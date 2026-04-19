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«Wer wird Millionär?» Günther Jauch stellt diese Millionenfrage – Weisst du die Antwort?

Bruno Bötschi

19.4.2026

Tom Wollnik (links), Software-Entwickler aus Berlin, plauderte in der RTL-Show «Wer wird Millionär?» aus, wie viele Croissants Bundeskanzler Merz auf einem kurzen Flug konsumiert. Noch beeindruckender ist sein schwindelerregendes Klettern auf der Fragenleiter.
Tom Wollnik (links), Software-Entwickler aus Berlin, plauderte in der RTL-Show «Wer wird Millionär?» aus, wie viele Croissants Bundeskanzler Merz auf einem kurzen Flug konsumiert. Noch beeindruckender ist sein schwindelerregendes Klettern auf der Fragenleiter.
Bild: RTL

Erstmals seit zweieinhalb Jahren kämpft sich in der RTL-Show «Wer wird Millionär?» ein Kandidat bis zur finalen Frage vor. Bleibt die Frage: Hättest du im Angesicht von Moderator Günther Jauch die Antwort gewusst?

Teleschau

19.04.2026, 23:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Hochspannung bei «Wer wird Millionär?»: Erstmals seit zweieinhalb Jahren kann Moderator Günther Jauch wieder einmal die Millionenfrage stellen.
  • Gefragt ist dabei Notenbanker-Wissen. Ob Kandidat Tom Wollnik damit glänzen kann und um eine Million reicher nach Hause gehen wird?
  • Spoiler-Warnung: Wer erst bei der TV-Ausstrahlung erfahren möchte, wie der 28-jährige Kandidat antworten wird, sollte bis Montag, 20. April, 20.15 Uhr, warten, wenn die Quizshow auf dem TV-Kanal von RTL ausgestrahlt wird.
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Dass auf Barbados der Geburtsort des Rums liegt und dass Alexander Ovechkin einen neuen Torrekord als Eishockeyspieler aufstellte, konnte Kandidat Tom Wollnik mithilfe seiner Joker ermitteln.

Auch dass der Salamanderfresser ein eingeschleppter Hautpilz ist, loggte der «Wer wird Millionär?»-Kandidat richtig ein. Am Ende der «Wer wird Millionär?»-Folge von vergangenem Montag, 13. April, erreichte der Berliner die Eine-Million-Frage.

Das hatte es in der von Günther Jauch moderierten RTL-Quizshow seit zweieinhalb Jahren nicht mehr gegeben.

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Gestellt wird die Frage Tom Wollnik aber erst in der nächsten Sendung, die jedoch bereits jetzt beim Streamingportal RTL+ abrufbar ist.

Spoiler-Warnung: Wer erst bei der TV-Ausstrahlung erfahren möchte, wie der 28-Jährige antwortete, sollte bis Montag, 20. April, 20.15 Uhr, warten und hier nicht weiterlesen.

Günther Jauch: «So richtig senkrecht nach unten gegangen»

Die Eine-Million-Frage lautet: «Von welcher Euromünze befanden sich laut EZB Anfang 2026 die wenigsten Exemplare im Umlauf?» Die Antwortmöglichkeiten: A: 2 Euro, B: 50 Cent, C: 20 Cent, D: 5 Cent.

Tom Wollnik entscheidet sich sofort, sich nicht entscheiden zu wollen und steigt mit einer halben Million Gewinn aus. Von Günther Jauch gefragt, was seine Vermutung gewesen wäre, nennt der Software-Entwickler die Antwortmöglichkeit C, 20 Cent. «Hätte ich auch genommen», bestätigt der Moderator.

Doch richtig gelegen hätten sie im Ernstfall beide nicht.

Mit 7,5 Milliarden Exemplaren ist die 50-Cent-Münze jene mit dem derzeit geringsten Bestand um Umlauf. Jauch klärt auf: Die 2-Euro-Münze gebe es knapp über 8 Milliarden Mal, die 20-Cent-Münze über 14 Milliarden Mal, die 5-Cent-Münze sogar über 25 Milliarden Mal.

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Die häufigste Münze ist aktuell jedoch die 1-Cent-Münze, die nicht als Antwortmöglichkeit genannt war. Sie ist über 40 Milliarden Mal im Umlauf.

Gut also, dass sich Tom Wollnik nicht zum Zocken überreden liess. «Das wär' mal schön so richtig senkrecht nach unten gegangen», sagt Günther Jauch, der mit noch mehr Zahlen um sich wirft: «Genau um 499'500 Euro.»

Damit bleibt Ronald Tenholte der letzte Kandidat, der die Million mit nach Hause nahm. Er war 2020 bei «Wer wird Millionär?» zu Gast.

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