Günther Jauch plaudert Anekdote über sich und seine Frau aus

Thea Sihler und Günther Jauch sind seit 2015 verheiratet. Bild: imago images/VISTAPRESS

Sein Privatleben schützt Günther Jauch meist wie einen Goldschatz. Nun verriet er in einem Podcast, welche Vorteile er als Promi geniesst und dass manchmal sogar unmögliche Dinge für ihn möglich gemacht werden.

Der TV-Moderator verrät, welche Vorteile er als prominenter Mensch in Deutschland geniesst.

«Da sind Zwanzigjährige, die haben mich noch nie in ihrem Leben wahrgenommen. Und dann kommen die Vierzigjährigen, die dahinter stehen: ‹Weisst du eigentlich, wem du da gerade in den Hintern getreten hast?›», so Jauch. Mehr anzeigen

Günther Jauch ist zu Gast im Podcast «Baywatch Berlin» von Klaas Heufer-Umlauf, Jakob Lundt und Thomas Schmitt. Meistens redet das Trio über die grossen und kleinen Dinge des Lebens.

Nach einer halben Stunde netter Plauderei mit Jauch stellt Lundt plötzlich fest: «Sie kennt ja wirklich jeder.» Das würde dem Moderator von «Wer wird Millionär?» sicher regelmässig dabei helfen, einen Promi-Bonus zu ergattern.

«Wir kriegen das jetzt seit zehn Jahren mit, wie Klaas als Prominenter manchmal durch die Welt gehen kann», untermauert Schmitt die Aussage des Kollegen, derweil Heufer-Umlauf ergänzt: «Und das ist ja noch besser bei Herrn Jauch. Ihn mögen ja alle.»

Günter Jauch: «Das finde ich immer lustig»

Günther Jauch winkt zuerst ab. Später fällt ihm doch noch eine Geschichte ein. Wenn er in den Baumarkt gehe, sei es nicht so, «dass da drei sind und mir bei der Kombizange helfen». Vor allem die jüngeren Mitarbeiter*innen würden ihn überhaupt nicht kennen.

«Da sind Zwanzigjährige, die haben mich noch nie in ihrem Leben wahrgenommen. Und dann kommen die Vierzigjährigen, die dahinter stehen: ‹Weisst du eigentlich, wem du da gerade in den Hintern getreten hast?›»

Stören tut das Jauch scheinbar nicht. Ganz im Gegenteil. «Das finde ich immer lustig.»

Für Jauch werden unmögliche Dinge möglich gemacht

Später gibt Jauch eine weitere Geschichte zum Besten, bei der man dann doch merkt: Für den 67-jährigen TV-Moderator werden unmögliche Dinge möglich gemacht.

«Es gibt bei uns in der Familie eine Sache, die fand ich wirklich sehr lustig», erzählt Jauch. Seine Frau Thea sei einmal kurz vor Ladenschluss in eine Bäckerei hineingegangen und wollte einen Kaffee to go bestellen.

Der Mitarbeiter hätte ihr dann mehrfach gesagt, dass sie zu spät sei und ein Kaffee «wirklich überhaupt nicht» drin sei. «Ich habe die Kasse schon gemacht.»

Diese Ausrede habe zumindest so lange Gültigkeit gehabt, wie seine Frau allein im Laden gestanden habe. Denn kaum stand Jauch neben seiner Frau, sagt der Verkäufer:

«Herr Jauch! Hallo! Wollen Sie einen Kaffee?»

