Günther Jauch startet plötzlich Fahndungsaufruf im Studio

Kandidatin Andrea Helmes macht eine Entspannungsübung mit Günther Jauch. RTL/Stefan Gregorowius

Im Falle eines Gewinns will sich Andrea Helmes eine Luxusuhr kaufen, weil ihr eine solche gestohlen wurde. Günther Jauch kann den Verlust der «Wer wird Millionär?»-Kandidatin nachvollziehen – ihm passierte das Gleiche.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Andrea Helmes könnte glatt als erwachsene Version von Pippi Langstrumpf durchgehen.

In der Dienstagsausgabe der «3-Millionen-Euro-Woche» von der RTL-Show «Wer wird Millionär?» sorgt die Kandidatin für gute Laune im Studio und beim Moderator.

Zumindest bis Günther Jauch erfährt, dass die Kandidatin, wie er auch, Opfer von Einbrechern geworden ist. Mehr anzeigen

Mit dieser Kandidatin hat Günther Jauch in der Dienstagsausgabe der «3-Millionen-Euro-Woche» von «Wer wird Millionär?» viel Spass:

Andrea Helmes aus Kalkar überrascht den Moderator und das Publikum nicht nur mit ihren Klamotten – Herz-Pullover, Blumenrock, Socken mit Fotoaufdruck – sondern auch mit ihrer erfrischend offener Art.

«Ich kann das auch singen», sagt Helmes direkt zu Beginn und stimmt den Juliane-Werding-Hit «Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst» an. Die Worte des Titels sollten in der Auswahlfrage in die korrekte Reihenfolge gebracht werden.

«Ich habe immer ‹Hitparade› geguckt», strahlt die Kandidatin. Den Krimi-Klassiker «Tatort» schaue sie hingegen nicht – «als Einzige in Deutschland», vermutet sie.

«Wenn man hier sitzt, ist man so dumm wie Dosenbrot»

Bei der 300-Euro-Frage wird nach dem Vornamen des Kölner Ermittlers Behrendt gesucht. Für die richtige Lösung «Klaus» braucht es einen Wink von Günther Jauch. «Blitzmerker sind sie aber nicht, oder?», zieht der sie danach auf.

Auch bei der 1000-Euro-Frage stockt Helmes. «Was gelang China erstmals 2013, Indien 2023 und Japan 2024: Mondlandung, Atlantiküberquerung, Mount-Everest-Besteigung oder Entdeckung Amerikas?»

Die Kandidatin wendet sich an den Moderator: «Sollen wir Mondlandung nehmen?» Jauch schmunzelt: «So funktioniert das Spiel nicht.» Andrea Helmes gibt offen zu, total aufgeregt zu sein: «Wenn man hier sitzt, ist man so dumm wie Dosenbrot. Fragen Sie mich ja nicht nach meinem Beruf», ermahnt sie Günther Jauch. Der liest ihn von seinem Monitor ab: «Frau Helmes ist Entspannungspädagogin.»

Der Moderator ist neugierig und erklärt: «Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt.» Andrea Helmes nutzt die Chance und macht spontan eine Entspannungsübung mit dem Moderator und dem Publikum im Studio – mit geschlossenen Augen sollen sie sich auf ihre Atmung konzentrieren. «Man kann ganz schnell mit ein, zwei Übungen runterfahren», so Helmes.

Jauch: «Mir wurde auch eine goldene Uhr gestohlen»

Auf die Frage, was sie sich denn von einem Hauptgewinn leisten würde, antwortet sie: «Eine goldene Cartier-Uhr!» Denn so eine – ein Firmengeschenk ihres ehemaligen Arbeitgebers – sei ihr einst gestohlen wurden.

Da wird Günther Jauch hellhörig: «Mir wurde auch mal eine goldene Uhr bei einem Einbruch gestohlen, die ich zum 50. Geburtstag eines anderen Menschen bekommen habe», erzählt er: Der andere Mensch hiess Franz Beckenbauer! Jauch startet spontan einen Fahndungsaufruf für die entwendeten Uhren.

Für Andrea Helmes ist bei der 64'000-Euro-Frage Schluss: Auch Professor Eckhard Freise, Jauchs erster Millionengewinner, kann als Telefonjoker nicht weiterhelfen und muss passen, als nach dem Kürzel JRK (Jugendrotkreuz) gefragt wird. Andrea Helmes geht mit 32'000 Euro am Donnerstag ins Finale.

Dort ebenfalls mit der gleichen Gewinnsumme am Start: Journalist Ingo Kuchenbuch und Regierungsamtmann Aaron Beier.

Kandidat Furkan Ugurlu schied dagegen mit 500 Euro aus. Er hatte dem Einzeljoker im Publikum vertraut und dessen falsche Antwort eingeloggt: Gefragt war nach dem Bundesland, welches 2025 am 8. Mai einen Extra-Feiertag bekommt. Statt der korrekten Lösung Berlin entschied sich der Kandidat für das Saarland.

Mehr Videos aus dem Ressort