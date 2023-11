Lachanfall bei «Wer wird Millionär?» Moderator Günther Jauch hörte bei «Wer wird Millionär?» eine besonders lustige Geschichte aus einer Tierarztpraxis. 07.11.2023

Bei «Wer wird Millionär?» erzählt eine Tierärztin aus ihrem Praxisleben. Eine Geschichte über einen Hund und sein ungewöhnliches Herrchen macht Moderator Günther Jauch fassungslos.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Immer wieder enthüllen Kandidat*innen bei «Wer wird Millionär?» lustige Geschichten aus ihrem Privat- und Berufsleben.

Gestern lieferte eine Tierärztin ein weiteres Highlight.

Moderator Günther Jauch hatte einen Lachanfall.

Bei der Anekdote ging es um einen Hund – und um einen pinkfarbenen Strintanga. Mehr anzeigen

Bei «Wer wird Millionär?» wird nicht nur viel Geld verteilt, oft entlockt Quizmaster Günther Jauch (67) seinen Kandidat*innen auch amüsante Anekdoten aus ihrem Leben.

Wie gestern. Tierärztin Dr. Christine Schneikart geriet in der beliebten RTL-Quizrunde mit Jauch ins Plaudern und teilte eine amüsante Geschichte aus ihrer Praxis, die den Moderator in schallendes Gelächter versetzte.

Ungewöhnliches Herrchen trug Frauenkleider

Dabei hat Jauch schon so manch skurrile Geschichte aus den medizinischen Erlebnissen von «WWM»-Teilnehmer*innen erfahren. Jauch scherzend: «Im proktologischen und urologischen Bereich haben wir hier schon die dollsten Geschichten gehört.»

Trotzdem konnte es Jauch kaum erwarten, auch die Geschichte von Tierärztin Dr. Schneikart zu hören: «Ich möchte von Ihnen erfahren, wie ein Mann mit seinem Hund in Ihre Praxis kam und vermutete, dass es seinem Hund nicht gut ging. Wie geht man in solch einer Situation vor?»

Entlockt seinen Gästen oft lustige Geschichten: Günther Jauch. RTL

Die Medizinerin erzählt, wie besorgt der Mann um seinen Hund war – und dass sein Auftreten nicht eben alltäglich war. Denn das Herrchen war wie eine Frau gekleidet.

Plötzlich habe der Hund Würgegeräusche gemacht. Was dann auf dem Boden ihrer Praxis landete, verwirrte die Tierärztin zutiefst: «Plötzlich war da ein Fleck am Boden mit irgendwas Pinkem drin. Da machte der Mann einen Aufschrei: Oh, da ist es ja!»

«Ja, unser Stringtanga! Den haben wir schon vermisst!»

Was der Mann gesucht hatte und nach dem Erbrechen seines Hundes wiedergefunden hatte, war nichts anderes als ein ganz besonderes Stück Damenunterwäsche – ein Stringtanga. Schneikart erzählte, wie der Mann aufgeregt ausrief: «Ja, unser Stringtanga! Den haben wir schon vermisst!»

Günther Jauch konnte sich vor Lachen kaum halten, als die Tierärztin enthüllte: «Es stellte sich heraus, dass der Hund den Stringtanga seines Besitzers verschluckt hatte.»

Mit einem breiten Grinsen wollte Jauch wissen, ob die Unterwäsche den Ausflug in den Magen des Hundes überlebt hatte. Die Tierärztin verneinte: «Wir haben sie entsorgt.»

Tatsächlich war dies aber nicht die einzige skurrile Anekdote aus der Praxis der Tierärztin, wie sie bei Günther Jauch andeutete: «Man könnte ganze Bücher darüber schreiben.»