortduell erinnerte ein wenig an einen Loriot-Sketch.

Günther Jauch war sich sicher, dass er es besser weiss als der Kandidat, der die Hecke im eigenen Garten stehen hat: «Ich wette, es ist eine Hainbuchenhecke!»

Der 69-Jährige überlegte sogar, einen Telefonjoker ausserhalb der Reihe anzurufen, um die Frage zu klären. «Und was, wenn ich recht habe?», fragte der Lehrer den Moderator. Günther Jauch: «Dann sind sie erst einmal der moralische Sieger, das ist ja schon viel wert.»

Moderator Jauch bereut Klugscheisserei

Das Quiz geriet angesichts des Streits um die Hecke fast zur Nebensache. Vorspohl erspielte sich 32'000 Euro und erreichte das Finale der «3-Millionen-Euro-Woche». Womöglich landet er also am Freitag erneut auf dem Ratestuhl.

Die Redaktion hatte derweil am Ende seines Auftritts eine schlechte Nachricht für Günther Jauch: Vorspohls Hecke ist eine Rotbuchenhecke, so wie er gesagt hatte.

Der Moderator musste lachen: «Geben Sie zu: Dieser Sieg ist Ihnen wichtiger als die versch....n 32'000 Euro!»

Johannes Vospohl bestätigte das, während der erfahrene Moderator eine Lehre aus der Klugscheisserei zog: «Ich streite mich nie mehr um solchen Mumpitz!»

Bitter endete das «Lehrer-Special» für Anna-Lena Spanier

Bitter endete das «Lehrer-Special» für Anna-Lena Spanier, die auf 500 Euro zurückfiel, weil sie ihrem Telefonjoker blind vertraute. Über 32'000 Euro konnte sich Jan Patrick Meister aus Kassel freuen.

Mit jeweils 16'000 Euro stehen Kilian Sasse und Ellen Zaghami ebenfalls im Finale, in dem es um den Hauptgewinn von drei Millionen Euro geht.

